MONTRÉAL, le 21 déc. 2023 /CNW/ - METRO publie aujourd'hui son rapport de responsabilité d'entreprise (RE), couvrant ses activités alimentaires et de pharmacie pour l'année financière 2023. L'approvisionnement responsable demeure l'une de ses priorités clefs alors qu'elle poursuit l'amélioration de la transparence de sa chaîne d'approvisionnement.

METRO travaille également activement à accroître la résilience de ses activités en regard des risques climatiques physiques et de transition. Pour la première fois, l'entreprise divulgue ces risques et occasions selon le cadre du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques, connu sous le nom anglais de Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). De plus, METRO reste résolument engagée en faveur de l'équité, de la diversité et de l'inclusion (ED&I). Les progrès accomplis dans la réalisation de ses objectifs en témoignent.

« L'entreprise est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs en matière de responsabilité d'entreprise d'ici 2026. Nos équipes ont travaillé avec diligence sur des projets majeurs alignés avec notre plan RE, car nous sommes déterminés à atteindre nos objectifs. Nous sommes convaincus que notre approche en matière de responsabilité d'entreprise est un atout dans la mise en œuvre de notre raison d'être, qui est de nourrir la santé et le bien-être de nos communautés, et dans l'évolution de nos activités afin de répondre aux besoins changeants de la société », a déclaré Eric La Flèche, président et chef de la direction de METRO.

Faits saillants 2023

Approvisionnement responsable

Partenariat avec SupplyShift, permettant à METRO de collecter et d'analyser les données des fournisseurs, et d'évaluer ainsi leur performance par rapport aux principes du Code de conduite des fournisseurs;

Divulgation de ses pratiques relatives aux forêts au CDP Forests pour la première fois, démontrant ainsi son engagement à contribuer à la lutte contre la déforestation;

Environnement

À la suite d'une analyse de la faisabilité et des coûts liés à l'atteinte des cibles net zéro de la Science Based Targets initiative (SBTi), révision et ajustement de la portée de son objectif actuel et engagement à fixer des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) à court terme basés sur la science pour l'ensemble de l'entreprise, alignés à la norme SBTi.

Première analyse de scénario climatique en 2023 afin d'identifier et d'évaluer de manière proactive les risques et occasions potentiels liés au climat en 2030, 2050 et 2090.

Équité, diversité et inclusion

Progression en regard de l'ensemble de ses objectifs alors que l'entreprise continue à favoriser un environnement inclusif et à mobiliser sa main-d'œuvre diversifiée.

Contribution socioéconomique

Hausse de ses investissements communautaires par rapport à l'année dernière, atteignant un total de 7,4 millions de dollars en 2023, comparativement à 5,5 millions de dollars en 2022.

Quatre millions de kilogrammes de denrées alimentaires récupérées, soit l'équivalent de 8,1 millions de repas.

Pour plus de détails, consultez le Rapport de responsabilité d'entreprise 2023 ou visitez metro.ca/responsabilité.

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 20 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 97 000 personnes. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et de commerce en ligne, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 980 magasins d'alimentation sous plusieurs enseignes dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, et de 640 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca.

Renseignements: Relations médias, 514 643-1009 ou 1 800 463-2190, [email protected]