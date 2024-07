LA DISPONIBILITÉ PASSE DE 450 MILLIONS DE DOLLARS À 600 MILLIONS DE DOLLARS

ÉCHÉANCES PROLONGÉES JUSQU'EN 2026 ET 2028

2028 SOUPLESSE ACCRUE GRÂCE À UNE STRUCTURE DE CATÉGORIE INVESTISSEMENT

TORONTO, le 15 juill. 2024 /CNW/ - Métaux Russel inc. (TSX: RUS) annonce qu'elle a renouvelé et renforcé sa facilité de crédit auprès d'un consortium de banques dirigé par RBC Marchés des capitaux. La nouvelle facilité de crédit, qui a une disponibilité totale de 600 millions de dollars, comprend : (i) une facilité de crédit renouvelable de 400 millions de dollars arrivant à échéance en juillet 2028; (ii) des lettres de crédit de 50 millions de dollars arrivant à échéance en juillet 2028; et (iii) une facilité de crédit renouvelable de 150 millions de dollars arrivant à échéance en juillet 2026. La disponibilité totale de la facilité a augmenté de 150 millions de dollars, est non garantie sans restriction de la base d'emprunt et comprend des clauses restrictives financières de type investissement plus souples.

Voici la déclaration de Martin L. Juravsky, vice-président directeur et chef de la direction des finances de Russel : « Au cours des dernières années, nous avons restructuré notre portefeuille d'affaires, et récupéré environ 400 millions de dollars de capital provenant d'unités d'affaires au rendement inférieur aux attentes pour les réinvestir dans nos activités de base. Cette évolution de portefeuille s'est produite parallèlement à une forte génération de flux de trésorerie disponibles, de sorte que nous misons maintenant sur la structure de capital la plus solide de l'histoire de Métaux Russel. Par conséquent, nous sommes passés d'une entreprise ayant un crédit de qualité inférieure à une entreprise au crédit de qualité supérieure. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien de nos partenaires de longue date et de nos nouveaux partenaires bancaires à mesure que nous progressons dans ce parcours pluriannuel. La modernisation de notre structure bancaire nous donnera une plus grande souplesse alors que nous poursuivons nos initiatives de croissance. »

À propos de Métaux Russel inc.

Métaux Russel est l'une des plus grandes sociétés de distribution de métaux en Amérique du Nord avec un intérêt grandissant pour le traitement à valeur ajoutée. Elle exerce ses activités dans trois segments : les centres de services, les produits pour le secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier. Son réseau de centres de services propose une vaste gamme de produits de métaux dans diverses tailles, formes et spécifications, y compris des produits d'acier au carbone laminés à chaud et finis à froid, des tuyaux et des produits tubulaires, de l'acier inoxydable, de l'aluminium et autres métaux spécialisés non ferreux. Dans le cadre de ses activités liées aux produits pour le secteur de l'énergie, elle propose une gamme de produits spécialisés qui cible les besoins des clients du secteur. Ses distributeurs d'acier vendent de grandes quantités d'acier à d'autres centres de services et à de grands fabricants d'équipement principalement en l'état.

Mise en garde au sujet de l'information prospective

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs ou de l'information prospective, au sens attribué à ces termes dans les lois sur les valeurs mobilières applicables, concernant entre autres les avantages prévus découlant du financement. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l'emploi de mots comme « s'attendre à », « peut », « sera », « pourrait », « devrait », « croire » et autres expressions semblables. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur des estimations et des hypothèses qui, tout en étant considérées comme raisonnables par la société, comportent des risques et des incertitudes, connus et inconnus, et d'autres facteurs faisant en sorte que les résultats ou les faits réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs.

Bien que nous estimions que les attentes exprimées dans nos énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit que ces attentes se matérialiseront. Le lecteur ne doit pas se fier sans réserve aux énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué. Ces énoncés ne sont valables qu'à la date du présent communiqué et, sauf dans les cas où la loi nous y oblige, nous ne nous engageons nullement à mettre ces énoncés à jour.

Pour des renseignements complémentaires, communiquez avec : Martin L. Juravsky, Vice-président directeur et chef de la direction des finances, Métaux Russel inc., 905 819-7361