METRO et Les marques FGF concluent un partenariat stratégique concernant les activités manufacturières de boulangerie commerciale Première Moisson

MONTRÉAL, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- METRO inc. (TSX : MRU) et Les marques FGF (FGF), une entreprise canadienne et un chef de file nord-américain de la boulangerie, annoncent aujourd'hui la conclusion d'un partenariat stratégique concernant les activités manufacturières de boulangerie commerciale de Groupe Première Moisson inc., une filiale de METRO. Dans le cadre de cette transaction, FGF fera l'acquisition de l'usine de production de Groupe Première Moisson située à Baie-D'Urfé pour une considération globale de 90 millions $. Cette transaction s'inscrit dans la volonté de METRO de concentrer ses investissements et ses ressources sur ses activités principales de détaillant et distributeur alimentaire et pharmaceutique tout en simplifiant son modèle opérationnel grâce à l'appui d'un partenaire spécialisé.

À la clôture de la transaction, FGF assurera la production et la distribution des produits Première Moisson vendus en épicerie. Cette entente permettra à METRO de continuer d'offrir à la clientèle de son réseau de magasins d'alimentation au Québec et en Ontario les produits Première Moisson tout en bénéficiant de l'expertise manufacturière, des capacités d'innovation et de l'envergure opérationnelle de FGF.

Groupe Première Moisson restera une filiale de METRO et conservera la propriété de la marque Première Moisson ainsi que son réseau de 25 boulangeries au Québec, ses activités de production artisanale en succursale et ses installations de pâtisserie française de Vaudreuil-Dorion qui approvisionnent exclusivement son réseau de boulangerie.

L'entente conclue avec FGF prévoit le maintien des activités de production ainsi que de fabrication de l'ensemble des produits Première Moisson. Tous les employés concernés seront transférés à FGF à la clôture de la transaction; METRO et FGF collaboreront avec le syndicat représentant les employés syndiqués dans le cadre de la transition.

« Cette transaction s'inscrit dans notre volonté de concentrer nos efforts sur nos activités principales de commerce de détail et de distribution alimentaire et pharmaceutique, tout en préservant la force de la marque Première Moisson. En nous associant à une entreprise reconnue pour son expertise manufacturière, nous continuerons d'offrir à notre clientèle les produits Première Moisson qu'elle apprécie, tout en bénéficiant d'une capacité accrue en matière d'innovation, de développement de produits et d'un modèle opérationnel plus efficace. » a déclaré Marc Giroux, chef de l'exploitation, METRO.

« Nous sommes heureux de mettre notre expertise en boulangerie au service de METRO et plus particulièrement de Première Moisson, une marque reconnue pour la qualité de ses produits et son savoir-faire. Ce partenariat nous permet de mettre à profit nos capacités manufacturières et d'innovation afin de soutenir la croissance de l'offre Première Moisson en épicerie et de continuer à offrir aux consommateurs des produits de grande qualité. » ont déclaré Ojus Ajmera and Tejus Ajmera, co-chefs de la direction et fondateurs de FGF.

Cette transaction est soumise à des conditions de clôture habituelles pour des transactions de ce genre. La transaction devrait être conclue au cours du quatrième trimestre de l'exercice financier en cours de METRO inc. qui se terminera le 26 septembre 2026.

À propos de METRO INC.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 22 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 97 000 personnes. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et de commerce en ligne, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 1000 magasins d'alimentation sous plusieurs enseignes dont Metro, Metro Plus, Super C, Food Basics, Adonis et Première Moisson, et de quelque 640 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca et suivez son actualité sur LinkedIn.

À propos de Les marques FGF inc.

Les marques FGF est une entreprise canadienne familiale et privée de boulangerie, fondée en 2004. Le groupe FGF est le plus grand fabricant industriel de produits de boulangerie au Canada et l'un des producteurs de produits de boulangerie et de collations qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Basée à Toronto, en Ontario, FGF fournit une vaste gamme de produits de marques nationales et de marques privées à de grands détaillants et partenaires du secteur de l'alimentation partout dans le monde. Guidée par la conviction que chacun mérite des aliments de qualité à prix abordable, FGF s'est forgé une réputation d'entreprise fondée sur des valeurs solides, alliant savoir-faire artisanal et technologies industrielles de pointe.

Le groupe FGF exploite un réseau de plus de 30 installations de calibre mondial et possède des marques emblématiques telles que Stonefire®, ACE®, Wonder®, Country Harvest®, D'Italiano® et Gadoua®, consolidant ainsi sa position comme acteur incontournable de l'industrie alimentaire nord-américaine moderne.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les attentes de la direction de METRO inc. concernant des événements futurs attendus, y compris des déclarations relatives à la transaction entre Groupe Première Moisson inc. et FGF ainsi qu'au moment de sa mise en œuvre et aux perspectives d'avenir de METRO INC., de ses filiales et de FGF. Cette information prospective contient généralement des verbes au temps futur ou conditionnel ainsi que les mots « devrait être », « volonté » ou d'autres termes similaires. Ces déclarations prospectives ne sont pas des faits, mais seulement le reflet des estimations et attentes de la direction de METRO INC. Bien que METRO INC. estime que ces déclarations reposent sur des informations et des hypothèses actuelles, raisonnables et complètes, ces déclarations sont nécessairement soumises à un certain nombre de facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière significative des attentes de la direction telles qu'énoncées dans ces déclarations prospectives, pour diverses raisons, y compris les risques et incertitudes discutés dans la section « Gestion des risques » dans les documents de divulgation déposés de temps à autre par METRO inc. auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Les déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse ne sont faites qu'à la date des présentes et METRO inc. ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ces déclarations prospectives pour refléter de nouvelles informations, événements futurs ou autres. Compte tenu de ces risques, incertitudes et hypothèses, les événements prospectifs contenus dans ces déclarations prospectives peuvent ou non se produire. METRO inc. ne peut garantir que les résultats ou événements projetés seront atteints.

SOURCE METRO INC.

Source et information : METRO, Relations médias, [email protected]