Michelle Lefort reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année sur la Côte-Nord

« Michelle Lefort fait preuve d'une grande générosité dans la pratique de son art. Elle laisse non seulement les citoyens et citoyennes collaborer à ses projets, mais elle partage également toute sa démarche artistique afin qu'ils et elles s'imprègnent du métier d'artiste. Elle multiplie les collaborations avec des partenaires locaux pour ses activités artistiques qui se déploient sur tout le territoire nord-côtier, démontrant ainsi un engagement sincère pour sa région », ont souligné les membres du jury du Conseil.

Biographie de Michelle Lefort

Artiste visuelle et pédagogue, Michelle Lefort se consacre à la création d'œuvres sculpturales, de peintures, d'installations permanentes ou in situ depuis plus de 25 ans. Après plusieurs visites sur la Côte-Nord, elle décide de s'y installer officiellement en 1999. Rapidement, elle s'implique dans plusieurs organismes culturels de la région comme le Théâtre de La Patente, le Musée régional de la Côte-Nord, Culture Côte-Nord, Panache art actuel ou le Comité consultatif en art culture et patrimoine de Sept-Îles. Sa démarche d'artiste s'inspire principalement de cet environnement naturel et humain qu'est la Côte-Nord. Depuis une quinzaine d'années, elle affine son expertise dans la réalisation d'œuvres sculpturales permanentes de grande dimension, en exerçant une médiation culturelle basée sur la participation citoyenne. Selon elle, faire connaître son travail et celui d'autres artistes, mais surtout transmettre le côté sacré de la création par l'implication de chacun(e), est un cheminement qui contribue à développer une proximité avec l'art visuel, pour tous.

Une capsule vidéo dressant le portrait de l'artiste lauréate sera disponible dès le 5 mai sur le site de La Fabrique culturelle de Télé-Québec.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Côte-Nord

Culture Côte-Nord promeut et développe l'unicité culturelle nord-côtière en ralliant les passionné.e.s qui œuvrent à sa vitalité.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram, lafabriqueculturelle.tv.

