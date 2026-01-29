/R E P R I S E --Avis aux médias - Conférence de presse concernant le soutien à domicile/

QUÉBEC, le 27 janv. 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, procédera à une annonce concernant le soutien à domicile. Pour l'occasion, elle sera accompagnée de la députée de Marie-Victorin, Shirley Dorismond.

La conférence de presse sera diffusée sur la page Facebook de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et ministre responsable des Services sociaux, Sonia Bélanger.

DATE : Le jeudi 29 janvier 2026



HEURE : 9 h 30



LIEU : Pierrefonds*

*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à cette adresse courriel : [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

Pour renseignements : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, 514 554-4170