Un nouveau webinaire éducatif de l'ILSI des États-Unis et du Canada aide les professionnels de santé à mieux comprendre la sarcopénie et à obtenir des UFC

WASHINGTON, 20 mai 2026 /CNW/ - Les professionnels de la santé sont invités à visionner le webinaire de l' Institut international des sciences de la vie (ILSI) des États-Unis et du Canada sur la sarcopénie afin d'obtenir des renseignements utiles sur les sciences émergentes, les répercussions cliniques et la gestion pratique de la sarcopénie chez les personnes âgées. Le webinaire offre également l'occasion d'obtenir des unités de formation continue (UFC) tout en renforçant les connaissances cliniques pour soutenir le vieillissement en bonne santé et la santé fonctionnelle. Pour accéder au webinaire et en savoir plus, cliquez ici.

Combler une lacune importante en matière de sensibilisation clinique

La sarcopénie, c'est-à-dire le déclin lié à l'âge de la masse musculaire squelettique, de la force et des fonctions musculaires, demeure insuffisamment reconnue dans les soins cliniques malgré ses conséquences importantes sur le vieillissement en bonne santé, la mobilité, l'autonomie et la qualité de vie. Une récente initiative éducative axée sur les praticiens de l'ILSI des États-Unis et du Canada souligne la nécessité d'améliorer la reconnaissance, le dépistage et la gestion fondée sur des données probantes de la maladie dans l'ensemble des établissements de santé.

La sarcopénie est de plus en plus reconnue comme un facteur important de fragilité, de chutes, d'hospitalisation, de déclin fonctionnel et de perte d'autonomie chez les personnes âgées. Toutefois, les résultats suggèrent que la connaissance par les praticiens de la sarcopénie, y compris ses critères diagnostiques, ses facteurs de risque et sa gestion nutritionnelle, demeure variable. Cette lacune dans les connaissances peut limiter le dépistage précoce et l'intervention rapide chez les populations à risque.

« L'amélioration de la sensibilisation des praticiens à la sarcopénie est essentielle à l'avancement du vieillissement en bonne santé et à la préservation de la fonction physique chez les personnes âgées », a déclaré Stuart Phillip, Ph. D. McMaster University. « La reconnaissance et l'intervention précoces peuvent influer de façon significative sur les résultats cliniques et fonctionnels à long terme. »

Stratégies de nutrition et de mode de vie fondées sur des données probantes

Les données probantes actuelles appuient une stratégie de gestion multimodale de la sarcopénie qui comprend :

Des exercices de résistance

Une activité physique régulière

Des interventions nutritionnelles ciblées

Un apport adéquat en protéines alimentaires

Le consensus émergent soutient des apports en protéines d'environ 1,2 à 1,5 g/kg de poids corporel/jour pour de nombreuses personnes âgées, en particulier celles présentant un risque de sarcopénie ou vivant avec cette affection, afin de favoriser la synthèse des protéines musculaires et le maintien de la masse corporelle maigre.

Soutenir la mise en pratique

Malgré l'accumulation des données probantes, la sarcopénie n'est pas encore intégrée de façon uniforme à l'évaluation systématique des patients, aux conseils nutritionnels ou à la planification interdisciplinaire des soins. L'élargissement de la formation des cliniciens concernant les outils de dépistage, les parcours diagnostiques et les approches thérapeutiques pourrait contribuer à combler cette lacune dans la mise en œuvre.

En mettant l'accent sur des interventions concrètes -- notamment un apport en protéines de meilleure qualité, l'entraînement en résistance et l'identification précoce des risques -- la communauté des soins de santé peut mieux soutenir le vieillissement en bonne santé et la résilience fonctionnelle chez les personnes âgées.

À propos de l'ILSI

L'Institut international des sciences de la vie (ILSI) est une fédération mondiale sans but lucratif qui se consacre à l'avancement de la science et de la recherche émergentes pour veiller à ce que les aliments soient sûrs, nutritifs et durables. L'ILSI réunit des experts du milieu universitaire, d'administrations, de l'industrie et d'autres organisations pour faire progresser la science fondée sur des données probantes au profit de la santé et du bien-être des gens partout dans le monde.

Plus d'informations : https://ilsi.org/

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SOURCE International Life Sciences Institute

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