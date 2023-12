Prix d'achat estimatif de 225 millions de dollars (dont 186 millions de dollars de fonds de roulement)

Cinq sites dans l'Ouest canadien et deux sites dans le Nord-Est des États-Unis

Complémentarité sur le plan géographique et en ce qui concerne les produits

Augmentation des activités non ferreuses et des capacités de traitement à valeur ajoutée dans l'Ouest canadien

Extension de la présence géographique dans le Nord-Est des États-Unis

TORONTO, le 4 déc. 2023 /CNW/ - Métaux Russel inc. (RUS: TSX) annonce qu'elle a conclu une entente pour l'acquisition de sept centres de services auprès de Samuel, Son & Co., Limited (« Samuel ») pour une somme d'environ 225 millions de dollars, sous réserve des fonds de roulement à la clôture et d'autres ajustements normaux. Le prix d'achat est fondé sur la valeur comptable nette des fonds de roulement, qui était d'environ 186 millions de dollars au 30 septembre 2023, plus la valeur comptable nette du matériel et des machines connexes pour 29 millions de dollars, plus 10 millions de dollars supplémentaires.

Métaux Russel fera l'acquisition des centres de services de Samuel à Winnipeg (Manitoba), Calgary (Alberta), Nisku (Alberta), Langley (C.-B.), Surrey (C.-B.), Buffalo (New York) et Pittsburgh (Pennsylvanie). Samuel conservera son site à Delta (C.-B.) et procédera à sa fermeture ordonnée. Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022, les sept centres de services inclus dans la transaction ont généré des revenus et un BAIIA ajusté1 de 704 millions de dollars et de 33 millions de dollars, respectivement. Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2023, l'entreprise a généré des revenus et un BAIIA ajusté1 de 457 millions de dollars et de 19 millions de dollars, respectivement.

John Reid, président et chef de l'exploitation de Métaux Russel, a déclaré : « Au cours des dernières années, nous avons examiné un grand nombre de possibilités d'acquisition et sommes heureux d'annoncer cette transaction, car nos entreprises respectives sont très complémentaires, tant sur le plan géographique qu'en ce qui concerne nos gammes de produits. Nous nous réjouissons à l'idée que les quelque 340 employés de Samuel se joignent à la famille Russel.

Dans l'Ouest canadien, les cinq sites de Samuel sont en adéquation avec notre présence actuelle, et nous offrent notamment de nouvelles possibilités de tirer parti de l'intérêt de Samuel sur les produits non ferreux et de celui de Russel sur le traitement à valeur ajoutée. Dans le Nord-Est des États-Unis, les deux sites représentent un prolongement à l'est de nos opérations existantes dans le Midwest des États-Unis. Par ailleurs, nous estimons qu'il sera possible de réaliser des économies d'exploitation en gérant plus efficacement les activités combinées, notamment en améliorant la gestion des stocks, l'approvisionnement, l'intégration et la rationalisation des sites, et les systèmes. Ces initiatives de restructuration devraient être mises en œuvre sur une période de deux ans. »

La transaction sera financée à même la trésorerie, qui totalisait 569 millions de dollars le 30 septembre 2023. La transaction, qui est assujettie aux autorisations réglementaires canadiennes et à d'autres conditions de clôture habituelles, devrait être parachevée au premier ou au deuxième trimestre de 2024.

Des renseignements financiers supplémentaires concernant cette annonce seront disponibles dans la section Conférence téléphonique des investisseurs de notre site Web à www.russelmetals.com.

Conférence téléphonique des investisseurs

La société tiendra une conférence téléphonique à l'intention des investisseurs le lundi 4 décembre 2023 à 9 h (HE) pour parler de la transaction. Les numéros à composer pour suivre la conférence sont le 416 764-8688 (Toronto et international) et le 1 888 390-0546 (États-Unis et Canada). Veuillez composer le numéro 10 minutes à l'avance pour vous assurer d'obtenir la communication.

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible au 416 764-8677 (Toronto et international) et au 1 888 390-0541 (États-Unis et Canada) jusqu'à minuit le lundi 18 décembre 2023. Vous devrez entrer le code 833981 suivi du carré pour accéder à la conférence.

À propos de Métaux Russel inc.

Métaux Russel est l'une des plus grandes sociétés de distribution de métaux en Amérique du Nord avec un intérêt grandissant pour le traitement à valeur ajoutée. Elle exerce ses activités dans trois segments : les centres de services, les magasins du secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier. Son réseau de centres de services propose une vaste gamme de produits de métaux dans diverses tailles, formes et spécifications, y compris des produits d'acier au carbone laminés à chaud et finis à froid, des tuyaux et des produits tubulaires, de l'acier inoxydable, de l'aluminium et autres métaux spécialisés non ferreux. Ses magasins du secteur de l'énergie proposent une gamme de produits spécialisés qui cible les besoins des clients du secteur. Ses distributeurs d'acier vendent de grandes quantités d'acier à d'autres centres de services et à de grands fabricants d'équipement principalement en l'état.

Mise en garde au sujet de l'information prospective

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs ou de l'information prospective, au sens attribué à ces termes dans les lois sur les valeurs mobilières applicables, concernant entre autres les avantages prévus découlant de la transaction, le moment pour conclure la transaction, et il ne peut y avoir d'assurance que la transaction proposée aura lieu, ou qu'elle aura lieu aux conditions exactes prévues dans ce communiqué. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l'emploi de mots comme « s'attendre à », « peut », « sera », « pourrait », « devrait », « croire » et autres expressions semblables. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur des estimations et des hypothèses qui, tout en étant considérées comme raisonnables par la société, comportent des risques et des incertitudes, connus et inconnus, et d'autres facteurs faisant en sorte que les résultats ou les faits réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs.

Bien que nous estimions que les attentes exprimées dans nos énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit que ces attentes se matérialiseront. Le lecteur ne doit pas se fier sans réserve aux énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué. Ces énoncés ne sont valables qu'à la date du présent communiqué et, sauf dans les cas où la loi nous y oblige, nous ne nous engageons nullement à mettre ces énoncés à jour.

_____________________________ 1 Cela correspond au bénéfice avant les éléments non récurrents, les intérêts, les impôts sur le revenu et l'amortissement.

