MONTRÉAL, le 27 janv. 2021 /CNW Telbec/ - METRO INC. annonce aujourd'hui le résultat des votes des actionnaires à l'élection des administrateurs lors de son assemblée générale annuelle des actionnaires qui a eu lieu hier, le 26 janvier 2021.

Les 12 candidats et candidates proposés par la direction ont été élus comme administrateurs et administratrices. Conformément aux procurations reçues et aux votes déposés, chacune des 12 personnes suivantes a été élue comme membre du Conseil d'administration de la Société, poste qu'elle occupera jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à ce que son successeur ait été dûment élu ou nommé. Les résultats du vote sont les suivants :

NOM DU CANDIDAT OU DE

LA CANDIDATE VOTES POUR % ABSTENTION % Maryse Bertrand 197 415 468 99,41 % 1 178 075 0,59 % Pierre Boivin 197 400 972 99,40 % 1 192 571 0,60 % François J. Coutu 196 221 204 98,81 % 2 372 339 1,19 % Michel Coutu 196 235 881 98,81 % 2 357 662 1,19 % Stephanie Coyles 198 296 532 99,85 % 297 011 0,15 % Claude Dussault 192 472 484 96,92 % 6 121 059 3,08 % Russell Goodman 194 717 722 98,05 % 3 875 821 1,95 % Marc Guay 198 522 702 99,96 % 70 841 0,04 % Christian W.E. Haub 195 043 873 98,21 % 3 549 670 1,79 % Eric R. La Flèche 196 473 747 98,93 % 2 119 796 1,07 % Christine Magee 197 409 080 99,40 % 1 184 463 0,60 % Line Rivard 198 506 835 99,96 % 86 708 0,04 %

La Société félicite les administrateurs et les administratrices pour leur élection au conseil d'administration.

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de près de 18 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur et fabricant, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 950 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, de même que de quelque 650 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy, qui procurent de l'emploi à près de 90 000 personnes. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca.

Renseignements: METRO, Relations médias, 514 643-1009 ou 1 800 463-2190, [email protected]

