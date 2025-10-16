HUNTERSVILLE, Caroline du Nord, 16 octobre 2025 /CNW/ - Microban International, le chef de file mondial des solutions de contrôle des antimicrobiens et des odeurs, a annoncé aujourd'hui la nomination de Shermon McMillan au poste de président. Dirigeant mondial chevronné ayant fait ses preuves en matière de croissance au sein des entreprises figurant au palmarès Fortune 500, M. McMillan guidera la stratégie, l'exploitation et le pipeline d'innovation de Microban vers une croissance durable.

Shermon McMillan supervisera les opérations, la stratégie et le pipeline d’innovation de Microban pour stimuler la croissance durable.

« Shermon McMillan est un leader stratégique et expérimenté qui comprend les objectifs de Microban et la façon de les réaliser, » a déclaré Scott Beal, chef de la direction de Barr Brands International, société mère de Microban. « Nous sommes convaincus qu'il nous aidera à rehausser la marque Microban et à maintenir une position de chef de file sur le marché mondial. »

En tant que président, McMillan se concentrera sur la création de la marque Microban et sur le renforcement de la réputation de l'entreprise en tant que nom le plus fiable en matière de protection des produits. Son leadership placera les clients au centre, accordera la priorité à l'exécution des innovations pertinentes et renforcera la valeur de la marque. En combinant la centralité client, l'innovation et le développement de la marque, McMillan veillera à ce que Microban continue d'offrir de la valeur aux partenaires de l'industrie et aux utilisateurs finaux.

« Microban a connu une croissance remarquable au cours de ses quatre décennies d'histoire, et je me réjouis à l'idée de contribuer à la prochaine phase de croissance et d'innovation à l'échelle mondiale, » a déclaré M. Shermon. « Avec l'aide de notre équipe talentueuse, Microban sera le chef de file le plus reconnu en matière de protection des produits. »

McMillan possède une vaste expérience dans les domaines des soins de santé et des ménages. Plus récemment, il a occupé le poste de vice-président et de directeur général de The Clorox Company, où il a réussi à transformer les activités liées aux vitamines, aux minéraux et aux suppléments, en offrant une première rentabilité et en gérant sa cession réussie. Auparavant, M. McMillan a occupé des postes de haute direction chez Sanofi Consumer Healthcare, y compris celui de vice-président mondial, où il supervisait un portefeuille mondial de plusieurs milliards de dollars consacré aux allergies, au rhume et à la toux dans plus de 100 pays.

À propos de Microban International

Faisant partie de Barr Brands International, Microban International abrite les marques mondiales les plus fiables et les plus connues sur les marchés des antimicrobiens, du contrôle des odeurs et de la désinfection/désinfection : Microban® et Ultra-Fresh®. Notre organisation a connu plus de 100 ans de croissance collective et a révolutionné l'industrie. En tant que chef de file mondial, nos systèmes proactifs gardent les produits plus propres et contrôlent mieux les odeurs en prévenant les problèmes avant qu'ils ne commencent. Microban International stimule l'innovation en combinant des solutions scientifiques et créatives qui améliorent les produits de consommation, textiles, industriels et médicaux de haute qualité dans le monde entier. Aujourd'hui, les marques Microban et Ultra-Fresh et nos technologies sont présentées sur des milliers de produits dans le monde. L'entreprise a son siège social en Caroline du Nord et exerce ses activités en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, consultez le site www.microban.com.

