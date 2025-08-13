MONTRÉAL, le 13 août 2025 /CNW/ - METRO INC. (TSX : MRU) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre de l'exercice 2025, clos le 5 juillet 2025.

FAITS SAILLANTS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2025

Chiffre d'affaires de 6 871,0 millions $, en hausse de 3,3 %

Chiffre d'affaires des magasins d'alimentation comparables (1) en hausse de 1,9 %

Chiffre d'affaires des pharmacies comparables (1) en hausse de 5,5 %

Bénéfice net de 323,0 millions $, en hausse de 9,0 % et bénéfice net ajusté (1) de 331,8 millions $, en hausse de 8,8 %

Bénéfice net dilué par action de 1,48 $, en hausse de 13,0 % et bénéfice net dilué par action ajusté(1) de 1,52 $, en hausse de 12,6 %



16 semaines / Exercices financiers (en millions de dollars, sauf le bénéfice net par action) 2025 %

2024 % Variation (%) Chiffre d'affaires 6 871,0 100,0

6 651,8 100,0 3,3 Bénéfice opérationnel avant amortissement et pertes de

valeur d'actifs 655,7 9,5

620,2 9,3 5,7 Bénéfice net 323,0 4,7

296,2 4,5 9,0 Bénéfice net dilué par action 1,48 --

1,31 -- 13,0 Bénéfice net ajusté(1) 331,8 4,8

305,0 4,6 8,8 Bénéfice net dilué par action ajusté(1) 1,52 --

1,35 -- 12,6



40 semaines / Exercices financiers (en millions de dollars, sauf le bénéfice net par action) 2025 %

2024 % Variation (%) Chiffre d'affaires 16 898,0 100,0

16 281,5 100,0 3,8 Bénéfice opérationnel avant amortissement et pertes de

valeur d'actifs 1 598,2 9,5

1 527,4 9,4 4,6 Bénéfice net 802,5 4,7

711,8 4,4 12,7 Bénéfice net dilué par action 3,63 --

3,13 -- 16,0 Bénéfice net ajusté(1) 803,8 4,8

746,4 4,6 7,7 Bénéfice net dilué par action ajusté(1) 3,64 --

3,28 -- 11,0

MESSAGE DU PRÉSIDENT

« Nous sommes satisfaits de nos résultats du troisième trimestre, marqués par une solide croissance des ventes comparables dans les secteurs de l'alimentation et de la pharmacie, et un bon contrôle des dépenses. Nous avons ouvert avec succès 5 nouveaux magasins d'alimentation au cours du trimestre, un rythme qui se poursuivra(2) au quatrième trimestre, conformément à notre plan d'accélération du développement de nos enseignes d'escompte. Nous sommes confiants que nos investissements soutenus dans notre réseau de détail et notre chaîne d'approvisionnement, combinés à une exécution rigoureuse, continueront d'alimenter notre croissance et de créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires(2) », a déclaré Eric La Flèche, président et chef de la direction.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

CHIFFRE D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre de l'exercice 2025, clos le 5 juillet 2025, a atteint 6 871,0 millions $, en hausse de 3,3 % comparativement au chiffre d'affaires du troisième trimestre de l'exercice précédent, clos le 6 juillet 2024, attribuable à la hausse du chiffre d'affaires dans notre réseau de détail.

Le chiffre d'affaires des magasins d'alimentation comparables(1) a été en hausse de 1,9 % au troisième trimestre de l'exercice 2025 (2024 -- 2,4 %). Les ventes alimentaires en ligne(1) ont augmenté de 14,4 % par rapport à l'an dernier (2024 -- 34,3 %). Notre inflation alimentaire était essentiellement conforme à l'IPC déclaré pour les aliments achetés en magasin. Le chiffre d'affaires des pharmacies comparables(1) a connu une hausse de 5,5 % (2024 -- 5,2 %), soit une hausse de 6,2 % pour les médicaments d'ordonnance(1) et une hausse de 4,0 % pour les produits de la section commerciale(1), principalement les médicaments en vente libre, les cosmétiques et les produits de santé et beauté.

Le chiffre d'affaires des 40 premières semaines de l'exercice 2025 a atteint 16 898,0 millions $ comparativement à 16 281,5 millions $ pour la période correspondante de 2024, une hausse de 3,8 %.

BÉNÉFICE OPÉRATIONNEL AVANT AMORTISSEMENT ET PERTES DE VALEUR D'ACTIFS

Cette mesure du bénéfice exclut les frais financiers, les impôts, l'amortissement et les pertes de valeur d'actifs.

Le bénéfice opérationnel avant amortissement et pertes de valeur d'actifs du troisième trimestre de l'exercice 2025 a été de 655,7 millions $ ou 9,5 % du chiffre d'affaires, une hausse de 5,7 % comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2024. Pour les 40 premières semaines de l'exercice 2025, le bénéfice opérationnel avant amortissement et pertes de valeur d'actifs a été de 1 598,2 millions $ ou 9,5 % du chiffre d'affaires, une hausse de 4,6 % comparativement à la période correspondante de 2024. Les 40 premières semaines de l'exercice 2024 ont bénéficié d'un gain sur vente d'actifs de 6,7 millions $.

Notre taux de marge brute(1) a été de 19,8 % pour le troisième trimestre et les 40 premières semaines de l'exercice 2025, comparativement à 19,6 % et 19,7 % pour les périodes correspondantes de 2024. L'amélioration de la marge au cours du trimestre est en partie attribuable à des gains de productivité dans nos centres de distribution alimentaire et à une réduction des pertes d'inventaire.

Notre pourcentage de charges d'exploitation sur le chiffre d'affaires a été de 10,2 % au troisième trimestre de l'exercice 2025, soit le même taux qu'au trimestre correspondant de 2024. Pour les 40 premières semaines de l'exercice 2025, notre pourcentage de charges d'exploitation sur le chiffre d'affaires a été de 10,4 % comparativement à 10,3 % pour la période correspondante de 2024. L'augmentation des charges d'exploitation pour la période de 40 semaines terminée le 5 juillet 2025 est principalement liée au lancement du programme Moi en Ontario au premier trimestre de 2025, aux frais liés à la hausse des ventes alimentaires en ligne avec nos partenaires et à l'enregistrement d'honoraires professionnels attribuables à un règlement favorable d'impôts au titre d'exercices antérieurs.

AMORTISSEMENT

La dépense d'amortissement pour le troisième trimestre de l'exercice 2025 a été de 184,9 millions $ comparativement à 174,0 millions $ pour le trimestre correspondant de 2024. Pour les 40 premières semaines de l'exercice 2025, la dépense d'amortissement a été de 454,6 millions $ comparativement à 434,6 millions $ pour la période correspondante de 2024. L'augmentation de la dépense d'amortissement est principalement attribuable au calendrier des investissements dans notre réseau de détail et à la mise en service d'investissements dans notre chaîne d'approvisionnement, notamment certaines technologies d'automatisation dans la division pharmacie ainsi que la dernière phase de notre nouveau centre de distribution automatisé de produits frais à Toronto à l'été dernier.

PERTES DE VALEUR D'ACTIFS

Au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2024, la Société a comptabilisé des pertes de valeur d'actifs totalisant 20,8 millions $ découlant de la décision de retirer les magasins Metro de l'Ontario du programme de fidélisation Air Miles® à l'été 2024. Ces pertes de valeur représentent la valeur comptable totale de l'actif au titre du programme de fidélisation.

FRAIS FINANCIERS NETS

Les frais financiers nets pour le troisième trimestre de l'exercice 2025 ont été de 45,3 millions $ comparativement à 46,6 millions $ pour le trimestre correspondant de 2024. Pour les 40 premières semaines de l'exercice 2025, les frais financiers nets ont été de 109,4 millions $ comparativement à 113,1 millions $ pour la période correspondante de 2024. La diminution des frais financiers est principalement attribuable à une diminution des intérêts sur la dette nette en partie compensée par une baisse des intérêts capitalisés.

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

La charge d'impôts a été de 102,5 millions $ au troisième trimestre de l'exercice 2025 avec un taux d'imposition effectif de 24,1 % comparativement à 103,4 millions $ et un taux d'imposition effectif de 25,9 % au troisième trimestre de l'exercice 2024. La baisse du taux d'imposition effectif en 2025 est principalement attribuable à un congé fiscal provincial lié à la mise en service de notre nouveau centre de distribution automatisé de produits frais et surgelés à Terrebonne.

Pour les 40 premières semaines de l'exercice 2025, la charge d'impôts a été de 231,7 millions $ comparativement à 247,1 millions $ pour la période correspondante de 2024, avec des taux d'imposition effectifs de 22,4 % et 25,8 % respectivement. La baisse du taux d'imposition effectif en 2025 est principalement attribuable à un ajustement favorable de 20,6 millions $ au titre des impôts sur les exercices précédents et à un congé fiscal provincial lié à la mise en service de notre nouveau centre de distribution automatisé de produits frais et surgelés à Terrebonne. Le congé fiscal total représente environ 66 millions $ et nous estimons qu'il sera reconnu sur une période de 3 ans(2).

BÉNÉFICE NET ET BÉNÉFICE NET AJUSTÉ(1)

Le bénéfice net du troisième trimestre de l'exercice 2025 a été de 323,0 millions $ comparativement à 296,2 millions $ pour le trimestre correspondant de 2024, alors que le bénéfice net dilué par action a été de 1,48 $ par rapport à 1,31 $ en 2024, en hausse de 9,0 % et de 13,0 % respectivement. En excluant l'élément spécifique présenté dans le tableau ci-dessous, le bénéfice net ajusté(1) du troisième trimestre de l'exercice 2025 a été de 331,8 millions $ comparativement à 305,0 millions $ pour le trimestre correspondant de 2024, alors que le bénéfice net dilué par action ajusté(1) a été de 1,52 $ comparativement à 1,35 $ en 2024, en hausse de 8,8 % et 12,6 % respectivement.

Le bénéfice net pour les 40 premières semaines de l'exercice 2025 a été de 802,5 millions $ comparativement à 711,8 millions $ pour la période correspondante de 2024, alors que le bénéfice net dilué par action a été de 3,63 $ par rapport à 3,13 $ en 2024, en hausse de 12,7 % et 16,0 % respectivement. En excluant les éléments spécifiques présentés dans le tableau ci-dessous, le bénéfice net ajusté(1) des 40 premières semaines de l'exercice 2025 a été de 803,8 millions $ comparativement à 746,4 millions $ pour la période correspondante de 2024 alors que le bénéfice net dilué par action ajusté(1) a été de 3,64 $ comparativement à 3,28 $, en hausse de 7,7 % et 11,0 % respectivement.

Ajustements au bénéfice net et au bénéfice net dilué par action (BPA)(1)



16 semaines / Exercices financiers





2025

2024

Variation (%)

Bénéfice net

(en millions de dollars) BPA dilué (en dollars)

Bénéfice net

(en millions de dollars) BPA dilué (en dollars)

Bénéfice

net BPA dilué Selon les états financiers 323,0 1,48

296,2 1,31

9,0 13,0 Amortissement des immobilisations

incorporelles acquises dans le cadre de

l'acquisition du Groupe Jean Coutu, net

d'impôts de 3,1 $ 8,8



8,8







Mesures ajustées(1) 331,8 1,52

305,0 1,35

8,8 12,6



40 semaines / Exercices financiers





2025

2024

Variation (%)

Bénéfice net

(en millions de dollars) BPA dilué (en dollars)

Bénéfice net

(en millions de dollars) BPA dilué (en dollars)

Bénéfice

net BPA dilué Selon les états financiers 802,5 3,63

711,8 3,13

12,7 16,0 Perte de valeur au titre d'un programme de

fidélisation, nette d'impôts de 2,7 $ --



18,1







Gain sur la disposition d'une participation dans une entreprise associée, net d'impôts de 1,6 $ --



(5,4)







Amortissement des immobilisations

incorporelles acquises dans le cadre de

l'acquisition du Groupe Jean Coutu, net

d'impôts de 7,8 $ 21,9



21,9







Règlement favorable d'impôt au titre d'exercices

antérieurs (20,6)



--







Mesures ajustées(1) 803,8 3,64

746,4 3,28

7,7 11,0

PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

Le programme de rachat d'actions dans le cours normal des activités présentement en vigueur permet à la Société de racheter jusqu'à concurrence de 10 000 000 de ses actions ordinaires entre le 27 novembre 2024 et le 26 novembre 2025. Entre le 27 novembre 2024 et le 1er août 2025, la Société a racheté 5 700 000 de ses actions ordinaires à un prix moyen de 98,55 $, pour une considération totale de 561,8 millions $.

DIVIDENDES

Le conseil d'administration a déclaré, le 12 août 2025, un dividende trimestriel de 0,37 $ par action, le même montant que celui déclaré au dernier trimestre.

INFORMATIONS PROSPECTIVES

Nous avons utilisé, dans le présent rapport, diverses expressions qui pourraient, au sens de la réglementation des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, constituer des informations prospectives. De façon générale, toute déclaration contenue dans le présent rapport qui ne constitue pas un fait historique peut être considérée comme une déclaration prospective. Les expressions « continuer », « estimer », « poursuivre », « prédire » et autres expressions similaires indiquent en général des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives pouvant être contenues dans le présent rapport font référence à des hypothèses sur les industries alimentaire et pharmaceutique au Canada, l'économie en général, notre budget annuel ainsi que notre plan d'action 2025.

Ces déclarations prospectives ne donnent pas de garantie quant à la performance future de la Société et elles peuvent être impactées par des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes pouvant faire en sorte qu'elles ne se réalisent pas. Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon significative des attentes exprimées ou sous-entendues décrites dans nos déclarations prospectives sont présentés sous la rubrique « Gestion des risques » se trouvant dans le rapport annuel 2024 de la Société.

Nous croyons que nos déclarations sont raisonnables et pertinentes à la date de publication du présent rapport et qu'elles représentent nos attentes. La Société n'a pas l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives qui pourraient être contenues dans le présent rapport, sauf si cela est requis par la loi.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

En plus de fournir des mesures du bénéfice selon les Normes internationales d'information financière (IFRS), nous avons inclus certaines mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières. Ces mesures sont présentées à titre d'information relative, elles n'ont pas de sens normalisé par les IFRS et elles ne peuvent pas être comparées à des mesures du même type présentées par d'autres sociétés publiques.

Le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières prévoit des obligations d'information s'appliquant aux mesures financières non conformes aux PCGR, aux ratios non conformes aux PCGR et à d'autres mesures financières, soit les mesures de gestion du capital, les mesures financières supplémentaires et le total des mesures sectorielles, au sens du Règlement (collectivement, les « mesures financières déterminées »).

Les mesures financières déterminées que nous présentons dans nos documents rendus publics sont décrites ci-dessous par type de mesures.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Le bénéfice avant frais financiers nets et impôts sur les bénéfices ajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR qui, en ce qui concerne sa composition, est ajustée pour exclure les frais financiers nets et les éléments spéciaux de la composition de la mesure financière la plus directement comparable présentée dans nos états financiers consolidés qui est le bénéfice avant impôts sur les bénéfices. Les éléments spéciaux peuvent inclure les charges d'acquisition et de restructuration, les gains ou les pertes sur la disposition de placements, et l'amortissement et les pertes de valeur des actifs incorporels résultant d'une acquisition d'entreprise.

Le bénéfice net ajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR qui, en ce qui concerne sa composition, est ajustée pour exclure les éléments spéciaux de la composition de la mesure financière la plus directement comparable présentée dans nos états financiers consolidés qui est le bénéfice net. Les éléments spéciaux peuvent inclure les charges d'acquisition et de restructuration, les gains ou les pertes sur la disposition de placements, l'amortissement et les pertes de valeur des actifs incorporels résultant d'une acquisition d'entreprise et des ajustements significatifs d'impôt au titre d'exercices antérieurs.

Pour les mesures de performance financière, nous estimons que la présentation d'un bénéfice ajusté en fonction de ces éléments, qui ne reflètent pas nécessairement la performance de la Société, permet aux lecteurs des états financiers d'être mieux informés des résultats d'exploitation de la période considérée et de la période comparative, leur permettant ainsi de mieux analyser les tendances, d'évaluer la performance financière de la Société et d'évaluer ses perspectives. Le fait d'apporter des ajustements pour ces éléments ne veut pas dire qu'ils sont de nature non récurrente.

RATIOS NON CONFORMES AUX PCGR

Le bénéfice net dilué par action ajusté est un ratio non conforme aux PCGR en raison du fait qu'au moins une mesure financière non conforme aux PCGR est une composante. La composante non conforme aux PCGR utilisée est le bénéfice net ajusté(1). Le bénéfice net dilué par action ajusté est calculé en divisant le bénéfice net ajusté(1) attribuable aux actionnaires ordinaires de la société mère par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de l'exercice, ajusté pour refléter les effets de toutes les actions ordinaires potentielles dilutives.

Nous sommes d'avis que la présentation de ce ratio, dont au moins une mesure financière non conforme aux PCGR est une composante, permet aux lecteurs des états financiers d'être mieux informés des résultats d'exploitation de la période considérée et de la période comparative. Ainsi, les lecteurs des états financiers sont en mesure de mieux analyser les tendances, d'évaluer la performance financière de la Société et d'évaluer ses perspectives. Le fait d'apporter des ajustements pour ces éléments ne veut pas dire qu'ils sont de nature non récurrente.

MESURES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

Les mesures financières supplémentaires décrites ci-dessous sont, ou devraient être, communiquées périodiquement en vue de représenter la performance financière, la situation financière ou les flux de trésorerie historiques ou attendus de la Société.

Le chiffre d'affaires des magasins d'alimentation comparables est défini comme étant les ventes au détail de magasins comparables ayant plus de 52 semaines consécutives d'opérations incluant les magasins relocalisés, agrandis et rénovés. Le chiffre d'affaires des magasins d'alimentation comparables est une mesure établie sur la base de tous les magasins de notre réseau, y compris ceux dont les ventes ne sont pas incluses dans les états financiers consolidés de la Société.

Les ventes alimentaires en ligne sont définit comme étant le total des ventes réalisées via tous nos canaux en ligne.

Le chiffre d'affaires des pharmacies comparables (incluant le chiffre d'affaires total, de la section commerciale et des médicaments d'ordonnance) est défini comme étant les ventes au détail de pharmacies comparables ayant plus de 52 semaines consécutives d'opérations incluant les pharmacies relocalisées, agrandies et rénovées. Le chiffre d'affaires des pharmacies comparables ne fait pas partie des états financiers consolidés de la Société parce que les pharmacies sont détenues par des pharmaciens propriétaires.

Le taux de marge brute est calculé en divisant la marge brute par le chiffre d'affaires.

PERSPECTIVES(2)

Les investissements importants dans la modernisation de notre chaîne d'approvisionnement sont en grande partie derrière nous, et nous nous concentrons désormais sur la réalisation de gains d'efficacité. Ces investissements nous positionnent bien pour la croissance et l'expansion de notre réseau de vente au détail dans les années à venir. Alors que nous entamons notre quatrième trimestre, nous continuons de faire face à un environnement économique incertain, dont il est difficile de prédire l'évolution et l'impact sur nos opérations et nos clients. Nous restons déterminés à offrir la meilleure valeur possible à nos clients grâce à nos programmes de mise en marché efficaces, à nos offres de marques privées, notre programme de fidélisation, et à la collaboration de nos partenaires de la chaîne d'approvisionnement.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Les analystes financiers et les investisseurs institutionnels sont invités à participer à la conférence téléphonique portant sur les résultats du troisième trimestre 2025 qui aura lieu aujourd'hui, le 13 août 2025, à 9h00 (HAE) . Pour accéder à la conférence, le numéro de téléphone à composer est le 1 (800) 990-4777. Les journalistes et le public investisseur pourront y accéder en mode écoute seulement.

Avis aux lecteurs : Les états financiers intermédiaires consolidés résumés ainsi que le rapport de gestion du troisième trimestre 2025 de METRO INC. sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante : www.corpo.metro.ca - Site corporatif - Investisseurs - Résultats trimestriels 2025 - Troisième trimestre 2025.

(1) Cette mesure est présentée à titre d'information relative. Elle n'a pas de sens normalisé par les IFRS et elle ne peut pas être comparée à des mesures du même type présentées par d'autres sociétés publiques. Consulter le tableau dans la section « Résultats d'exploitation » et la section « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » (2) Consulter la section « Informations prospectives »

SOURCE METRO INC.

Renseignements : Nicolas Amyot, Vice-président exécutif, chef de la direction financière et trésorier, Tél. : (514) 643-1003; Service des relations avec les investisseurs : Tél. : (514) 643-1000, www.corpo.metro.ca