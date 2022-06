« Notre ambition est d'optimiser nos emballages et imprimés en diminuant leur utilisation, en les concevant de façon optimale, en choisissant des matériaux écoresponsables et en facilitant leur récupération et recyclage; il s'agit des principes sur lesquels est basée notre Politique de gestion des emballages et imprimés , que METRO publiait en 2019 », a commenté Marie-Claude Bacon, vice-présidente, affaires publiques et communications. « Avec un réseau de quelque 950 marchés d'alimentation et 650 pharmacies, l'abandon des sacs d'emplettes de plastique à usage unique permettra d'éviter annuellement la circulation de plus de 330 millions de ces sacs. »

Depuis le début des années 2010, METRO a réalisé de nombreuses initiatives d'optimisation en matière d'emballages et imprimés; l'entreprise continuera de travailler à atteindre les cibles qu'elle s'est fixées dans le cadre de sa Politique.

Pour plus de détails sur la démarche de responsabilité d'entreprise et les réalisations de METRO à cet égard, visitez metro.ca/responsabilité ou consultez son Plan de responsabilité d'entreprise 2022-2026.

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de 18 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur et fabricant, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 950 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, de même que de quelque 650 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy, procurant de l'emploi à plus de 90 000 personnes. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca.

________________________________________ 1 Sous réserve d'un approvisionnement suffisant en sacs réutilisables.

