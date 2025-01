MONTRÉAL, le 29 janv. 2025 /CNW/ - METRO INC annonce aujourd'hui le résultat des votes des actionnaires à l'élection des administrateurs et administratrices lors de son assemblée générale annuelle des actionnaires qui a eu lieu hier, le 28 janvier 2025.

Les 12 candidats et candidates proposés par la direction ont été élus comme administrateurs et administratrices. Conformément aux procurations reçues et aux votes déposés, chacune des 12 personnes suivantes a été élue comme membre du Conseil d'administration de METRO INC., poste qu'elle occupera jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à ce que son successeur ait été dûment élu ou nommé. Les résultats du vote sont les suivants :

NOM DU CANDIDAT OU

DE LA CANDIDATE VOTES

POUR % ABSTENTION %









Lori-Ann Beausoleil 170 400 047 99,17 % 1 430 906 0,83 % Maryse Bertrand 165 048 710 96,05 % 6 782 243 3,95 % Pierre Boivin 168 121 551 97,84 % 3 709 402 2,16 % François J. Coutu 170 934 800 99,48 % 896 153 0,52 % Michel Coutu 170 936 135 99,48 % 894 818 0,52 % Stephanie Coyles 169 244 044 98,49 % 2 586 909 1,51 % Geneviève Fortier 171 733 777 99,94 % 97 176 0,06 % Marc Guay 170 977 179 99,50 % 853 774 0,50 % Eric R. La Flèche 170 677 217 99,33 % 1 153 736 0,67 % Christine Magee 169 214 716 98,48 % 2 616 237 1,52 % Brian McManus 169 922 766 99,89 % 1 908 187 1,11 % Pietro Satriano 171 742 428 99,95 % 88 525 0,05 %

La Société félicite les administrateurs et les administratrices pour leur élection au conseil d'administration.

