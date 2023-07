TORONTO, le 19 juill. 2023 /CNW/ - Metro Ontario Inc., une filiale de METRO Inc. (TSX: MRU), est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente de principe avec UNIFOR pour le renouvellement de la convention collective de ses employés syndiqués dans 27 établissements Metro de la région du Grand Toronto.

L'entente, qui est juste et raisonnable pour nos employés et nos clients, est recommandée à l'unanimité par le comité de négociation du syndicat. Elle sera soumise aux employés pour un vote de ratification qui aura lieu du 23 au 28 juillet. Le syndicat présentera les détails de l'accord à ses membres à cette occasion

