/NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, le 23 févr. 2026 /CNW/ - METRO INC. (« Metro ») a annoncé aujourd'hui l'établissement du prix à l'égard d'un placement privé de billets non garantis de premier rang série M 3,469 % échéant le 25 février 2031 d'un capital global de 350 M$ CA (« billets série M »). Les billets série M comporteront un coupon de 3,469 % et leur prix a été établi à 1 000 $ par tranche de 1 000 $ de capital, ce qui procurera un rendement effectif de 3,469 % par année, s'ils sont détenus jusqu'à échéance. Metro a l'intention d'affecter le produit net du placement au remboursement de dettes engagées aux termes de sa facilité de crédit renouvelable et aux fins générales de l'entreprise.

BMO Marchés des capitaux, Banque Nationale Marchés des capitaux et Scotia Capitaux Inc. agissent à titre de cochefs de file et de coteneurs de livres dans le cadre du placement et Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., RBC Marchés des Capitaux, Valeurs Mobilières TD Inc. et Casgrain & Compagnie Limitée, à titre de cocourtiers gérants.

Les billets série M constitueront des obligations directes non garanties de Metro et seront de rang égal à celui de toutes les autres dettes non garanties et non subordonnées de Metro.

Les billets série M sont offerts au Canada par voie de placement privé aux termes de dispenses de prospectus en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables et se sont vu attribuer la note provisoire de BBB (élevée) avec perspective stable, de la part de DBRS Limited, et de BBB, de la part de Standard & Poor's Ratings Services.

La clôture du placement devrait avoir lieu le 25 février 2026, sous réserve des conditions de clôture usuelles.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente de titres dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Les billets série M n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée (« Loi de 1933 »), ou d'une loi étatique sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offerts, vendus ni livrés aux États-Unis ou dans leurs territoires ou possessions ou à des personnes des États-Unis, sauf conformément aux exigences d'inscription de la Loi de 1933 et des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables ou aux termes d'une dispense à cet égard. Les renseignements figurant dans le présent communiqué de presse ne sont pas complets et peuvent être modifiés. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des billets série M aux États-Unis.

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 22 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 97 000 personnes. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et de commerce en ligne, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 1 000 magasins d'alimentation sous plusieurs enseignes dont Metro, Metro Plus, Super C, Food Basics, Adonis et Première Moisson, et près de 640 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca et suivez les dernières nouvelles sur LinkedIn.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes de la direction à l'égard d'événements futurs, notamment des énoncés concernant la clôture du placement proposé de billets série M et l'emploi prévu du produit net tiré de celui-ci. Cette information prospective comprend généralement les verbes au futur ou au conditionnel ainsi que les termes « devrait », « prévoir », « croire », « estimer », « avoir l'intention », « s'attendre à » et « pouvoir » ainsi que les termes « éventuel », « plan », « projet » ou d'autres termes similaires. Ces énoncés prospectifs ne sont pas des faits, mais représentent seulement les estimations et les attentes de la direction. Bien que Metro estime que ces énoncés sont fondés sur des renseignements et des hypothèses qui sont actuels, raisonnables et complets, ceux-ci sont nécessairement tributaires d'un certain nombre de facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes de la direction mentionnées dans ces énoncés prospectifs pour diverses raisons, notamment la conjoncture commerciale et économique générale et les risques et incertitudes décrits à la rubrique « Gestion des risques » dans les documents d'information déposés de temps à autre auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières. La clôture du placement proposé des billets série M est assujettie aux conditions de clôture usuelles et rien ne garantit que ce placement sera réalisé ou que les conditions de celui-ci ne seront pas modifiées.

Les énoncés prospectifs compris dans le présent communiqué de presse sont formulés uniquement en date des présentes et Metro ne s'engage pas à les mettre à jour publiquement afin de refléter de nouveaux renseignements, des événements futurs ou d'autres circonstances. Compte tenu de ces risques, incertitudes et hypothèses, les événements prospectifs mentionnés dans ces énoncés prospectifs peuvent survenir ou pas. Metro ne peut garantir que les résultats ou événements prévus se réaliseront.

