TORONTO, le 7 août 2025 /CNW/ - Métaux Russel inc. (TSX: RUS) communique ses résultats financiers pour le trimestre terminé le 30 juin 2025.

Produits d'exploitation de 1,2 milliard de dollars : une augmentation de 3 % par rapport au T1 2025, soit le niveau le plus élevé depuis le milieu de 2022

BAIIA de 108 millions de dollars : en hausse de 26 % par rapport au T1 2025

Marge du BAIIA de 9,0 % : en hausse par rapport à 7,3 % au T1 2025

BPA de 1,07 $ : en hausse de 43 % par rapport au T1 2025

Rendement annualisé du capital de 20 % : en hausse par rapport à 15 % au T1 2025

22 millions de dollars sous forme de rachat d'actions et dividendes de 24 millions de dollars

Structure de capital solide et liquidités de 566 millions de dollars



Trimestre terminé le

Semestre terminé le



30 juin 2025

31 mars 2025

30 juin 2024

30 juin 2025

30 juin 2024

Produits d'exploitation 1 207 $ 1 174 $ 1 072 $ 2 381 $ 2 133 $ BAIIA 1 108

86

86

194

170

Résultat net 60

43

50

103

100

Bénéfice par action 1,07

0,75

0,84

1,82

1,66



Tous les montants présentés sont exprimés en millions de dollars canadiens, sauf les données par action qui sont en dollars canadiens.

Mesures non conformes aux PCGR et ratios

Nous utilisons un certain nombre de mesures qui ne sont pas conformes aux normes comptables IFRS (« IFRS » ou « PCGR »), et qui ne peuvent pas être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Nous croyons que ces mesures sont couramment utilisées pour mesurer le rendement dans notre industrie et qu'elles sont utilisées par les analystes, les investisseurs, les prêteurs et les autres parties intéressées pour évaluer le rendement financier et notre capacité à engager et à rembourser des dettes pour soutenir nos activités professionnelles. Ces mesures non conformes aux PCGR, dont le BAIIA et les liquidités, sont définies ci-dessous. Consultez la section sur les mesures non conformes aux PCGR et les ratios à la page 2 de notre rapport de gestion.

BAII : représente le bénéfice net avant les intérêts et les impôts sur le revenu.

BAIIA : représente le bénéfice net avant les intérêts, les impôts sur le revenu et l'amortissement.

Liquidités : représentent l'encaisse moins la dette bancaire plus la disponibilité excédentaire dans le cadre de notre facilité de crédit bancaire.

Encaisse liée au fonds de roulement : représente la variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement.

Le tableau suivant montre le rapprochement du bénéfice net conformément aux PCGR :



Trimestre terminé le

Semestre terminé le

(en millions de dollars, sauf les données sur les actions) 30 juin 2025

31 mars 2025

30 juin 2024

30 juin 2025

30 juin 2024

Bénéfice net 60,4 $ 43,0 $ 49,9 $ 103,4 $ 99,6 $ Provision pour impôts 18,3

14,5

16,9

32,8

33,6

Charges d'intérêts (revenus), nets 5,9

4,7

1,4

10,6

1,3

BAII 1 84,6

62,2

68,2

146,8

134,5

Amortissement 23,2

23,5

17,6

46,7

35,3

BAIIA 1 107,8 $ 85,7 $ 85,8 $ 193,5 $ 169,8 $ Résultat de base par action 1,07 $ 0,75 $ 0,84 $ 1,82 $ 1,66 $

1 Défini dans la section sur les mesures non conformes aux PCGR et les ratios.

Nos résultats du deuxième trimestre de 2025 reflètent une amélioration continue des produits d'exploitation, des marges et du BAIIA, tant sur une base consolidée que dans la plupart de nos secteurs d'activité. De façon générale, les conditions du marché étaient favorables; nous avons profité de la hausse des prix des métaux et des marges plus élevées, ainsi que de la demande relativement stable.

Les centres de service ont généré des expéditions presque record au deuxième trimestre, malgré certaines conditions météorologiques défavorables et l'incertitude du marché découlant de la dynamique tarifaire en cours.

Le segment des magasins du secteur de l'énergie a généré des produits d'exploitation, des marges et un bénéfice d'exploitation plus élevés au deuxième trimestre qu'au premier trimestre de 2025, car le secteur a bénéficié de l'amélioration des conditions après un début d'année 2025 sous le signe de la prudence.

Nous avons prolongé notre facilité d'emprunt bancaire et supprimé la disposition d'octroi de privilège, afin d'améliorer davantage notre souplesse financière.

Nous avons terminé l'intégration des systèmes des anciennes succursales de Samuel à notre plateforme de planification des ressources de l'entreprise. Ces conversions devraient se traduire par des améliorations opérationnelles au cours des prochains trimestres. Nous avons également mis de l'avant une série d'initiatives dans l'Ouest canadien afin de simplifier davantage notre empreinte et nos opérations.

Les produits d'exploitation de 1,2 milliard de dollars au deuxième et au premier trimestre de 2025 étaient supérieurs à ceux de 1,1 milliard de dollars générés au deuxième trimestre de 2024. Cette amélioration reflète la hausse des prix de l'acier et un trimestre complet découlant des acquisitions de Tampa Bay Steel et de Samuel.

Notre marge brute moyenne a augmenté de façon séquentielle pour s'établir à 23,3 % au deuxième trimestre de 2025, par rapport à 21,5 % au premier trimestre de 2025, en raison de l'amélioration des prix réalisés moyens pour notre segment des centres de service et de l'amélioration continue de nos magasins du secteur de l'énergie.

Au deuxième trimestre de 2025, nous avons généré un BAIIA de 108 millions de dollars, en hausse par rapport aux 86 millions de dollars au premier trimestre de 2025 et au deuxième trimestre de 2024. Notre bénéfice par action de 1,07 $ pour le trimestre terminé le 30 juin 2025 était plus élevé que celui de 0,75 $ par action enregistré au premier trimestre de 2025 et plus bas que celui de 0,84 $ déclaré au deuxième trimestre de 2024. Notre bénéfice par action pour le semestre clos le 30 juin 2025 était de 1,82 $, par rapport à 1,66 $ pour le semestre clos le 30 juin 2024. Nos résultats du deuxième trimestre de 2025 ont subi l'incidence négative d'une charge de 5 millions de dollars sur la rémunération fondée sur les actions à la valeur de marché, comparativement à un recouvrement de 8 millions de dollars au deuxième trimestre de 2024 et à un recouvrement de 3 millions de dollars au premier trimestre de 2025.

Au cours du trimestre clos le 30 juin 2025, le dollar canadien a repris de la vigueur pour passer de 0,6956 $ US à 0,7330 $ US. L'incidence sur la conversion de nos activités aux États-Unis a été une réduction du bénéfice d'exploitation d'environ 2 millions de dollars et une réduction des capitaux propres d'environ 55 millions de dollars.

Au cours du trimestre, nous avons généré un rendement annualisé du capital de 20 %, soit une augmentation séquentielle par rapport à 15 % au premier trimestre de 2025.

Au cours du deuxième trimestre de 2025, nous avons généré 105 millions de dollars en flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation avant les variations hors caisse du fonds de roulement, investi 16 millions de dollars en dépenses en immobilisations pour faire progresser nos initiatives de croissance interne et rembourser 47 millions de dollars en capital à nos actionnaires au moyen de rachats d'actions et de dividendes.

Conditions du marché

La valeur marchande de nos produits d'acier et d'aluminium a subi l'influence positive de l'imposition de droits de douane au début de 2025. Au 30 juin 2025, les prix des plaques et des feuilles d'acier étaient en hausse de 33 % et de 28 %, respectivement, par rapport aux prix en vigueur au 31 décembre 2024. Au 30 juin 2025, le prix de l'aluminium dans le Midwest était en hausse de 28 % par rapport au prix en vigueur au 31 décembre 2024.

Initiatives de croissance des investissements en capitaux

Au cours du trimestre clos le 30 juin 2025, nous avons investi 16 millions de dollars dans les dépenses en immobilisations et, pour le semestre clos le 30 juin 2025, nous avons investi 45 millions de dollars dans les dépenses en immobilisations. Nous misons sur un bassin dynamique de projets de modernisation des installations et de transformation à valeur ajoutée. La plupart des projets de modernisation des installations annoncés précédemment ont été achevés au premier trimestre de 2025 et d'autres projets sont en cours d'exploration.

Nous continuons d'évaluer d'autres occasions d'acquisition en mettant l'accent sur l'expansion de notre plateforme de centres de services aux États-Unis.

Versement du capital aux actionnaires

Nous misons sur une approche souple concernant le versement du capital aux actionnaires, qui est désormais effectué comme suit : i) nos dividendes courants; et ii) le rachat d'actions.

Au deuxième trimestre de 2025, nous avons versé un montant de 24 millions de dollars en dividendes, soit 0,43 $ par action. Nous avons déclaré un dividende trimestriel de 0,43 $ par action, payable le 15 septembre 2025 aux actionnaires inscrits à la clôture des marchés en date du 28 août 2025.

Au deuxième trimestre de 2025, nous avons acheté et annulé 0,5 million d'actions ordinaires à un prix moyen par action de 42,11 $, pour une contrepartie totale de 22 millions de dollars (sans compter l'incidence de l'impôt fédéral de 2 % sur les rachats d'actions). Au cours de la période écoulée depuis la création de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités en août 2022, nous avons acheté environ 7,7 millions de nos actions ordinaires, soit environ 12 % de nos actions en circulation à l'époque, à un prix moyen par action de 37,61 $ pour une contrepartie totale de 288 millions de dollars. En août 2025, nous avons l'intention de renouveler notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités, sous réserve de l'approbation de la Bourse de Toronto, afin d'acheter aux fins d'annulation jusqu'à 5,5 millions de nos actions ordinaires, ce qui représente 10 % de notre flotte publique sur une période de 12 mois.

Liquidités et structure du capital

Le 29 avril 2025, nous avons modifié et prolongé notre facilité de crédit afin de supprimer la disposition d'octroi de privilège, annulé la facilité bancaire accessoire de 150 millions de dollars qui devait expirer en 2026 et prolongé l'échéance des principales facilités jusqu'en 2029. Nos liquidités disponibles totales au 30 juin 2025 étaient de 566 millions de dollars.

Perspectives

À la fin du premier trimestre et au début du deuxième trimestre de 2025, les prix de l'acier ont considérablement augmenté en raison des droits de douane imposés par le gouvernement américain. La hausse des prix de l'acier a ralenti depuis, et les changements de prix à venir pourraient être touchés par d'autres changements à ces droits de douane.

Les marges de nos centres de services ont augmenté au début du deuxième trimestre, bénéficiant de l'effet de retard sur les prix réalisés moyens plus élevés et des stocks aux prix réduits. Par conséquent, nous pourrions observer un certain ralentissement de la marge au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre de 2025. De plus, notre capacité d'expédition devrait subir une réduction saisonnière de l'activité au troisième trimestre de 2025 par rapport au deuxième trimestre de 2025, en raison du calendrier des jours fériés au Canada et aux États-Unis. À moyen terme, nous nous attendons à profiter d'un nouveau rétablissement de la production industrielle manufacturière aux États-Unis et des investissements dans les infrastructures. De plus, nous sommes en mesure d'acquérir des parts de marché grâce à nos investissements continus dans l'équipement à valeur ajoutée, à la modernisation de nos installations et à nos acquisitions.

Nos magasins du secteur de l'énergie devraient continuer de bénéficier de la grande activité dans le secteur de l'énergie en 2025. Notre segment des magasins du secteur de l'énergie devrait également continuer à acquérir des parts de marché tout en maintenant un profil de marge vigoureux.

Conférence téléphonique des investisseurs

La société tiendra une conférence téléphonique à l'intention des investisseurs le vendredi 8 août 2025 à 9 h (HE) pour parler des résultats du deuxième trimestre de 2025. Les numéros à composer pour suivre la conférence sont le 416 945-7677 (Toronto et international) et le 1 888 699-1199 (États-Unis et Canada). Veuillez composer le numéro 10 minutes à l'avance pour vous assurer d'obtenir la communication.

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible au 289 819-1450 (Toronto et international) et au 1 888 660-6345 (États-Unis et Canada) jusqu'à minuit le vendredi 22 août 2025. Vous devrez entrer le code 73031 suivi du carré pour accéder à la conférence.

De l'information financière supplémentaire est disponible dans notre trousse d'information sur la conférence téléphonique pour les investisseurs sur notre site Web à l'adresse www.russelmetals.com.

À propos de Métaux Russel inc.

Métaux Russel est l'une des plus grandes sociétés de distribution de métaux en Amérique du Nord avec un intérêt grandissant pour le traitement à valeur ajoutée. Elle exerce ses activités dans trois segments : les centres de services, les magasins du secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier. Son réseau de centres de services propose une vaste gamme de produits de métaux dans diverses tailles, formes et spécifications, y compris des produits d'acier au carbone laminés à chaud et finis à froid, des tuyaux et des produits tubulaires, de l'acier inoxydable, de l'aluminium et autres métaux spécialisés non ferreux. Ses magasins du secteur de l'énergie proposent une gamme de produits spécialisés qui cible les besoins des clients du secteur. Ses distributeurs d'acier vendent de grandes quantités d'acier à d'autres centres de services et à de grands fabricants d'équipement principalement en l'état.

Mise en garde au sujet de l'information prospective

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs ou de l'information prospective, au sens attribué à ces termes dans les lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris les énoncés ayant trait aux futures dépenses en immobilisations, aux perspectives, à la disponibilité future de financement et à la capacité de la société de verser des dividendes. Les énoncés prospectifs ont trait aux faits futurs ou au rendement futur de la société. Les énoncés qui ne décrivent pas des faits historiques constituent tous des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l'emploi de mots comme « s'efforcer », « prévoir », « planifier », « continuer », « estimer », « s'attendre à », « pourrait », « fera », « projeter », « prédire », « éventuel », « cibler », « avoir l'intention », « peut », « devrait », « croire », et d'autres expressions semblables. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur des estimations et des hypothèses qui, tout en étant considérées comme raisonnables par la société, comportent des risques et des incertitudes, connus et inconnus, et d'autres facteurs faisant en sorte que les résultats ou les faits réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs, y compris les facteurs décrits ci-dessous.

Nous sommes soumis à différents risques et à différentes incertitudes susceptibles d'avoir un effet défavorable important sur notre rentabilité et notre situation financière futures, notamment les risques et incertitudes énumérés ci-dessous, qui sont des facteurs importants au sein de notre entreprise et de l'industrie de la distribution de métaux. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter : la volatilité des prix des métaux; le caractère cyclique de l'industrie des métaux; les acquisitions futures; la modernisation des installations; la volatilité dans le secteur de l'énergie; les réclamations de clients à l'égard des produits; la concurrence importante; les sources de perturbations de l'approvisionnement et de la chaîne d'approvisionnement; les ventes directes à nos clients par les fabricants; la substitution de matériaux; les défaillances de nos principaux systèmes informatiques; la cybersécurité; le risque de crédit; le risque de change; les clauses restrictives au titre de la dette; la dépréciation du fonds commercial ou des actifs à long terme; la perte inattendue de personnes clés; la structure opérationnelle décentralisée; les arrêts de travail; les lois et règlements gouvernementaux; un contexte commercial donnant lieu à des actions en justice; le passif environnemental; les changements climatiques; les émissions de carbone; les lois et réglementations en matière de santé et de sécurité; les risques géopolitiques et les risques relatifs à nos actions ordinaires.

Bien que nous estimions que les attentes exprimées dans nos énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit que ces attentes se matérialiseront. Le lecteur ne doit pas se fier sans réserve aux énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué. Ces énoncés ne sont valables qu'à la date du présent communiqué et, sauf dans les cas où la loi nous y oblige, nous ne nous engageons nullement à mettre ces énoncés à jour. Nos résultats réels pourraient différer de façon importante des résultats prévus dans nos énoncés prospectifs, y compris en raison des facteurs de risque décrits précédemment, sous la rubrique « Risque » dans notre rapport de gestion le plus récent, sous la rubrique « Gestion des risques et risques touchant nos activités » dans notre notice annuelle la plus récente, de même que ceux autrement communiqués dans nos documents déposés auprès des commissions des valeurs mobilières, lesquels sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS DES RÉSULTATS (NON VÉRIFIÉ)



Trois mois terminé

les 30 juin Six mois terminé

les 30 juin (en millions de dollars canadiens, sauf les données par actions) 2025

2024

2025

2024

Produits d'exploitation 1 207,3 $ 1 071,5 $ 2 380,9 $ 2 132,6 $ Coût matériel 925,8

846,2

1 847,0

1 669,4

Dépenses d'employé 122,0

89,1

235,0

188,9

Autres charges d'exploitation 74,9

68,0

152,1

139,8

Bénéfice avant intérêts et provision pour impôts 84,6

68,2

146,8

134,5

Intérêts débiteurs 5,9

1,4

10,6

1,3

Bénéfices avant impôts sur les bénéfices 78,7

66,8

136,2

133,2

Provision pour impôts 18,3

16,9

32,8

33,6

Bénéfice net pour la période 60,4 $ 49,9 $ 103,4 $ 99,6 $ Bénéfice de base par action ordinaire 1,07 $ 0,84 $ 1,82 $ 1,66 $ Bénéfice dilué par action ordinaire 1,07 $ 0,84 $ 1,82 $ 1,66 $

ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS DES RÉSULTATS ÉTENDUS (NON VÉRIFIÉ)



Trois mois terminé

les 30 juin Six mois terminé

les 30 juin (en millions de dollars canadiens) 2025

2024

2025

2024

Bénéfice net pour la période 60,4 $ 49,9 $ 103,4 $ 99,6 $ Autre élément du résultat (perte) étendu















Éléments pouvant être reclasses dans















l'état des résultats















(Pertes) gains non réalisés sur les devises étrangères















à la conversion des états financiers















des établissements étrangers (55,2)

9,5

(56,1)

31,7

Éléments qui ne peuvent pas être reclassés















dans l'état des résultats















(Pertes) gains actuarielles sur les obligations liées















à la retraite et obligations similaires après impôt (0,8)

0,3

(2,8)

3,9

Autres éléments du résultat (perte) étendu (56,0)

9,8

(58,9)

35,6

Total du résultat étendu 4,4 $ 59,7 $ 44,5 $ 135,2 $

BILAN CONSOLIDÉ CONDENSÉ (NON VÉRIFIÉ)

(en millions de dollars canadiens) 30 juin

2025

31 décembre

2024

ACTIF







Actif à court terme







Encaissé et quasi-espèces 194,5 $ 45,6 $ Débiteurs 563,8

490,4

Stocks 1 011,9

919,8

Charges payées d'avance et autres éléments d'actif 33,2

29,0

Impôts à recouvrer 1,8

14,5



1 805,2

1 499,3

Immobilisations corporelles 494,5

492,4

Actif au titre du droit d'utilisation 148,2

157,0

Actifs d'impôts reportés 0,5

0,8

Obligation liée à la retraite et aux avantages sociaux 40,2

45,5

Actifs financiers et autres 5,3

5,9

Écart d'acquisition et actifs incorporels 135,8

145,8

Total actif 2 629,7 $ 2 346,7 $ PASSIF ET CAPITAUX PROPRES







Passif à court terme







Emprunts bancaires - $

13,4 $

Créditeurs et charges à payer 485,9

442,1

Obligations locatives à court terme 23,5

22,4

Impôts à payer 10,9

0,7



520,3

478,6

Dette à long terme 298,1

-

Obligation liée à la retraite et aux avantages sociaux 1,4

1,5

Passifs d'impôts reportés 21,0

25,8

Obligations locatives à long terme 153,0

161,0

Provisions et autres passifs non courants 29,4

21,4

Total du passif 1 023,2

688,3

Capitaux propres







Actions ordinaires 517,8

528,1

Bénéfices non répartis 933,3

918,7

Surplus d'apports 9,9

10,0

Cumul des autres éléments du résultat étendu 145,5

201,6

Total des capitaux propres 1 606,5

1 658,4

Total du passif et des capitaux propres 2 629,7 $ 2 346,7 $

ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON VÉRIFIÉ)



Trois mois terminé

les 30 juin Six mois terminé

les 30 juin (en millions de dollars canadiens) 2025

2024

2025

2024

Activités d'exploitation















Bénéfice net pour la période 60,4 $ 49,9 $ 103,4 $ 99,6 $ Amortissement 23,2

17,6

46,7

35,3

Provision pour d'impôts 18,3

16,9

32,8

33,6

Intérêts débiteurs, net 5,9

1,4

10,6

1,3

Gain sur la vente d'immobilisations corporelles (0,3)

(0,2)

(0,5)

(0,4)

Différence entre les charges de retraite et le financement 0,7

0,6

1,4

1,3

Intérêts payés, y compris les intérêts sur















les obligations locatives (2,8)

(2,5)

(7,1)

(2,1)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation avant















les variations hors caisse du fonds de roulement 105,4

83,7

187,3

168,6

Variations des éléments hors caisse















du fonds de roulement















Débiteurs 16,6

13,3

(83,3)

(37,1)

Stocks (36,8)

(15,8)

(111,3)

(11,2)

Créditeurs et charge à payer (27,7)

9,1

55,6

(10,6)

Autres 4,5

0,5

(4,2)

0,2

Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement (43,4)

7,1

(143,2)

(58,7)

Impôt payé, net (14,1)

(21,9)

(12,8)

(38,8)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 47,9

68,9

31,3

71,1

Activités de financement















Émission d'actions ordinaires -

0,8

0,3

1,6

Rachat d'actions ordinaires (22,8)

(57,0)

(48,6)

(71,9)

Dividendes sur les actions ordinaires (24,2)

(25,0)

(48,1)

(49,1)

Diminution des emprunts bancaires -

-

(13,4)

-

Émission de la dette à long terme -

(150,0)

300,0

(150,0)

Frais de financement reportés 0,1

-

(1,9)

-

Obligations locatives (5,7)

(4,6)

(11,6)

(9,3)

Encaisse utilisée dans les activités de financement (52,6)

(235,8)

176,7

(278,7)

Activités d'investissement















Achat d'immobilisations corporelles (16,1)

(24,2)

(45,0)

(48,0)

Produit sur la vente d'immobilisations corporelles 0,4

0,3

0,9

0,5

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (15,7)

(23,9)

(44,1)

(47,5)

Incidence des taux de change sur















l'encaisse et les quasi-espèces (15,3)

2,5

(15,0)

12,1

(Diminution) augmentation de l'encaisse















et des quasi-espèces (35,7)

(188,3)

148,9

(243,0)

Encaisse et quasi-espèces au début 230,2

574,5

45,6

629,2

Encaisse et quasi-espèces à la fin 194,5 $ 386,2 $ 194,5 $ 386,2 $

ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES (NON VÉRIFIÉ)

(en millions de dollars canadiens) Actions

ordinaires Bénéfices

non répartis Surplus

d'apport Cumul des autres

éléments du

résultat étendu Total Solde au 1er janvier 2025 528,1 $ 918,7 $ 10,0 $ 201,6 $ 1 658,4 $ Paiement des dividends -

(48,1)

-

-

(48,1)

Revenue nets pour l'année -

103,4

-

-

103,4

Autre élément du résultat étendu (perte) pour l'année -

-

-

(58,9)

(58,9)

Options d'achat d'actions exercées 0,4

-

(0,1)

-

0,3

Rachat d'actions (10,7)

(37,9)

-

-

(48,6)

Transfert des pertes actuarielles nettes sur plans



















de retraite à restations définies -

(2,8)

-

2,8

-

Solde au 30 juin 2025 517,8 $ 933,3 $ 9,9 $ 145,5 $ 1 606,5 $

(en millions de dollars canadiens) Actions

ordinaires Bénéfices

non répartis Surplus

d'apport Cumul des autres

éléments du

résultat étendu Total Solde au 1er janvier 2024 556,3 $ 954,6 $ 10,3 $ 118,7 $ 1 639,9 $ Paiement des dividends -

(49,1)

-

-

(49,1)

Revenue nets pour l'année -

99,6

-

-

99,6

Autre élément du résultat étendu (perte) pour l'année -

-

-

35,6

35,6

Options d'achat d'actions exercées 1,9

-

(0,3)

-

1,6

Rachat d'actions (16,5)

(55,4)

-

-

(71,9)

Transfert des gains actuarielles nettes sur plans



















de retraite à restations définies -

3,9

-

(3,9)

-

Solde au 30 juin 2024 541,7 $ 953,6 $ 10,0 $ 150,4 $ 1 655,7 $

