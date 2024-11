MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX S'ENTENDRE - LANCEMENT D'UNE CAMPAGNE D'INFORMATION SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS DES LOCATAIRES ET DES PROPRIÉTAIRES

QUÉBEC, le 19 nov. 2024 /CNW/ - La Société d'habitation du Québec (SHQ), en collaboration avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et le Tribunal administratif du logement, lance aujourd'hui une campagne visant à informer les locataires et les propriétaires de leurs droits et obligations en matière de logement. Sur le thème Mieux comprendre pour mieux s'entendre, cette campagne multimédia se déroulera jusqu'à la mi-décembre.

Au cours des prochaines semaines, des messages seront diffusés à la télévision, à la radio, sur le Web et sur les médias sociaux. Ceux-ci mettront l'accent sur trois règles essentielles : le droit des locataires de réintégrer leur logement après des travaux majeurs, le moratoire en vigueur jusqu'en 2027 sur les évictions à des fins d'agrandissement, de subdivision ou de changement d'affectation d'un logement, et la protection renforcée des locataires âgés de 65 ans ou plus contre les reprises et les évictions.

Cette année, l'adoption de la Loi limitant le droit d'éviction des locateurs et renforçant la protection des locataires aînés (PL-65) et de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation (PL-31) a entraîné plusieurs modifications destinées à préserver l'équilibre entre les droits et les obligations des locataires et des propriétaires. En visitant le site Québec.ca/droits-logement, ceux-ci peuvent accéder à de l'information claire sur ces principaux changements ainsi qu'à d'autres règles qui méritent d'être mieux connues.

Citation :

« En contexte de crise du logement, locataires et propriétaires doivent impérativement mieux connaître leurs droits, recours, obligations et responsabilités. Une personne bien informée peut prendre des décisions éclairées et faire valoir ses droits. Les questions liées au logement sont complexes et ont une incidence directe sur la qualité de vie de plusieurs Québécoises et Québécois. Informez-vous pour mieux comprendre et ainsi mieux vous entendre! »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

Fait saillant :

Cette campagne, menée par la SHQ en collaboration avec le Tribunal administratif du logement et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, est une initiative mise en place dans le cadre de la Stratégie québécoise en habitation, lancée en août 2024.

Liens connexes :

Les locataires et les propriétaires peuvent s'informer sur leurs droits et obligations en matière de logement au Québec.ca/droits-logement.

Une version anglaise est également disponible au Québec.ca/housing-rights.

Le Tribunal administratif du logement fournit une information complète sur tout ce qui touche le bail d'un logement. Il offre également des recours lorsqu'un ou une locataire ou un ou une propriétaire échappe à ses obligations.

