HUNTERSVILLE, Caroline du Nord, 21 octobre 2025 /CNW/ - Microban International, le chef de file des solutions de contrôle des odeurs, a annoncé le lancement d'EcoFresh™, une technologie de contrôle des odeurs de pointe qui capture un large éventail d'odorants corporels, environnementaux et autres. Développée en gardant à l'esprit les amateurs d'activité physique et de plein air, cette technologie complète cible et capture les odeurs à la surface et à l'intérieur des tissus traités, offrant une réduction puissante des odeurs et une fraîcheur durable, même dans des environnements difficiles.

Microban International a lancé EcoFresh, une technologie de capture des odeurs pour des modes de vie actifs et extérieurs. EcoFresh permet de capter rapidement les odeurs, en travaillant en temps réel pour empêcher que les matériaux traités soient saturés ou submergés par les odorants.

EcoFresh capture un ensemble diversifié d'odorants, y compris l'odeur de sueur, de pied et de corps (acides carboxyliques), l'odeur de vieillissement du corps (aldéhydes), l'odeur de fumée (aromatiques), l'odeur de poisson (amines et sulfures) et plus encore. Il permet de capturer les odeurs à action rapide, en travaillant en temps réel pour éviter que les matériaux traités ne deviennent saturés ou submergés par des odorants. Cette technologie surpasse les tissus en carbone activé tout en offrant des types de tissus et des options de couleur inégalés, créant une performance durable et prolongeant l'utilisation de mélanges de polyester, de polyester riche en spandex, de nylon, de coton, de nontissés, de polypropylène et plus encore.

« Nous sommes fiers de présenter une technologie complète qui représente l'offre la plus vaste de notre portefeuille de contrôle des odeurs, a déclaré Souvik Nandi, vice-président, Technologie et innovation, Microban International. « EcoFresh est conçu pour offrir des performances exceptionnelles de capture des odeurs aux consommateurs finaux tout en assurant une intégration transparente pour nos partenaires de fabrication dans un large éventail d'applications. »

La technologie EcoFresh comprend deux offres principales : EH1000, qui est compatible avec les dispositifs d'aspiration, et ER1000, qui est compatible avec les répulsifs à eau durables et les reliures ajoutées par le client. La technologie peut être appliquée pendant les processus de fabrication normaux, y compris les applications d'échappement, de rembourrage et de pulvérisation, sans aucune étape supplémentaire. Le maquillage non ionique et la compatibilité personnalisable d'EcoFresh permettent une utilisation dans une gamme d'applications, y compris les vêtements de sport, l'équipement de randonnée et de camping, les uniformes, la filtration et le rembourrage, tout en préservant le confort et la performance originaux du tissu.

EcoFresh fait actuellement l'objet de la certification OEKO-TEX® et de l'approbation bluesign®, ce qui marque une étape clé dans la validation de son rendement et son engagement à respecter les normes les plus élevées de l'industrie.

Microban International lancera la technologie EcoFresh™ lors de deux événements à venir : Performance Days à Munich, en Allemagne (du 29 au 30 octobre, kiosque H42), et Functional Fabric Fair en Oregon, aux États-Unis (du 11 au 13 novembre, kiosque 784). Les participants sont invités à visiter les kiosques de Microban pour découvrir comment EcoFresh redéfinit l'innovation en matière de contrôle des odeurs. Pour en savoir plus sur les spectacles, visitez le site https://www.microban.com/odor-control/technologies/ecofresh.

À propos de Microban International

Faisant partie de Barr Brands International, Microban International abrite les marques mondiales les plus fiables et les plus connues sur les marchés des antimicrobiens, du contrôle des odeurs et de la désinfection/désinfection : Microban® et Ultra-Fresh®. Notre organisation a connu plus de 100 ans de croissance collective et a révolutionné l'industrie. En tant que chef de file mondial, nos systèmes proactifs gardent les produits plus propres et contrôlent mieux les odeurs en prévenant les problèmes avant qu'ils ne commencent. Microban International stimule l'innovation en combinant des solutions scientifiques et créatives qui améliorent les produits de consommation, textiles, industriels et médicaux de haute qualité dans le monde entier. Aujourd'hui, les marques Microban et Ultra-Fresh et nos technologies sont présentées sur des milliers de produits dans le monde. L'entreprise a son siège social en Caroline du Nord et exerce ses activités en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, consultez le site www.microban.com.

