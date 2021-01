Metro lance Mieux choisir mieux vivre, un guide unique au Canada

Un programme qui permet aux consommateurs de simplifier leur magasinage en épicerie selon leur propre définition du bien-être

MONTRÉAL, le 11 janv. 2021 /CNW-Telbec/ - Metro lance Mieux choisir mieux vivre, un nouveau guide d'attributs alimentaires qui vise à accompagner les consommateurs désirant faire les meilleurs choix de produits selon leur propre style de vie, leurs valeurs ou leurs besoins de santé. Dès aujourd'hui, c'est quelque 9000 produits en magasin, en ligne et sur l'application Mon Metro, qui arboreront un ou plusieurs des attributs du programme - près de 50 - permettant aux consommateurs de faciliter et d'accélérer leur expérience de magasinage.

Metro s'est entourée d'experts et de spécialistes pour concevoir et mettre en œuvre ce programme à la méthodologie unique. L'élaboration des critères de classification des attributs s'est quant à elle basée sur des données de recherche, les tendances observées chez les consommateurs canadiens, le guide alimentaire canadien, sur les informations publiées par des organismes de règlementation comme Santé Canada, de même que sur les normes relatives à différents modes de vie alimentaires. Ainsi, un produit pourra comporter plusieurs attributs classés selon le niveau de pertinence de leurs caractéristiques : un aliment pourra donc être répertorié comme à la fois végane, sans gluten et sans OGM.

« Au Québec, on enregistre mensuellement plus de 600 0001 recherches sur le Web en lien avec un régime ou un mode de vie alimentaire répertorié par Mieux choisir mieux vivre », mentionne Martin Turcotte, vice-président, mise en marché, épicerie, Metro. « Avec ce programme, nous donnons la possibilité aux consommateurs de choisir les aliments qui correspondent à leur propre définition du bien-être. Le guide vise ainsi à faciliter leur expérience de magasinage chez nous, en magasin ou en ligne, tout en leur faisant gagner du temps », indique-t-il.

Avec son programme Mieux choisir mieux vivre, Metro est la seule épicerie canadienne à offrir un guide de sélection des aliments basé sur le style de vie et les préférences de ses consommateurs. Pour les membres du programme de loyauté metro&moi, ils obtiendront des offres et du contenu personnalisés selon leurs attributs préférés sur l'application mobile Mon Metro. L'application contiendra justement une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux consommateurs de balayer le code-barres des produits en magasin et de ceux qu'ils possèdent déjà dans leur garde-manger afin d'en connaître les particularités et attributs.

« Quand on sait que 51 %2 des adultes canadiens recherchent régulièrement des informations sur la qualité, la pertinence et l'aspect santé des produits qu'ils consomment, un programme comme celui-ci prend toute son importance », indique Linda Montpetit, nutritionniste et collaboratrice de longue date de Metro. « Les informations sur les emballages des produits ne sont pas toujours simples à interpréter par le consommateur. Le programme combine donc les informations contenues sur les étiquettes aux qualités cachées des produits. Cela permettra de grandement simplifier le magasinage des gens et les aider à prendre plus facilement des décisions éclairées », conclut-elle.

Les attributs répertoriés par Mieux choisir mieux vivre sont dès maintenant repérables en magasin grâce à des étiquettes vertes, de même que sur l'épicerie en ligne metro.ca et sur l'application Mon Metro.

