La bravoure en héritage : deux chiens canadiens reconnus pour le sauvetage de leurs propriétaires

Deux animaux de compagnie héroïques intronisés au Temple de la renommée des animaux Purina de 2024

TORONTO, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Dans un hommage touchant à la bravoure et à l'instinct, les lauréats au Temple de la renommée des animaux Purina de 2024 sont plus que de simples animaux de compagnie -- ils sont de véritables secouristes. Ces animaux exceptionnels se sont surpassés pour protéger et sauver leurs compagnons humains, en faisant preuve de courage et de perspicacité dans des situations critiques. De la détection du risque à l'exécution de sauvetages, ces héros à quatre pattes ont prouvé qu'un puissant lien avec leurs propriétaires peut faire la différence entre la vie et la mort. Aujourd'hui, leur incroyable héroïsme est célébré et honoré alors qu'ils sont intronisés au Temple de la renommée des animaux Purina. Ce programme de reconnaissance des animaux de compagnie, parmi les plus anciens au Canada, a honoré 194 animaux depuis 1968.

Deux animaux de compagnie héroïques intronisés au Temple de la renommée des animaux Purina de 2024 Post this Bear, un mélange de Husky sibérien et de Golden Retriever de Bonfield (Ontario), a été intronisé au Temple de la renommée des animaux Purina de 2024 aujourd’hui. Les manœuvres de réanimation de Bear ont permis de sauver son propriétaire, Darren, d’une crise cardiaque potentiellement fatale. (Groupe CNW/Nestlé Purina) Maggie May, une Labrador retriever Red Fox de neuf ans de Guelph (Ontario), a été intronisée au Temple de la renommée des animaux Purina de 2024 aujourd’hui. Le propriétaire de Maggie May, Martin, a souffert de complications liées à un médicament pour le cœur qui a induit un état catatonique. Suivant son instinct, Maggie May a réveillé la femme de Martin, qui a trouvé son conjoint et appelé les secours médicaux. (Groupe CNW/Nestlé Purina)

« Ces animaux incroyables nous rappellent que le lien entre les humains et leurs animaux domestiques va bien au-delà de la compagnie -- c'est une relation de confiance, de loyauté et parfois de bravoure qui sauve des vies. Comme propriétaires d'animaux domestiques, nous sommes fiers de partager ces histoires touchantes, a déclaré Jenn Terra, vice-présidente, marketing, Nestlé Purina Soins des animaux familiers Canada. Depuis 1968, le Temple de la renommée animale célèbre des compagnons de vie remarquables, et ces deux nouveaux lauréats se joignent à une longue liste d'animaux dont l'héroïsme a touché de très nombreuses vies. »

Les lauréats du Temple de la renommée des animaux Purina de 2024 :

Bear, Bonfield (Ontario)

Par une nuit paisible d'octobre, vers 4 heures du matin, Bear, un mélange de Husky sibérien et de Golden Retriever, a brusquement réveillé sa propriétaire, Janice, en sautant sur son lit et en hurlant à son oreille. Voyant que son mari Darren, 35 ans, n'était pas à ses côtés, Janice a suivi Bear qui dévalait l'escalier. En arrivant dans la salle familiale, Janice a trouvé Bear qui sautait sur la poitrine de Darren, gisant au sol. Janice a aussitôt appelé les ambulanciers, qui ont transporté Darren d'urgence à l'hôpital, où on a diagnostiqué un infarctus. Après le réveil de Darren, un vétéran des forces armées canadiennes, les médecins ont noté qu'il avait probablement été inconscient pendant trois heures avant l'intervention de Janice et que les sauts répétés de Bear sur sa poitrine avaient été une forme efficace de RCR. Né de deux chiens de service, Bear a toujours été le plus proche compagnon de Darren. Aujourd'hui, celui-ci qualifie Bear de « héros poilu, né pour aider ».

Maggie May, Guelph (Ontario)

Maggie May, une Labrador retriever Red Fox, avait l'habitude de veiller jour et nuit sur Martin, son propriétaire en convalescence après un épisode d'insuffisance cardiaque. Pour gérer son nouvel état et son manque de mobilité, Martin devait prendre des médicaments pour le cœur. On lui avait aussi aménagé une chambre au rez-de-chaussée, où Maggie May lui tenait fidèlement compagnie. Par une froide nuit de mars 2023, Maggie May a réveillé la femme de Martin, Amy, qui se trouvait à l'étage, et l'a guidée en bas. Constatant que Martin n'était plus au lit et que la porte arrière était grande ouverte, Amy a suivi Maggie May à l'extérieur, où elle a trouvé son mari effondré dans un banc de neige, dans un état catatonique. À leur arrivée sur place, les ambulanciers ont informé Amy qu'un médicament récemment prescrit à Martin avait probablement causé des hallucinations et l'avait désorienté, d'où sa sortie hors de la maison. Après avoir stabilisé Martin, les médecins ont confirmé à Amy que si Maggie May ne l'avait pas alertée, Martin ne se serait peut-être pas sorti d'affaire. Martin et Amy sont reconnaissants envers leur compagne de neuf ans, qu'ils qualifient à présent de « super pitou »!

Avec l'ajout de ces deux nouveaux lauréats, 166 chiens, 27 chats et un cheval font maintenant partie des animaux héroïques qui, par une intuition remarquable et un dévouement indéfectible envers leurs humains, se sont taillé une place légitime au Temple de la renommée.

