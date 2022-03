Michèle Ouimet récompensée par le prix Couronnement de carrière de la FJC

« Michèle Ouimet a effectué des reportages sur la guerre et l'injustice, souvent exposée à des risques, alors qu'elle cherchait à mettre en lumière le sort des victimes de conflits et des personnes faisant face à des difficultés exceptionnelles, tout en étant convaincue que le journalisme ne peut que réussir lorsqu'il dit la vérité aux personnes au pouvoir », a déclaré le président du jury de sélection, Michel Cormier, ancien directeur général responsable des nouvelles et des actualités à Radio-Canada. « Grâce à ce prix, nous saluons son courage et son intégrité. »

Michèle Ouimet sera mise à l'honneur à l'occasion de la cérémonie de remise des prix FJC le 7 juin au Musée des beaux-arts de l'Ontario. Pour les billets, les tables et les occasions de parrainage, consultez les coordonnées ci-dessous ou visitez la page 2022 Les Prix de la FJC.

Jusqu'à sa retraite en 2020, Michèle Ouimet a passé 29 ans à La Presse, couvrant les guerres, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles, notamment le génocide au Rwanda, le tsunami au Japon, le tremblement de terre en Haïti, la révolution en Égypte et la guerre civile en Syrie, au Pakistan et en Iran. Au Canada, elle a produit des reportages captivants et qui poussent à la réflexion, y compris un regard approfondi sur la collectivité démunie du quartier Centre-Sud à Montréal.

«Pour avoir une idée de la qualité et de l'importance du travail de Michèle, il n'y a qu'à jeter un œil sur les bancs d'école : elle est la journaliste la plus souvent citée comme modèle par les étudiants. Donc en plus d'être une inspiration pour tous ses collègues, elle aura donné envie, par sa fougue et son courage, à une foule de journalistes en herbe de se lancer dans ce métier passionnant qu'elle a pratiqué avec un rare dévouement», a affirmé François Cardinal, éditeur adjoint et Vice-président Information de La Presse.

Michèle Ouimet a remporté de nombreux prix, notamment le prix Judith-Jasmin pour sa carrière de journaliste et le prix Michener pour son enquête sur les talibans en Afghanistan. Elle a également été faite chevalière de l'Ordre national du Québec en 2020.

Depuis sa retraite, Michèle Ouimet a continué à rédiger des textes de fiction, et a publié L'Homme aux chats l'année dernière. Ses romans précédents comprennent La Promesse (2014) et L'Heure mauve (2017). En outre, en 2019, elle réalise un récit en coulisses de ses reportages à l'étranger, intitulé Partir pour raconter. De plus, elle fournit régulièrement des commentaires sur les questions internationales pour Radio-Canada.

Michèle Ouimet rejoint ainsi le brillant cercle des lauréats du prix Couronnement de carrière de la FJC parmi lesquels figurent : Kim Bolan, John Honderich, Thaioronióhte Dan David, Peter Mansbridge, Jean Pelletier, Lloyd Robertson, Michel Auger, Peter Bregg, Jack Sigvaldason, Lise Bissonnette, Joe Schlesinger, Sally Armstrong, Knowlton Nash, June Callwood et Trina McQueen.

Les membres du jury du Prix Couronnement de carrière sont :

Président - Michel Cormier, ancien directeur général, nouvelles et actualités, Radio-Canada;

la très honorable Adrienne Clarkson, coprésidente de l'Institut pour la citoyenneté canadienne, ancienne gouverneure générale du Canada (1999-2005);

Kathy English, Présidente, La Fondation pour le journalisme canadien

Esther Enkin, ancienne ombudsman à CBC, CBC News;

Hamlin Grange, journaliste de radiotélévision chevronné et consultant principal, DiversiPro;

Chantal Hébert, chroniqueuse politique, Toronto Star, le Devoir, l'Actualité, CBC, Radio-Canada;

Lou Clancy, chercheur invité en journalisme, Massey College, Université de Toronto, et directeur, LJM Strategies.

À propos de la Fondation pour le journalisme canadien

Fondée en 1990, la Fondation pour le journalisme canadien encourage, célèbre et facilite l'excellence en journalisme. La Fondation gère un prestigieux programme annuel de prix et de bourses d'études qui comprend un gala de l'industrie où des chefs de file de l'information, des journalistes et des entreprises canadiennes se réunissent pour rendre hommage à des réalisations journalistiques exceptionnelles et à la qualité du journalisme professionnel. Par l'entremise de J-Talks mensuels, une série de conférences destinées au public, la FJC facilite le dialogue entre les journalistes, le monde des affaires, les universitaires et les étudiants concernant le rôle des médias dans la société canadienne et ses défis constants à l'ère numérique. La fondation encourage également les occasions pour l'éducation, la formation et la recherche en journalisme.

