MONTRÉAL, le 20 déc. 2024 /CNW/ - Métaux Torngat Ltée, une société de développement de terres rares basée au Québec, est ravie d'annoncer que Ressources naturelles Canada (RNCan) - par l'intermédiaire du Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques (FIMC) - a approuvé un financement pouvant aller jusqu'à 10 millions de dollars canadiens pour son projet Strange Lake, sous réserve d'un contrôle diligent final.

Le projet de Strange Lake, situé dans le nord du Québec, est reconnu pour ses quantités importantes à l'échelle mondiale de terres rares, légères et lourdes. On y retrouve notamment du dysprosium et du terbium, des éléments utilisés dans les aimants permanents nécessaires au fonctionnement des moteurs de véhicules électriques, des éoliennes, des outils de robotique, des appareils électroniques grand public et de multiples applications de défense.

Le soutien de RNCan est essentiel au développement rapide du projet Strange Lake, qui fera du Canada et du Québec des leaders mondiaux dans le secteur des terres rares, dans un contexte où il y a une pénurie de terres rares lourdes en dehors de la Chine. En effet, la Chine est actuellement le seul fournisseur de terres rares lourdes, et le projet Strange Lake permettra de mettre fin à ce monopole.

« Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre du programme phare de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, contribuera à faire progresser le développement de l'infrastructure de transport nécessaire pour accroître la production durable de minéraux critiques au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador, notamment les terres rares, qui sont utilisées dans l'électronique, l'énergie propre, l'aérospatiale, l'automobile et la défense », a déclaré Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada. « Des développements comme celui-ci aident à accélérer la construction des mines et constituent un élément clé pour saisir l'occasion générationnelle qui s'offre à nous. Le gouvernement du Canada soutient des projets qui renforcent les chaînes d'approvisionnement canadiennes et favorisent la croissance économique, tout en créant des emplois de qualité.

« Nous sommes ravis de bénéficier de cette importante contribution de RNCan, qui fera progresser notre projet hautement stratégique visant à résoudre la crise de la chaîne d'approvisionnement mondiale en terres rares lourdes », a pour sa part déclaré Dirk Naumann, Ph.D., président et chef de la direction de Métaux Torngat. « Métaux Torngat se réjouit de travailler avec les gouvernements du Canada, du Québec et du Labrador pour prioriser et accélérer le développement de la seule entreprise en Amérique du Nord prête à produire à grande échelle du dysprosium et du terbium, ainsi que des terres rares légères, soit le néodyme et le praséodyme. La contribution du FIMC viendra appuyer directement l'achèvement de nos études de préfaisabilité et de faisabilité en 2025. »

La contribution du FIMC soutiendra les activités de préconstruction et de développement de Métaux Torngat nécessaires au transport du concentré de terres rares et des fournitures entre, d'une part, le site minier proposé au Nunavik, et d'autre part, la future usine de séparation. Cette contribution appuiera la mise en place d'éléments spécifiques comme une route d'accès saisonnière, des installations portuaires et des infrastructures connexes au Labrador. Les activités incluront également la mobilisation des communautés autochtones, les examens environnementaux et d'autres travaux d'ingénierie, de planification et de conception.

Métaux Torngat Ltée souhaite remercier les gouvernements du Canada, du Québec et du Labrador, les communautés autochtones, ses investisseurs, ses partenaires d'exécution de niveau mondial, ainsi que l'équipe dévouée de la Société pour l'atteinte de cet important jalon.

À propos de Métaux Torngat Ltée

Métaux Torngat est une société privée basée au Canada qui travaille au développement du projet Strange Lake, en vue de fournir de manière sûre et responsable les éléments des terres rares nécessaires aux solutions de haute technologie et à faible émission de carbone. Comptant des activités au Québec ainsi qu'à Terre-Neuve-et-Labrador, la Société vise à devenir une source mondialement reconnue de terres rares légères, et un leader mondial dans la résolution de la crise d'approvisionnement en terres rares lourdes pour le dysprosium et le terbium. S'appuyant sur des partenariats solides avec les peuples autochtones et les collectivités locales, tout en misant sur une ingénierie de pointe et de nouvelles approches minimisant l'impact sur l'environnement, Métaux Torngat a comme ambition de jouer un rôle central dans la transition mondiale vers les énergies propres. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le site www.metauxtorngat.com.

À propos du projet de terres rares Strange Lake

Le projet Strange Lake est situé au Nunavik, l'une des principales régions minières du monde. Ses gisements recèlent des terres rares légères (néodyme, praséodyme) et, surtout, lourdes (dysprosium et terbium). Ces éléments sont essentiels à la fabrication d'aimants permanents nécessaires à la production des moteurs à haut rendement des véhicules électriques, des éoliennes, des équipements de robotique, des drones et d'autres technologies de pointe. Dans le contexte de ce projet, Métaux Torngat entend construire un site minier à ciel ouvert et une usine de concentration au Nunavik, ainsi qu'une route d'accès à voie unique reliant le site au Labrador et à une usine de séparation des terres rares. La Société est en passe de terminer les études de préfaisabilité et de faisabilité du projet en 2025 et espère commencer la production en 2028. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le site www.metauxtorngat.com.

