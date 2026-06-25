METRO FAIT LE POINT SUR SES ACTIVITÉS ET SUR LES NÉGOCIATIONS EN COURS DANS LE CONTEXTE DE LA GRÈVE DES EMPLOYÉ•E•S SYNDIQUÉ•E•S DE SON CENTRE DE DISTRIBUTION DE FRUITS ET LÉGUMES À LAVAL, DU TRANSPORT ET DES EMPLOYÉ•E•S DE BUREAU DU SIÈGE SOCIAL

METRO sert sa clientèle en maintenant un approvisionnement fiable des magasins, tout en demeurant déterminée à conclure une entente raisonnable

MONTRÉAL, le 25 juin 2026 /CNW/ - METRO inc. (TSX : MRU) a fait le point aujourd'hui sur l'impact de la grève en cours des employé•e•s syndiqué•e•s de son centre de distribution des fruits et légumes à Laval, du transport et des employé•e•s de bureau du siège social sur ses activités ainsi que sur l'avancement des négociations.

Activités commerciales

METRO reconnaît l'importance que sa clientèle ait un accès régulier aux fruits et légumes frais. Grâce au travail acharné de ses équipes, le plan de contingence de METRO a été déployé dès le début de la grève, le 30 mars 2026, afin de maintenir l'offre de fruits et légumes en magasin et de continuer à répondre aux besoins de la clientèle. Après quelques semaines d'ajustement, ce plan s'est stabilisé et permet désormais un approvisionnement des magasins régulier et fiable.

Négociations

METRO demeure déterminée à conclure une entente négociée pour le renouvellement de la convention collective qui reconnaît la contribution de ses employé•e•s tout en protégeant la compétitivité à long terme de ses opérations, la stabilité d'emplois de qualité et sa capacité de servir sa clientèle dans un marché hautement concurrentiel.

Ainsi, après plusieurs semaines de négociations avec le syndicat et avec l'appui d'un conciliateur nommé par le ministre du Travail, METRO a présenté au syndicat, le 11 juin 2026, une offre globale de règlement. Celle-ci comprenait des augmentations importantes, particulièrement au cours des premiers 12 mois de la convention collective, dans un contexte où les conditions salariales et de travail offertes sont déjà très concurrentielles pour des postes comparables dans le marché.

Le 18 juin 2026, les employé•e•s ont rejeté cette offre à la suite de la recommandation du syndicat, lequel a indiqué qu'il présenterait une contre-offre à METRO. Le syndicat a déposé cette contre-offre aujourd'hui.

METRO a examiné la contre-proposition du syndicat et a conclu qu'elle ne constitue pas une base pour en arriver à une entente viable à long terme, en raison notamment de l'écart important entre les parties sur les enjeux monétaires.

« Nous sommes très déçus que le syndicat soit revenu avec une offre qui ne reflète aucunement le marché du travail en général et la réalité concurrentielle de notre industrie, surtout après une grève de 13 semaines. Nos priorités sont claires : servir notre clientèle, soutenir nos opérations et conclure une entente négociée qui soit raisonnable et viable à long terme », a déclaré Marc Giroux, chef de l'exploitation. « Nous invitons le syndicat à travailler de manière constructive afin de parvenir à une entente raisonnable qui permettra de mettre fin à la grève et de reprendre les activités dans un environnement stable et prévisible pour tous. »

Mise à jour financière

La grève a perturbé l'approvisionnement en fruits et légumes frais dans nos quelque 300 magasins au Québec, particulièrement au cours des premières semaines du conflit. Pour les 14 premières semaines de notre troisième trimestre de 16 semaines se terminant le 4 juillet, les ventes alimentaires comparables ont diminué de 1,5 % par rapport aux semaines correspondantes de l'exercice précédent. Selon l'information disponible à ce jour, nous estimons que la combinaison de la baisse des ventes alimentaires, des pertes de marges et des coûts additionnels liés au plan de contingence entraînera un bénéfice net ajusté par action d'environ 1,22 $ à 1,27 $ pour le troisième trimestre, comparativement à 1,52 $ pour le même trimestre l'an dernier.

Cet impact est de nature temporaire et reflète les perturbations ainsi que les coûts supplémentaires associés à la grève et aux mesures de contingence.

Cette estimation est préliminaire, fondée sur l'évaluation actuelle de la direction et demeure sujette à changement. METRO fera une mise à jour en temps opportun, mais au plus tard lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre, le 12 août 2026.

Entre-temps, l'entreprise continue de gérer activement la situation, en mettant l'accent sur la satisfaction des besoins de la clientèle grâce au déploiement continu de son plan de contingence. Nous remercions notre clientèle de sa compréhension ainsi que nos équipes pour leur professionnalisme inébranlable.

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 22 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 97 000 personnes. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et de commerce en ligne, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 1000 magasins d'alimentation sous plusieurs enseignes dont Metro, Metro Plus, Super C, Food Basics, Adonis et Première Moisson, et de quelque 640 pharmacies principalement sous les enseignes Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca et suivez son actualité sur LinkedIn.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs reflétant les attentes de la direction à l'égard d'événements futurs, notamment en ce qui concerne l'évolution et les impacts de la grève mentionnée ci-dessus. Ces énoncés prospectifs comprennent généralement des verbes au futur ou au conditionnel ainsi que des termes tels que « continuer », « continue », « estimons » et « entrainera », ainsi que d'autres expressions similaires. Ces énoncés prospectifs ne constituent pas des faits, mais reflètent plutôt les estimations et attentes de la direction. Bien que METRO considère que ces énoncés reposent sur des informations et hypothèses à jour, raisonnables et complètes, ils sont assujettis à un certain nombre de facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes de la direction exprimées par ces énoncés prospectifs pour une multitude de raisons, notamment l'évolution de la situation et son impact, les conditions de marché et économiques générales, ainsi que les risques et incertitudes décrits dans la section « Gestion des risques » des documents déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Les énoncés prospectifs présentés dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date des présentes, et METRO ne s'engage pas à les mettre à jour publiquement afin de refléter de nouvelles informations, événements futurs ou autrement. Compte tenu de ces risques, incertitudes et hypothèses, les événements visés par ces énoncés prospectifs pourraient se réaliser ou non. METRO ne peut garantir que les résultats, les plans ou les événements anticipés se concrétiseront ni qu'ils surviendront dans les délais prévus.

SOURCE METRO INC.

Renseignements: Relations avec les médias, METRO inc., Marie-Claude Bacon, [email protected]; Relations avec les investisseurs, Sharon Kadoche, [email protected]