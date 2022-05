Évoluer dans une université peut être une expérience transformatrice et épanouissante. Lorsqu'on s'y sent bien, cela peut devenir un passage marquant dans une vie, qu'on y travaille ou qu'on y étudie. Mais, malgré les efforts déployés ces dernières années pour que le milieu universitaire soit le plus accueillant et le plus inclusif possible pour les personnes LGBTQ2+, certains obstacles persistent. Quelles transformations doit-on entreprendre pour créer des milieux de vie où ces personnes peuvent être entièrement elles-mêmes ?

C'est la question que se pose l'INRS dans ce balado qui met en lumière le parcours de vie de six membres LGBTQ2+ de sa communauté. On y découvre les défis qu'elles et ils peuvent rencontrer sur leur chemin et leurs pistes de réflexion pour que les milieux universitaires deviennent de meilleurs alliés pour leur épanouissement.

« Il est important pour l'INRS de s'assurer que tous les membres de sa communauté sont respectés, qu'ils se sentent en sécurité et bénéficient des mêmes avantages. Tout le monde doit contribuer à maintenir un milieu inclusif et sécuritaire pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre. C'est un travail collectif », dit Philippe-Edwin Bélanger, directeur du Service des études et de la vie étudiante à l'INRS.

« Avec ce balado, nous souhaitons nourrir la réflexion sur le rôle que doivent jouer les universités pour être les plus inclusives possible », ajoute-t-il.

Les voix multiples est disponible dès aujourd'hui, le 17 mai, sur les principales plateformes d'écoute et le site inrs.ca. La série balado a été produite par l'INRS et réalisée par RECréation. Le projet a été rendu possible grâce au financement du ministère de l'Enseignement supérieur du Québec.

Une voix collective

Le projet Les voix multiples s'inscrit dans une initiative plus large de campagne de sensibilisation pour l'équité, la diversité et l'inclusion auprès des personnes LGBTQ2+ intitulée « À l'INRS, toutes les variables sont incluses ! »

Merci aux participantes et participants de l'INRS : Amélie, Géraldine, Maude, Mathilde, Simon et Steven.

À propos de RECréation

RECréation est un studio créatif consacré à la production de balados ainsi que de projets et d'évènements audio dont les bureaux sont situés à Longueuil et à Montréal. Nous explorons tous les genres - documentaire, fiction, jeunesse, enquête - avec des séries à succès comme Pourquoi Julie? (QUB Radio), Bododo (Ohdio, Radio-Canada) et La nuit des longs couteaux (Télé-Québec).

Réalisation : Soraya Elbekkali

Musique originale et animation : Antoine Bédard

Montage : Emma Bertin

Enregistrement et mixage : Studio Bulldog

