HUNTERSVILLE, Caroline du Nord, 10 juin 2025 /CNW/ - Microban International, chef de file des solutions de protection des produits, a annoncé le lancement de H2O Shield, un portefeuille de produits textiles sans PFAS et PFOS résistant à l'eau. Cette technologie représente la première expansion de Microban en dehors de ses offres traditionnelles de contrôle des antimicrobiens et des odeurs, marquant une croissance importante de ses capacités.

H2O Shield est conçu pour répondre à la demande croissante de finitions textiles durables et haute performance et offre une solution de rechange conviviale pour les marques qui éliminent progressivement les produits chimiques nocifs connus sous le nom de substances per-alkyl et polyfluoroalkyle (PFAS). Cela comprend la catégorie de produits chimiques, les SPFO, bien connus pour leur utilisation étendue, leur persistance dans l'environnement et leurs préoccupations potentielles pour la santé.

La technologie est personnalisable, offrant quatre options de répulsif distinctes adaptées aux besoins spécifiques des fabricants et des marques en matière d'esthétique et de performance :

WR1000 : Convient le mieux à l'imperméabilité globale dans les applications à faible toucher comme les rideaux de douche, les auvents et les tentes. WR1001 : Optimisé pour des performances inégalées pour les vêtements d'athlétisme et de survêtement comme les vestes de performance, les manteaux de ski et les tissus de course. WR1002 : Formulé pour résoudre les défauts de craquage et les problèmes de changement de couleur sur les tissus de couleur foncée sujets aux égratignures, comme les équipements de randonnée et les gants. WR1003 : Aide à prévenir les déchirures et convient le mieux aux applications où le glissement des coutures est une préoccupation, comme les sacs à dos et les tentes.

Pour les tissus qui sont traditionnellement difficiles à traiter, Microban offre un prétraitement facultatif, WR-P. Ce prétraitement élargit la compatibilité des tissus, réduisant la dose d'agent hydrofuge de 15 à 20 % et augmentant la durabilité du lavage du traitement.

La technologie offre une excellente résistance à l'eau pour les textiles, atteignant des résultats de 80 ou plus lors du test de répulsion par pulvérisation TM22 de l'AATCC. La finition a également démontré son efficacité même après plus de 20 blanchissements à domicile.

Au-delà de la résistance à l'eau, H2O Shield est conçu pour s'intégrer harmonieusement à d'autres technologies Microban, y compris des solutions antimicrobiennes et de contrôle des odeurs.

« Microban offre une structure de soutien clé en main unique, qui aide nos partenaires à combiner les technologies de finition tout en assurant la conformité et la compatibilité. « Les partenaires peuvent également tirer parti de notre soutien technique et de notre soutien aux essais et des marques de confiance, a déclaré Michael Ruby, président de Microban International. Cette synergie permet aux marques d'offrir des performances multifonctionnelles grâce à des solutions personnalisées. protéger et prolonger la durée de vie globale des produits textiles et offrir ce que les consommateurs souhaitent. »

Les technologies H2O Shield sont appliquées à l'aide de processus chimiques humides standard couramment utilisés dans la fabrication de textiles, comme les bains de coussins. Le WR-P est appliqué en dernière étape pendant un processus d'échappement (après un cycle de teinture).

Pour en savoir plus sur H2O Shield, consultez le site https://www.microban.com/coatings/technologies/h2o-shield.

À propos de Microban International

Faisant partie de Barr Brands International, Microban International abrite les marques mondiales les plus fiables et les plus connues sur les marchés des antimicrobiens, du contrôle des odeurs et de la désinfection/désinfection : Microban® et Ultra-Fresh®. Notre organisation a connu plus de 100 ans de croissance collective et a révolutionné l'industrie. En tant que chef de file mondial, nos systèmes proactifs gardent les produits plus propres et contrôlent mieux les odeurs en prévenant les problèmes avant qu'ils ne commencent. Microban International stimule l'innovation en combinant des solutions scientifiques et créatives qui améliorent les produits de consommation, textiles, industriels et médicaux de haute qualité dans le monde entier. Aujourd'hui, les marques Microban et Ultra-Fresh et nos technologies sont présentées sur des milliers de produits dans le monde. L'entreprise a son siège social en Caroline du Nord et exerce ses activités en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, consultez le site www.microban.com.

PERSONNE-RESSOURCE : Gina Page, 704 926-1359, [email protected]