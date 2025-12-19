MONTRÉAL, le 19 déc. 2025 /CNW/ - METRO INC. (« METRO » ou la « Société ») annonce aujourd'hui la disponibilité des documents reliés aux procurations en vue de sa prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires (l'« Assemblée ») qui se tiendra le mardi 27 janvier 2026, à 10h (Heure normale de l'Est), sous le profil de METRO sur SEDAR+ à l'adresse https://www.sedarplus.ca/accueil/ et sur le site Web de METRO à l'adresse https://corpo.metro.ca/fr/relations-investisseurs/assemblee-actionnaires.html.

À l'Assemblée, les actionnaires seront invités à faire ce qui suit :

recevoir les états financiers consolidés de la Société pour l'exercice clos le 27 septembre 2025 et le rapport des auditeurs indépendants y afférent; élire les administrateurs; nommer les auditeurs; examiner et, s'il est jugé approprié, adopter une résolution consultative sur l'approche de la Société en matière de rémunération des membres de la haute direction; examiner deux (2) propositions d'actionnaire et voter à l'égard de celles-ci; et traiter toute autre affaire pouvant être dûment soumise à l'Assemblée.

Date, heure et lieu de l'Assemblée

L'Assemblée se tiendra le mardi 27 janvier 2026, à 10 h (Heure normale de l'Est) :

en mode virtuel par webdiffusion en direct à l'adresse https://meetings.lumiconnect.com/400-326-843-817 ; et

en personne à Lumi Experience Montreal - 1250, Boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 3610, 36ᵉ étage, Montréal (Québec) H3B 4W8.

Disponibilité des documents relatifs à l'Assemblée annuelle

Des versions électroniques des documents reliés aux procurations, y compris les formulaires de procuration et d'instructions de vote, l'Avis de disponibilité ainsi que la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de METRO (collectivement, les « Documents relatifs à l'Assemblée ») sont disponibles :

sur SEDAR+ à l'adresse https://www.sedarplus.ca/;

sur le site Web de METRO à l'adresse https://corpo.metro.ca/fr/relations-investisseurs/assemblee-actionnaires.html.

Transmission des documents relatifs à l'Assemblée

Les documents relatifs à l'Assemblée pertinents seront envoyés par la poste ou par courriel, selon le cas, aux actionnaires inscrits et aux actionnaires non inscrits avant l'Assemblée. Toutefois, étant donné que les services postaux canadiens pourraient être perturbés, les actionnaires qui recevront les documents relatifs à l'Assemblée par la poste sont fortement encouragés à consulter les documents relatifs à l'Assemblée en ligne sur SEDAR+ à l'adresse https://www.sedarplus.ca/accueil/ ou sur le site Web de METRO à l'adresse https://corpo.metro.ca/fr/relations-investisseurs/assemblee-actionnaires.html

Comment les actionnaires inscrits peuvent-ils voter?

Les actionnaires inscrits sont invités à voter par téléphone, en ligne, par télécopieur ou par courriel, conformément aux instructions fournies dans les documents relatifs à l'Assemblée. Les actionnaires inscrits peuvent aussi voter par la poste, mais étant donné que les services postaux canadiens pourraient être perturbés, ils sont fortement encouragés à voter en ligne, par téléphone, par télécopieur ou par courriel.

Les actionnaires inscrits peuvent également voter à l'Assemblée. Les renseignements sur la façon de voter à l'Assemblée se trouvent dans les documents relatifs à l'Assemblée.

Comment les actionnaires non inscrits peuvent-ils voter?

Les actionnaires non inscrits, c'est-à-dire les actionnaires qui détiennent leurs actions par un intermédiaire comme un courtier ou une institution financière, sont invités à voter en ligne ou par téléphone, conformément aux instructions fournies dans les documents relatifs à l'Assemblée. Les actionnaires non inscrits peuvent aussi voter par la poste, mais étant donné que les services postaux canadiens pourraient être perturbés, ils sont fortement encouragés à voter en ligne ou par téléphone.

Les actionnaires non inscrits peuvent également voter à l'Assemblée. Les renseignements sur la façon de voter à l'Assemblée se trouvent dans les documents relatifs à l'Assemblée.

À l'intention des actionnaires qui ont besoin d'aide

Les actionnaires qui ont des questions au sujet de l'Assemblée, qui souhaitent recevoir un exemplaire supplémentaire des documents relatifs à l'Assemblée ou qui ont besoin d'aide pour voter sont invités à communiquer avec Sodali & Co. en composant sans frais le 1 888 444-0617 en Amérique du Nord, ou le 1 289 695-3075 à l'extérieur de l'Amérique du Nord, ou en envoyant une demande par courriel à l'adresse [email protected]

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 22 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 97 000 personnes. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et de commerce en ligne, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 1000 magasins d'alimentation sous plusieurs enseignes dont Metro, Metro Plus, Super C, Food Basics, Adonis et Première Moisson, et de quelque 640 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca et suivez son actualité sur LinkedIn.

Source et information : METRO, Relations médias, [email protected]