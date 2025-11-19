Un nouveau cadre élaboré par l'ILSI affine la façon de mesurer la quantité de nutriments provenant des aliments que notre corps absorbe et utilise, allant au-delà des étiquettes alimentaires et de la teneur totale en nutriments.

WASHINGTON, le 19 nov. 2025 /CNW/ - Un nouvel article publié dans Advances in Nutrition, « Framework for Estimating the Absorption and Bioavailability of Nutrients from Foods », décrit une méthode pour mesurer la quantité de nutriments d'un aliment que le corps utilise réellement. Élaboré par l'ILSI aux États-Unis et au Canada, le cadre fait progresser la pratique actuelle en mettant l'accent sur l'absorption de nutriments utilisables plutôt que sur le total indiqué sur les étiquettes des aliments.

Rédigé par une équipe internationale d'experts, le document décrit comment la biodisponibilité, la quantité d'un nutriment que le corps absorbe, peut être intégrée dans les bases de données sur les nutriments, les étiquettes alimentaires et les outils d'évaluation alimentaire. L'objectif est de développer des méthodes de prévision conviviales, ou algorithmes, qui reflètent une image plus vraie de la valeur nutritive, aidant les consommateurs, les chercheurs et les décideurs politiques à prendre des décisions plus intelligentes et favorables à la santé.

« Le système actuel d'étiquetage des aliments, qui indique la teneur totale en nutriments sans tenir compte de la biodisponibilité, a des limites, a déclaré Connie Weaver, PhD, professeure distinguée à l'Université d'État de San Diego et présidente du comité d'experts de l'ILSI. « Ce nouveau cadre comble ces lacunes en ajustant les valeurs nutritives en fonction des additifs et des inhibiteurs, en offrant une vision plus réaliste de l'apport en nutriments et, en fin de compte, en ouvrant la voie à des conseils nutritionnels plus personnalisés. »

Comprendre la biodisponibilité : au-delà de ce qui est indiqué sur l'étiquette

La biodisponibilité varie grandement d'un aliment à l'autre. Par exemple, la vitamine C améliore l'absorption du fer, tandis que des composés comme les oxalates dans les épinards peuvent limiter l'absorption du calcium. Pourtant, la biodisponibilité n'est pas reflétée dans les apports nutritionnels de référence, les bases de données sur les nutriments, les étiquettes alimentaires ou les outils de nutrition des consommateurs. Cette lacune peut avoir de réelles répercussions sur la santé, car les gens peuvent croire qu'ils répondent à leurs besoins en nutriments lorsque les inhibiteurs d'absorption réduisent la quantité que leur corps reçoit.

Le nouveau cadre établit une méthode pour créer des algorithmes spécifiques aux nutriments qui s'adaptent aux divers facteurs qui influencent l'absorption.

Utilisations pratiques des algorithmes de biodisponibilité

Ces algorithmes offrent une gamme d'utilisations potentielles, notamment :

Intégration dans les bases de données sur la composition des nutriments

Application à la recherche, comme les bilans alimentaires ou les enquêtes nationales sur l'alimentation

Mise en œuvre d'applications de suivi des nutriments et d'outils de nutrition destinés aux consommateurs

Inclusion sur les étiquettes des aliments

À titre de validation de principe, les États-Unis et le Canada s'associent à des plateformes de suivi des nutriments pour intégrer le premier algorithme de biodisponibilité du calcium en libre accès. Cela aidera les consommateurs, les diététistes et les chercheurs à mieux estimer la quantité de calcium réellement absorbée par leur régime alimentaire.

« Nous sommes ravis d'étendre ce travail au-delà du calcium, a souligné M. Weaver. « En rendant cette information largement accessible, non seulement pour la recherche, mais aussi pour le public, nous pouvons aider les gens à comprendre comment leur régime alimentaire influence l'absorption réelle de nutriments et aider à éclairer les politiques qui soutiennent les besoins en nutriments dans différentes populations. »

L'Institut international des sciences de la vie (ILSI) est une fédération mondiale sans but lucratif qui se consacre à faire progresser la science et la recherche émergentes pour veiller à ce que les aliments soient sûrs, nutritifs et durables. L'ILSI réunit des experts du milieu universitaire, du gouvernement, de l'industrie et d'autres organisations pour faire progresser la science fondée sur des données probantes pour la santé et le bien-être.

