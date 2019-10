Métro de Montréal - Des pantalons de camouflage pour protester contre les horaires

MONTRÉAL, le 23 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Les 170 constables, inspecteurs et inspectrices de la STM n'acceptent pas les horaires coupés en deux que la direction tente d'imposer à la table de négociations pour le prochain contrat de travail.

« Ce serait totalement inacceptable de devoir cesser de travailler pendant 2 heures en plein milieu de notre journée. Commencer à 6h30 et finir à 18h30 nuit grandement à la conciliation famille-travail », insiste Kevin Grenier, président de la Fraternité des constables et inspecteurs de la STM (CSN). Ce dernier précise que la plage horaire citée plus haut ne donne que 40 heures payées par semaine. Des pantalons de camouflage seront donc portés tant qu'un horaire décent ne sera pas trouvé. Il s'agit là d'un moyen de pression légal qui a été voté par les membres.

La STM insiste, pour le moment, pour imposer des horaires qui ne sont pas absolument nécessaires pour que ça fonctionne. La preuve, la sécurité est assurée dans le métro en ce moment et ces horaires coupés ne sont pas en vigueur.

« On ne comprend pas pourquoi la STM demande maintenant une médiation au ministère du Travail simplement en citant nos pantalons de camouflage en exemple. C'est comme s'ils n'acceptaient pas de négocier dès que nos membres exercent leur liberté d'expression », souligne Kevin Grenier. Ce dernier enjoint la STM à recommencer les négociations dès que possible. La Fraternité a d'ailleurs déjà proposé des solutions pour les horaires.

La Fraternité déplore, par ailleurs, que la STM rejette du revers de la main notre proposition de patrouille à vélo pour faciliter les déplacements dans les bains de foule et ainsi assurer une meilleure sécurité auprès de la clientèle. Il faudrait que la STM montre un peu plus d'ouverture à des propositions qui sont pourtant adaptées à la société d'aujourd'hui. Cette patrouille répond en tout point au plan stratégique 2020-2025 de la STM.

SOURCE Fraternité des constables et inspecteurs de la STM (CSN)

Renseignements: Thierry Larivière, Service des communications de la CSN, 514 966-4380, thierry.lariviere@csn.qc.ca