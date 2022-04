TORONTO, le 8 avril 2022 /CNW Telbec/ - Metro Ontario est heureuse d'annoncer que les membres d'UNIFOR section locale 414 ont ratifié une nouvelle convention collective d'une durée de quatre ans et demi.

Les employés à temps plein des centres de distribution de Toronto ont voté en faveur de la nouvelle convention collective qui s'applique à plus de 900 employés.

« Nous sommes heureux d'être parvenus ce que nous croyons être un résultat équitable et raisonnable », a déclaré Carmen Fortino, vice-président exécutif, chef de la division de l'Ontario et de la chaîne d'approvisionnement nationale, Metro Ontario « Les employés de nos centres de distribution bénéficient de conditions de travail compétitives et la nouvelle convention collective maintient ces normes. »

