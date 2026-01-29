Mieux chez soi - Québec accélère le virage vers le soutien à domicile

QUÉBEC, le 29 janv. 2026 /CNW/ - Pour beaucoup de Québécois et de Québécoises, pouvoir rester chez soi, dans un environnement familier auprès de ses proches, est essentiel à la qualité de vie. Soucieux de répondre à leur souhait, le gouvernement du Québec lance la Politique nationale de soutien à domicile (PSAD), intitulée Mieux chez soi, afin d'améliorer l'organisation des services et renforcer le soutien leur permettant de vivre à domicile le plus longtemps possible.

Cette politique attendue est lancée aujourd'hui par la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, en compagnie de son adjointe parlementaire pour les Services sociaux, Shirley Dorismond, et de l'adjointe de la ministre de la Famille, Marilyne Picard. Elle propose une vision renouvelée du soutien à domicile, fondée sur une mobilisation de tous les acteurs.

L'objectif est clair : offrir des soins et des services adaptés et mieux coordonnés, réduire les hospitalisations et préserver l'autonomie des personnes pour qu'elles puissent demeurer dans la communauté qu'elles ont choisie.

Concrètement, cette nouvelle politique est accompagnée des mesures suivantes, totalisant 107,2 millions $ d'investissements :

Soutenir davantage l'autonomie à domicile et les personnes proches aidantes en modernisant l'allocation autonomie à domicile (anciennement le chèque emploi-service), ce qui permettra désormais aux personnes proches aidantes d'être rémunérées et reconnues. Le budget accordé à cette allocation est bonifié de 1,1 million $ dès maintenant et bénéficiera d'un financement supplémentaire de 22,2 millions $ l'an prochain.

en modernisant l'allocation autonomie à domicile (anciennement le chèque emploi-service), ce qui permettra désormais aux personnes proches aidantes d'être rémunérées et reconnues. Le budget accordé à cette allocation est bonifié de 1,1 million $ dès maintenant et bénéficiera d'un financement supplémentaire de 22,2 millions $ l'an prochain. Reconnaître la main-d'œuvre en aide à domicile en améliorant la rémunération des travailleuses et des travailleurs de l'aide à domicile (AAD). Le financement totalise 2,4 millions $ immédiatement et augmentera à 15,7 millions $ récurrents par la suite.

en améliorant la rémunération des travailleuses et des travailleurs de l'aide à domicile (AAD). Le financement totalise 2,4 millions $ immédiatement et augmentera à 15,7 millions $ récurrents par la suite. Accroître l'accessibilité des services d'aide domestique pour répondre aux besoins croissants grâce à un rehaussement du Programme d'exonération financière en aide domestique (PEFSAD), qui atteindra 21,3 millions $ en 2025-2026, puis 39,3 millions $ en 2026-2027.

pour répondre aux besoins croissants grâce à un rehaussement du Programme d'exonération financière en aide domestique (PEFSAD), qui atteindra 21,3 millions $ en 2025-2026, puis 39,3 millions $ en 2026-2027. Élargir l'offre de services disponibles , notamment par l'ajout de services d'assistance personnelle en mettant en œuvre des projets vitrines du PEFSAD au sein des entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD), soutenus par des investissements ciblés de plus de 600 000 $.

, notamment par l'ajout de services d'assistance personnelle en mettant en œuvre des projets vitrines du PEFSAD au sein des entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD), soutenus par des investissements ciblés de plus de 600 000 $. Renforcer l'innovation en soutien à domicile, notamment par des projets de virtualisation et l'utilisation d'objets connectés, en appui aux services offerts par les équipes sur le terrain, pour mieux accompagner les personnes à domicile.

Afin de favoriser une meilleure coordination, la nouvelle politique fait aussi des centres locaux de services communautaires (CLSC) une réelle porte d'entrée pour les usagers, les usagères et leurs personnes proches aidantes. Les CLSC sont les mieux placés pour répondre adéquatement à leurs besoins grâce à leur connaissance des ressources sur leur territoire.

Citations :

« Permettre aux personnes de vivre à domicile, c'est avant tout reconnaître leur désir de rester chez elles, près de leurs proches et ancrées dans leur communauté. Avec cette politique, nous choisissons d'offrir des services et des soins adaptés aux besoins réels des personnes afin de soutenir leur autonomie, leur sécurité et leur qualité de vie. Nous affirmons notre vision : une société où chaque personne est entourée, respectée et accompagnée avec équité et dignité. Cette politique est un engagement collectif porté avec nos partenaires, pour que chacune et chacun puisse vivre chez soi le plus longtemps possible : Mieux chez soi. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

« Les CLSC, ce sont des équipes proches des citoyens et citoyennes, présents dans les quartiers et les communautés. Quand une personne vit une période plus difficile, qu'elle perd de l'autonomie ou qu'elle a besoin d'aide pour rester chez elle, c'est souvent vers les CLSC qu'elle se tourne en premier. C'est pourquoi ces derniers joueront un rôle central dans nos actions en matière de soutien à domicile. Nous leur donnerons des orientations claires pour qu'ils puissent encore mieux accompagner les usagers, les usagères et leurs personnes proches aidantes, et simplifier les démarches, surtout pour celles et ceux qui souhaitent continuer à vivre chez eux. »

Shirley Dorismond, adjointe parlementaire de la ministre responsable des Services sociaux

« Je suis vraiment très fière du lancement de cette politique nationale de soutien à domicile et des très belles mesures concrètes qui en découlent. Ces mesures feront vraiment une grande différence dans la vie des personnes ayant des enjeux d'autonomie, et tout particulièrement de leurs personnes proches aidantes, qui ont besoin de cet appui supplémentaire pour assurer leur rôle essentiel au sein de notre société. »

Marilyne Picard, députée de Soulanges et adjointe parlementaire de la ministre de la Famille

Faits saillants :

Le soutien à domicile constitue une priorité gouvernementale de premier plan, inscrite dans le Plan stratégique du ministère de la Santé et des Services sociaux 2023-2027.

Depuis 2019, le nombre d'heures de prestation de services est passé de près de 23 millions à plus de 37 millions et le nombre de personnes desservies, de 369 524 à 395 783. L'investissement nécessaire pour ces services est pour sa part passé de 1,4 milliard $ en 2019-2020 à 2,6 milliards $ en 2025-2026.

En 2024-2025, 22 967 usagères et usagers ont bénéficié de la modalité chèque emploi-service, pour un total de 13 494 442 heures de services.

Au total, 106 485 personnes ont bénéficié, en 2024-2025, d'une réduction du tarif horaire pour des services d'aide domestique par le PEFSAD, ce qui représente un total de 6 038 543 heures de services.

Cette politique prévoit une approche concertée, efficiente et pertinente. Elle place les usagers et les usagères, ainsi que les personnes proches aidantes, au cœur des décisions, tout en mobilisant tous les partenaires, notamment : Santé Québec et ses établissements; les EÉSAD; les organismes communautaires; les résidences privées pour aînés; les entreprises privées de soutien à domicile; le milieu de la recherche et de l'innovation.



Lien connexe

Pour consulter la politique : Publications du ministère de la Santé et des Services sociaux.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

Renseignements : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Cellulaire : 514 554-4170