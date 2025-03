MONTRÉAL, le 26 mars 2025 /CNW/ - Métaux Torngat Ltée, une société de développement de terres rares basée au Québec, entre dans une phase charnière de son évolution tandis qu'elle intensifie ses efforts pour devenir le premier producteur canadien d'oxydes de terres rares lourdes et légères et un des principaux producteurs à grande échelle d'éléments de terres rares lourdes au monde. Pour soutenir ce nouveau chapitre, la Société est ravie d'annoncer la nomination d'Yves Leduc au poste de chef de la direction et d'Olga Kovalik à celui de cheffe de l'exploitation.

Grâce à ces nominations stratégiques, Métaux Torngat renforce son engagement à consolider la chaîne d'approvisionnement en minéraux critiques et à assurer le développement responsable de son projet Strange Lake - l'un des plus importants gisements inexploités d'éléments de terres rares lourdes au monde.

Yves Leduc a ainsi été nommé au poste de chef de la direction, succédant à Dirk Naumann, qui a décidé de prendre sa retraite après avoir dirigé avec succès la Société tout au long de sa phase d'exploration. Cadre chevronné, Yves Leduc possède une vaste expérience internationale en matière de leadership stratégique, de fabrication, de marketing, de développement de nouveaux produits et d'excellence opérationnelle. Jusqu'à récemment, il était chef de la direction de Velan inc., une société internationale de conception et de fabrication de robinetterie industrielle. Il est ensuite devenu partenaire d'Idéaliste Capital, une société d'investissement privée ayant levé 400 millions de dollars canadiens de capitaux pour accélérer la transition énergétique. Il s'est distingué dans ses mandats antérieurs par sa capacité à stimuler la croissance des entreprises industrielles et technologiques. Son expertise sur le plan du développement des opérations, de l'optimisation des stratégies de marché et de l'innovation sera déterminante pour propulser Métaux Torngat dans sa phase de production et consolider sa position en tant que fournisseur clé des secteurs de la haute technologie et de l'énergie propre.

« Je suis ravi de me joindre à l'équipe hautement qualifiée de Métaux Torngat à un moment aussi crucial, a déclaré M. Leduc. Notre projet représente plus que du développement minier - c'est un catalyseur de la croissance économique au Canada et un levier essentiel de la transition énergétique. Le projet Strange Lake offre une occasion unique de renforcer les partenariats avec les communautés locales et autochtones et de permettre au Québec, à Terre-Neuve et au Labrador de collaborer pour jeter les bases d'une nouvelle ère industrielle. Ensemble, nous disposons d'une occasion unique de développer une chaîne d'approvisionnement en terres rares responsable et indépendante qui façonnera l'avenir des minéraux critiques ».

Pour piloter ses activités d'ingénierie, de construction et de préparation opérationnelle, Métaux Torngat a également nommé Olga Kovalik au poste de cheffe de l'exploitation, marquant ainsi la création à l'interne d'un nouveau rôle de leadership clé, axé sur la mise en œuvre des projets et l'excellence opérationnelle. Comptant plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de l'exploitation minière, Olga Kovalik a mené à bien plusieurs projets miniers à grande échelle en mettant l'accent sur la sécurité, l'intendance environnementale, la production et les pratiques durables. Jusqu'à récemment, Olga a occupé le poste de cheffe de la direction des projets chez Vale Base Metals.

« Je suis enchantée de me joindre à Métaux Torngat à un stade aussi important de son développement, a déclaré Mme Kovalik. Ce projet offre une rare occasion de mettre sur pied une exploitation minière qui soit non seulement efficace et compétitive, mais aussi fondée sur la responsabilité environnementale et un engagement communautaire solide. Je suis impatiente d'ajouter mon expertise au projet afin de garantir des opérations sûres, durables et performantes au fur et à mesure que nous progresserons. »

Le président du conseil d'administration de la Société, Tom Gilman, a souligné l'importance de ces changements au sein de la haute direction : « Ces nominations interviennent à un moment décisif pour Métaux Torngat. Grâce à la vision stratégique d'Yves Leduc et à l'expertise approfondie d'Olga Kovalik sur le plan de l'exploitation et de la construction, nous voilà bien placés pour franchir les étapes critiques que nous nous sommes fixées en 2025 et jeter les assises des phases ultérieures du projet Strange Lake. Je tiens à remercier Dirk Naumann pour sa contribution, qui a permis de faire passer Métaux Torngat d'une société d'exploration à la prochaine étape de son développement. Je me réjouis également de son implication continue dans l'avenir de notre entreprise ».

M. Leduc assume ses nouvelles fonctions de chef de la direction depuis le 24 mars, tandis que Mme Kovalik se joindra à l'entreprise le 7 avril en tant que cheffe de l'exploitation. Métaux Torngat continuera à bénéficier de l'expertise et du leadership exceptionnels de Dirk Naumann, qui assumera une transition en douceur, en plus de responsabilités spécifiques liées au lancement des opérations d'extraction et de séparation.

À propos de Métaux Torngat Ltée

Métaux Torngat est une société privée basée au Canada qui travaille au développement du projet Strange Lake, en vue de fournir de manière sûre et responsable les éléments des terres rares nécessaires aux solutions de haute technologie et à faible émission de carbone. Comptant des activités au Québec ainsi qu'à Terre-Neuve-et-Labrador, la Société vise à devenir une source mondialement reconnue de terres rares légères, et un leader mondial dans la résolution de la crise d'approvisionnement en terres rares lourdes pour le dysprosium et le terbium. S'appuyant sur des partenariats solides avec les peuples autochtones et les collectivités locales, tout en misant sur une ingénierie de pointe et de nouvelles approches minimisant l'impact sur l'environnement, Métaux Torngat a comme ambition de jouer un rôle central dans la transition mondiale vers les énergies propres. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le site www.torngatmetals.com.

À propos du projet de terres rares Strange Lake

Le projet Strange Lake est situé au Nunavik, l'une des principales régions minières du monde. Ses gisements recèlent des terres rares légères (néodyme et praséodyme) et, surtout, lourdes (dysprosium et terbium). Ces éléments sont essentiels à la fabrication d'aimants permanents nécessaires à la production des moteurs à haut rendement des véhicules électriques, des éoliennes, des équipements de robotique, des drones et d'autres technologies de pointe. Dans le contexte de ce projet, Métaux Torngat entend construire un site minier à ciel ouvert et une usine de concentration au Nunavik, ainsi qu'une route d'accès à voie unique reliant le site au Labrador et à une usine de séparation des terres rares. La Société est en passe de terminer les études de préfaisabilité et de faisabilité du projet d'ici la fin de 2025 et espère commencer la production en 2028. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le site www.torngatmetals.com.

Renseignements : Aline Vandermeer, Directrice des communications, [email protected], 514 605-3416