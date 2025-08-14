TORONTO, le 14 août 2025 /CNW/ - Métaux Russel inc. (TSX: RUS) annonce qu'elle a reçu l'approbation de la Bourse de Toronto (la « TSX ») de son avis d'intention de faire une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« offre publique de rachat »).

En vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, Métaux Russel peut acheter, à des fins d'annulation, pendant la période commençant le 18 août 2025 et se terminant au plus tôt le 17 août 2026 et la fin des achats en vertu de l'offre publique de rachat, jusqu'à 5 542 173 actions ordinaires de Métaux Russel (les « actions ordinaires »), qui représentent 10 % de la flotte publique. En date du 11 août 2025, Métaux Russel comptait 55 988 355 actions ordinaires émises et en circulation.

Les achats quotidiens à la TSX en vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités seront limités à 37 951 actions ordinaires, ce qui représente 25 % du volume des opérations quotidiennes moyen de 151 807 actions à la TSX pour les six mois se terminant le 31 juillet 2025, sous réserve de tout achat effectué en vertu de l'exception relative aux achats de blocs. Le nombre réel d'actions ordinaires qui peuvent être achetées en vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités et le moment de ces achats seront déterminés par Métaux Russel à sa discrétion, sous réserve des lois applicables et des règles de la TSX. On s'attend à ce que les achats effectués dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités se fassent par l'entremise de la TSX et des systèmes de négociation parallèles au Canada aux prix courants du marché. L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités sera financée au moyen des ressources en espèces ou des facilités de crédit existantes de Métaux Russel, et toutes les actions ordinaires rachetées par Métaux Russel en vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités seront annulées.

Le renouvellement de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités fait suite à la conclusion de la précédente offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la société qui vient à terme le 15 août 2025. Dans le cadre de l'ancienne offre publique de rachat dans le cours normal des activités, Métaux Russell a été autorisée à acheter, par l'entremise de la TSX et des systèmes de négociation non traditionnels au Canada, 5 808 254 actions ordinaires, dont 2 389 419 actions ordinaires ont été achetées au 31 juillet 2025, à un prix moyen pondéré de 40,25 $ l'action.

Métaux Russel croit que l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités constituera un outil souple dans le cadre de son programme d'allocation de capital, tout en générant de la valeur pour les actionnaires. Les décisions concernant tout rachat futur dépendront de certains facteurs, comme les conditions du marché, le cours des actions et d'autres occasions d'investir du capital pour la croissance. Métaux Russel peut choisir de suspendre ou de cesser les rachats d'actions à tout moment, conformément aux lois applicables.

À propos de Métaux Russel

Métaux Russel est l'une des plus grandes sociétés de distribution de métaux en Amérique du Nord avec un intérêt grandissant pour le traitement à valeur ajoutée. Elle exerce ses activités dans trois segments : les centres de services, les magasins du secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier. Son réseau de centres de services propose une vaste gamme de produits de métaux dans diverses tailles, formes et spécifications, y compris des produits d'acier au carbone laminés à chaud et finis à froid, des tuyaux et des produits tubulaires, de l'acier inoxydable, de l'aluminium et autres métaux spécialisés non ferreux. Ses magasins du secteur de l'énergie proposent une gamme de produits spécialisés qui cible les besoins des clients du secteur. Ses distributeurs d'acier vendent de grandes quantités d'acier à d'autres centres de services et à de grands fabricants d'équipement principalement en l'état.

Si vous ne voulez plus recevoir nos communiqués, vous pouvez vous désabonner de notre liste d'envoi en nous envoyant un courriel à [email protected], ou en communiquant avec notre service des Relations avec les investisseurs au : 905 816-5178.

Mise en garde au sujet de l'information prospective

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs ou de l'information prospective, au sens attribué à ces termes dans les lois sur les valeurs mobilières applicables, concernant entre autres les avantages prévus découlant du financement. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l'emploi de mots comme « s'attendre à », « peut », « sera », « pourrait », « devrait », « croire » et autres expressions semblables. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur des estimations et des hypothèses qui, tout en étant considérées comme raisonnables par la société, comportent des risques et des incertitudes, connus et inconnus, et d'autres facteurs faisant en sorte que les résultats ou les faits réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs. En particulier, ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les déclarations relatives à l'intention de Métaux Russel de commencer l'offre publique de rachat et le moment, les méthodes et la quantité de tout achat d'actions ordinaires en vertu de l'offre publique de rachat, la disponibilité d'espèces pour les rachats d'actions ordinaires en vertu de l'offre publique de rachat, le respect des lois et règlements applicables concernant l'offre publique de rachat, les perceptions de Métaux Russel des tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs prévus, ainsi que d'autres considérations jugées appropriées dans les circonstances.

Bien que nous estimions que les attentes exprimées dans nos énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit que ces attentes se matérialiseront. Le lecteur ne doit pas se fier sans réserve aux énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué. Ces énoncés ne sont valables qu'à la date du présent communiqué et, sauf dans les cas où la loi nous y oblige, nous ne nous engageons nullement à mettre ces énoncés à jour.

SOURCE Russel Metals Inc.

Pour des renseignements complémentaires, communiquez avec : Martin L. Juravsky, Vice-président directeur et chef de la direction des finances, Métaux Russel inc., 905 819-7361, Courriel : [email protected], Site Web : www.russelmetals.com