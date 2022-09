Faits saillants

Le programme metro&moi évolue et deviendra MOİ au printemps 2023.

au printemps 2023. MOİ mettra de l'avant la force de nos réseaux d'alimentation et de pharmacie au Québec où magasinent déjà plus de 95 % des foyers québécois au cours de l'année.

mettra de l'avant la force de nos réseaux d'alimentation et de pharmacie au Québec où magasinent déjà plus de 95 % des foyers québécois au cours de l'année. Le programme regroupera les bannières Metro, Jean Coutu , Super C et Première Moisson.

, Super C et Première Moisson. Les membres du programme metro&moi bénéficieront automatiquement des avantages additionnels au printemps 2023.

La Banque Royale du Canada (RBC) se joindra comme partenaire important du programme et proposera une carte de crédit co-marquée MOİ-RBC.

MONTRÉAL, le 27 sept. 2022 /CNW/ - METRO inc. lancera MOİ au printemps 2023, une évolution du programme metro&moi. METRO inc. proposera une bonification des nombreux avantages déjà offerts et une offre plus personnalisée et plus généreuse pour les clients de ses magasins d'alimentation et des pharmacies Jean Coutu. MOİ regroupera les bannières Metro, Jean Coutu, Super C et Première Moisson, soit plus de 700 emplacements à travers le Québec.

METRO inc. lancera MOİ au printemps 2023

« Nous avons l'ambition de devenir le meilleur programme de récompenses au Québec. Avec MOİ, nous misons sur la complémentarité de nos réseaux, chefs de file en alimentation et en pharmacie au Québec où magasinent plus de 95 % des foyers québécois au cours d'une année. Nous avons fait des investissements importants pour mettre à niveau nos technologies et nos plateformes numériques et permettre une plus grande personnalisation pour les clients, ce qui leur permettra de réaliser des économies importantes », souligne Eric La Flèche, président et chef de la direction, METRO inc.

Un programme qui s'appuiera sur des bases solides

Cette évolution s'appuiera sur la solide expertise bâtie par l'équipe Metro au fil des 12 dernières années avec le programme metro&moi, reconnu parmi les 10 meilleurs programmes de récompenses au Canada et le # 1 en personnalisation selon une étude réalisée par Léger Marketing. Metro&moi, lancé en 2010 dans les magasins Metro du Québec, compte aujourd'hui plus de 1,2 million de membres actifs. Son évolution offrira encore plus de valeur aux clients en proposant une multitude de façons d'accumuler et d'échanger les points sur les achats de produits alimentaires et de pharmacie.

« L'évolution du programme a été développée sur la base d'analyses afin de s'assurer qu'elle réponde et dépasse les attentes des consommateurs. Le programme MOİ nous permettra d'être encore plus compétitif et de solidifier la relation que nous avons avec les clients en répondant mieux à leurs besoins de santé et de bien-être par le biais d'un programme simple, généreux, accessible, qui offre plus de choix en lien avec leurs goûts. C'est aussi un outil d'économie additionnel sur les produits que les clients consomment », ajoute Alain Tadros, vice-président marketing, METRO inc.

METRO inc. est fière d'annoncer qu'elle comptera également parmi les partenaires du programme de récompenses la Banque Royale du Canada (RBC), la plus importante banque canadienne qui domine le palmarès au chapitre du service à la clientèle au Québec. Fidèle à sa longue tradition d'investissement au Québec, RBC proposera une carte de crédit co-marquée MOİ-RBC afin de permettre aux clients de bonifier les points accumulés sur leurs achats en magasin et aussi d'accumuler des points MOİ sur l'ensemble de leurs achats chez d'autres détaillants, qui seront entièrement échangeables chez Metro, Jean Coutu, Super C et Première Moisson.

Soulignons enfin que le programme sera offert au Québec chez Metro, Jean Coutu, Super C et Première Moisson ainsi que dans les pharmacies Jean Coutu de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. Jean Coutu se retirera du programme AIR MILES au printemps 2023 pour rejoindre le programme de récompenses MOİ. Entre temps, le programme AIR MILES continuera d'être offert dans les pharmacies Jean Coutu jusqu'au printemps 2023. Le programme metro&moi continuera d'être offert dans les magasins Metro du Québec jusqu'au printemps 2023 sans changement et les membres bénéficieront automatiquement des avantages supplémentaires offerts dans les bannières participantes au printemps 2023.

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de 18 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur et fabricant, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 950 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, de même que de quelque 650 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy, procurant de l'emploi à près de 90 000 personnes. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca.

