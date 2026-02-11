TORONTO, le 11 févr. 2026 /CNW/ - Métaux Russel inc. (TSX : RUS) communique ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Produits d'exploitation de 4,6 milliards de dollars en 2025 et de 1,1 milliard de dollars au quatrième trimestre de 2025 BAIIA1 de 337 millions de dollars en 2025 et de 69 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025 Conclusion de l'acquisition de Kloeckner le 31 décembre 2025 Rachat d'action pour un montant de 86 millions de dollars et versement de 96 millions de dollars de dividendes en 2025 Solide structure de capital avec un ratio de la dette nette et capital investi d'environ 10 % et des liquidités1 de 515 millions de dollars



Trimestre terminé le Exercice terminé le

31 déc. 2025 30 sept. 2025 31 déc. 2024 31 déc. 2025 31 déc. 2024 Produits d'exploitation 1 094 $ 1 167 $ 1 039 $ 4 642 $ 4 261 $ BAIIA1 69

75

61

337

299

Résultat net 30

35

27

169

161

Bénéfice par action 0,55

0,63

0,47

3,01

2,73



Tous les montants présentés sont exprimés en millions de dollars canadiens, sauf les données par action qui sont en dollars canadiens.

Mesures non conformes aux PCGR et ratios

Nous utilisons un certain nombre de mesures qui ne sont pas conformes aux normes comptables IFRS (« IFRS » ou « PCGR »), et qui ne peuvent pas être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Nous croyons que ces mesures sont couramment utilisées pour mesurer le rendement dans notre industrie et qu'elles sont utilisées par les analystes, les investisseurs, les prêteurs et les autres parties intéressées pour évaluer le rendement financier et notre capacité à engager et à rembourser des dettes pour soutenir nos activités professionnelles. Ces mesures non conformes aux PCGR, dont le BAIIA et les liquidités, sont définies ci-dessous. Consultez la section sur les mesures non conformes aux PCGR et les ratios à la page 2 de notre rapport de gestion.

Le tableau suivant montre le rapprochement du bénéfice net conformément aux PCGR et du BAIIA :



Trimestre terminé le Exercice terminé le (En millions) 31 déc. 2025 30 sept. 2025 31 déc. 2024 31 déc. 2025 31 déc. 2024 Bénéfice net 30,4 $ 35,0 $ 26,9 $ 168,8 $ 161,0 $ Provision pour impôts 9,7

11,2

8,8

53,7

53,1

Charges d'intérêts (revenus), nets 5,1

5,4

4,0

21,1

7,7

BAII 1 45,2

51,6

39,7

243,6

221,8

Amortissement 23,4

23,4

21,6

93,5

76,7

BAIIA 1 68,6 $ 75,0 $ 61,3 $ 337,1 $ 298,5 $ Résultat de base par action 0,55 $ 0,63 $ 0,47 $ 3,01 $ 2,73 $

1 Défini dans la section sur les mesures non conformes aux PCGR et les ratios.

Nos résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2025 reflètent une poursuite de l'amélioration des mesures de courbes de tendance, car nous commençons à générer les avantages de nos acquisitions et initiatives d'investissement internes de 2024.

Les produits d'exploitation se sont élevés à 1,1 milliard de dollars au quatrième trimestre de 2025, ce qui représente une augmentation de 5 % par rapport au quatrième trimestre de 2024. Le total des revenus pour 2025 est en hausse de 9 % par rapport à 2024. Ces augmentations sont principalement liées aux deux acquisitions réalisées au deuxième semestre de 2024.

Notre marge brute moyenne pour le quatrième trimestre de 2025 s'est établie à 21,2 %, soit une augmentation de 80 points de base par rapport au quatrième trimestre de 2024. Pour 2025, notre marge brute moyenne s'est établie à 21,8 %, soit une augmentation de 90 points de base par rapport à 2024. Ces améliorations sont attribuables à une reprise des conditions du marché et à la poursuite de nos initiatives d'investissement à valeur ajoutée.

Au quatrième trimestre de 2025, notre BAIIA s'est établi à 69 millions de dollars, en hausse de 12 % par rapport au quatrième trimestre de 2024. Pour 2025, notre BAIIA était de 337 millions de dollars, soit une augmentation de 13 % par rapport à 2024.

Le secteur des centres de service a réalisé de solides expéditions au quatrième trimestre de 2025, même s'il s'agit habituellement d'une période de ralentissement saisonnier. Le nombre de tonnes expédiées au quatrième trimestre de 2025 était en baisse de 5 % par rapport au troisième trimestre de 2025, mais en hausse de 1 % par rapport au quatrième trimestre de 2024. Le nombre de tonnes expédiées a franchi un record annuel de près de 1,6 million de tonnes en 2025, soit une augmentation de 15 % par rapport au nombre de tonnes expédiées en 2024.

Au 31 décembre 2025, nous avons conclu l'acquisition de sept centres de service de Kloeckner Metals Corporation (« Kloeckner ») pour environ 95 millions de dollars américains, sous réserve des fonds de roulement à la clôture et d'autres ajustements dans le cours normal des activités. Cette acquisition est complémentaire à nos emplacements actuels aux États-Unis, car elle vient appuyer notre présence dans les régions clés de la Floride/Géorgie, de la Caroline du Nord et de la Caroline du Sud, de l'Iowa/Wisconsin et du Texas. Une fois cette transaction conclue, nos revenus annuels moyens augmenteront d'environ 500 millions de dollars américains et la contribution aux revenus de nos activités aux États-Unis passera à plus de 50 %.

En 2025, nous avons généré 200 millions de dollars en flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation. Au quatrième trimestre de 2025, nous avons généré 105 millions de dollars en flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, dont 53 millions de dollars provenant des éléments hors trésorerie du fonds de roulement.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, nos produits d'exploitation, notre BAIIA et notre bénéfice par action se sont élevés à 4,6 milliards de dollars, 337 millions de dollars et 3,01 $ par action, respectivement, comparativement à 4,3 milliards de dollars, 299 millions de dollars et 2,73 $ par action en 2024.

Au quatrième trimestre de 2025, nos produits d'exploitation, notre BAIIA et notre bénéfice par action se sont élevés à 1,1 milliard de dollars, 69 millions de dollars et 0,55 $ par action, respectivement, comparativement à 1,0 milliard de dollars, 61 millions de dollars et 0,47 $ par action au quatrième trimestre de 2024 et 1,2 milliard de dollars, 75 millions de dollars et 0,63 $ par action au troisième trimestre de 2025. Nos résultats du quatrième trimestre de 2025 ont diminué par rapport à notre troisième trimestre de 2025, principalement en raison des tendances saisonnières typiques. De plus, nos résultats du quatrième trimestre ont été touchés par plusieurs éléments non récurrents, notamment : (i) une charge de 3 millions de dollars sur la rémunération fondée sur les actions à la valeur de marché; (ii) des pertes d'exploitation de 2 millions de dollars liées à certains emplacements de l'Ouest canadien qui font l'objet de changements opérationnels; (iii) des dépenses de 1 million de dollars pour couvrir les coûts de transaction et de transition liés à l'acquisition de Kloeckner; la contrepassation des frais de 2 millions de dollars liés aux tarifs douaniers qui ont récemment été recouvrés auprès du gouvernement canadien pour une dépense qui a été engagée au troisième trimestre; et (v) un gain de 1 million de dollars lié à la vente d'équipements.

En 2025, nous avons investi 74 millions de dollars dans les dépenses en immobilisations, dont 14 millions de dollars au quatrième trimestre, qui incluaient une série d'initiatives portant sur la modernisation des installations et les projets d'équipement à valeur ajoutée au Canada et aux États-Unis. À l'avenir, nous prévoyons investir environ 100 millions de dollars par année au cours des deux prochaines années, à mesure que notre portefeuille d'occasions de placement internes continue de croître.

Conditions du marché

La mise en œuvre de droits de douane sur l'acier et l'aluminium au premier trimestre de 2025 a entraîné une augmentation des prix des métaux à la fin du premier trimestre de 2025. Les prix de l'acier ont ralenti au cours des six mois suivants avant de se stabiliser à la fin de l'année. Le prix moyen des bobines laminées à chaud était de 849 $ US la tonne en 2025, ce qui est supérieur à la moyenne de 772 $ US la tonne en 2024. Les prix des tôles d'acier étaient en moyenne de 1 035 $ US la tonne en 2025, en baisse par rapport à la moyenne de 1 070 $ US la tonne en 2024.

Initiatives de croissance des investissements en capitaux

En 2025, nous avons fait croître nos activités grâce à une série d'investissements internes et externes, qui ont entraîné une augmentation de notre capital investi. Celui-ci est passé de 1,6 milliard de dollars à la fin de 2024 à près de 1,8 milliard de dollars à la fin de 2025. Notre rendement du capital investi était de 15 % en 2025 et de 18 % en moyenne au cours des trois dernières années. Ces résultats témoignent de l'accent mis sur la croissance efficace du capital investi, car le rendement du capital est l'élément clé de notre culture de rémunération au rendement.

En plus de nos nouveaux investissements, nous avons également rapatrié des capitaux redondants dans certaines régions. Au cours de 2025, nous avons annoncé une série d'initiatives d'amélioration commerciale dans l'Ouest canadien, y compris la rationalisation d'emplacements en Colombie-Britannique et la vente d'une propriété connexe. Une fois le processus terminé, nous aurons dépassé la limite supérieure de l'objectif de notre initiative de réduction du capital découlant de l'acquisition des succursales de Samuel en 2024.

Les récentes initiatives d'investissement en capital et de rapatriement font également partie de notre stratégie de diversification et d'expansion de nos activités dans un certain nombre de domaines.

Nos activités aux États-Unis représentaient 44 % de nos revenus consolidés de 2025 et passeront à plus de 50 % après la prise en compte de l'acquisition de Kloeckner.

En 2025, environ 11 % de nos revenus provenaient de nos produits d'acier inoxydable et d'aluminium, comparativement à 9 % en 2024 et à 8 % en 2023.

Nos initiatives de modernisation de l'équipement et des installations à valeur ajoutée sont en cours et augmenteront davantage nos marges moyennes tout au long du cycle.

Versement du capital aux actionnaires

Notre approche concernant le versement du capital aux actionnaires consiste à trouver un équilibre entre les dividendes et le rachat d'actions. En 2025, nous avons versé 96 millions de dollars en dividendes et racheté 86 millions de dollars de nos actions (sans compter l'incidence de l'impôt fédéral sur les rachats d'actions).

En mai 2025, nous avons annoncé une augmentation de 2,4 % de notre dividende trimestriel, qui est passé de 0,42 $ à 0,43 $ par action. Plus récemment, nous avons déclaré un dividende de 0,43 $ par action, payable le 16 mars 2026 aux actionnaires inscrits à la clôture des marchés en date du 27 février 2026. Nos versements de dividendes de 96 millions de dollars en 2025 ont été inférieurs aux versements de 98 millions de dollars en 2024, l'incidence de nos rachats d'actions ayant plus que compensé l'augmentation de notre dividende par action.

Au quatrième trimestre de 2025, nous avons acheté 0,6 million d'actions ordinaires à un prix moyen par action de 40,58 $. Au cours de l'année 2025, nous avons acheté 2,1 millions d'actions ordinaires, ce qui représente environ 4 % de nos actions de départ en circulation, à un prix moyen par action de 41,06 $. Au cours de la période écoulée depuis la création de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités en août 2022, nous avons acheté environ 8,6 millions de nos actions ordinaires, soit environ 14 % de nos actions en circulation à l'époque, à un prix moyen par action de 37,96 $ pour une contrepartie totale de 326 millions de dollars (sans compter l'incidence de l'impôt fédéral sur les rachats d'actions).

Liquidités et structure du capital

L'une de nos stratégies clés consiste à maintenir une structure de capital efficace afin de traverser les cycles du marché et d'être en mesure de tirer parti des occasions. En 2025, nous avons renforcé notre structure de capital en émettant des titres de créance à terme et en modifiant et en prolongeant notre facilité de crédit. Nous avons terminé l'année avec une solide structure de capital, enregistrant un ratio de la dette nette et capital investi d'environ 10 % et des liquidités de 515 millions de dollars.

Le 28 mars 2025, nous avons terminé une première émission de titres de créance à terme de première qualité comprenant 300 millions de dollars de ses billets de premier rang non garantis convertibles à 4,423 % et échéant le 28 mars 2030. Le 29 avril 2025, nous avons modifié et prolongé notre facilité de crédit afin de supprimer la disposition d'octroi de privilège, annulé la facilité bancaire accessoire de 150 millions de dollars qui devait expirer en 2026 et prolongé l'échéance des principales facilités jusqu'en 2029. Le 27 octobre 2025, S&P Global a fait passer notre cote de crédit de BB+ à BBB-. Nous sommes maintenant reconnus comme une facilité de crédit de catégorie investissement par S&P Global et DBRS Morningstar.

Perspectives

En 2025, les prix de l'acier ont été touchés par les différents droits de douane imposés par le gouvernement américain et contrés par d'autres pays, dont le Canada. Les changements de prix à venir pourraient être touchés par d'autres changements à ces droits de douane.

Les marges brutes de nos centres de services ont diminué au début du troisième trimestre, mais se sont stabilisées à la fin du troisième trimestre et au quatrième trimestre. En ce qui concerne le premier trimestre de 2026, on observe une amélioration du climat du marché et une augmentation des prix de la plupart des produits de l'acier, ce qui devrait entraîner une amélioration de nos marges au premier trimestre de 2026 par rapport au quatrième trimestre de 2025. De plus, nous nous attendons à une reprise saisonnière des expéditions au premier trimestre de 2026, sous réserve des facteurs météorologiques, qui est semblable à l'amélioration saisonnière qui a été observée par le passé.

À moyen terme, nous nous attendons à profiter d'un nouveau rétablissement de la production industrielle manufacturière aux États-Unis, de projets de construction du Canada et d'investissements liés aux infrastructures dans des secteurs comme les centres de données. De plus, nous sommes en mesure d'acquérir des parts de marché grâce à nos investissements continus dans l'équipement à valeur ajoutée, à la modernisation de nos installations et à nos acquisitions. La clôture de l'acquisition de Kloeckner le 31 décembre 2025 nous permet de profiter d'une présence accrue aux États-Unis.

Nos magasins du secteur de l'énergie devraient continuer de bénéficier de la grande activité dans le secteur de l'énergie en 2026. Notre segment des magasins du secteur de l'énergie devrait également continuer à acquérir des parts de marché tout en maintenant un profil de marge vigoureux.

Conférence téléphonique des investisseurs

La société tiendra une conférence téléphonique à l'intention des investisseurs le jeudi 12 février 2026, à 9 h (HE), pour parler des résultats du quatrième trimestre de 2025. Les numéros à composer pour suivre la conférence sont le 416 945-7677 (Toronto et international) et le 1 888 699-1199 (États-Unis et Canada). Veuillez composer le numéro 10 minutes à l'avance pour vous assurer d'obtenir la communication.

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible au 289 819-1450 (Toronto et international) et au 1 888 660-6345 (États-Unis et Canada) jusqu'à minuit le jeudi 26 février 2026. Vous devrez entrer le code 88751 suivi du carré pour accéder à la conférence.

De l'information financière supplémentaire est disponible dans notre trousse d'information sur la conférence téléphonique pour les investisseurs sur notre site Web à l'adresse www.russelmetals.com.

Le présent communiqué sur les résultats doit être lu conjointement avec le rapport de gestion et les états financiers consolidés audités de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, qui seront déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada au plus tard le 21 février 2025. Ces documents seront disponibles à www.russelmetals.com/en/investor-relations/ et sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca.

À propos de Métaux Russel inc.

Métaux Russel est l'une des plus grandes sociétés de distribution de métaux en Amérique du Nord avec un intérêt grandissant pour le traitement à valeur ajoutée. Elle exerce ses activités dans trois segments : les centres de services, les magasins du secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier. Son réseau de centres de services propose une vaste gamme de produits de métaux dans diverses tailles, formes et spécifications, y compris des produits d'acier au carbone laminés à chaud et finis à froid, des tuyaux et des produits tubulaires, de l'acier inoxydable, de l'aluminium et autres métaux spécialisés non ferreux. Ses magasins du secteur de l'énergie proposent une gamme de produits spécialisés qui cible les besoins des clients du secteur. Ses distributeurs d'acier vendent de grandes quantités d'acier à d'autres centres de services et à de grands fabricants d'équipement principalement en l'état.

Mise en garde au sujet de l'information prospective

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs ou de l'information prospective, au sens attribué à ces termes dans les lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris les énoncés ayant trait aux futures dépenses en immobilisations, aux perspectives, à la disponibilité future de financement et à la capacité de la société de verser des dividendes. Les énoncés prospectifs ont trait aux faits futurs ou au rendement futur de la société. Les énoncés qui ne décrivent pas des faits historiques constituent tous des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l'emploi de mots comme « s'efforcer », « prévoir », « planifier », « continuer », « estimer », « s'attendre à », « pourrait », « fera », « projeter », « prédire », « éventuel », « cibler », « avoir l'intention », « peut », « devrait », « croire », et d'autres expressions semblables. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur des estimations et des hypothèses qui, tout en étant considérées comme raisonnables par la société, comportent des risques et des incertitudes, connus et inconnus, et d'autres facteurs faisant en sorte que les résultats ou les faits réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs, y compris les facteurs décrits ci-dessous.

Nous sommes soumis à différents risques et à différentes incertitudes susceptibles d'avoir un effet défavorable important sur notre rentabilité et notre situation financière futures, notamment les risques et incertitudes énumérés ci-dessous, qui sont des facteurs importants au sein de notre entreprise et de l'industrie de la distribution de métaux. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter : la volatilité des prix des produits; le caractère cyclique de l'industrie; les acquisitions futures; les réclamations de clients à l'égard des produits; la concurrence importante; les sources de perturbations de l'approvisionnement et de la chaîne d'approvisionnement; les ventes directes à nos clients par les fabricants; la substitution de matériaux; les défaillances de nos principaux systèmes informatiques; la cybersécurité; le risque de crédit; le risque de change; les clauses restrictives au titre de la dette; la perte inattendue de personnes clés; la structure opérationnelle décentralisée; les arrêts de travail; les lois et règlements gouvernementaux; un contexte commercial donnant lieu à des actions en justice; le passif environnemental; les changements climatiques; les émissions de carbone; les lois et réglementations en matière de santé et de sécurité et les risques relatifs à nos actions ordinaires.

Bien que nous estimions que les attentes exprimées dans nos énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit que ces attentes se matérialiseront. Le lecteur ne doit pas se fier sans réserve aux énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué. Ces énoncés ne sont valables qu'à la date du présent communiqué et, sauf dans les cas où la loi nous y oblige, nous ne nous engageons nullement à mettre ces énoncés à jour. Nos résultats réels pourraient différer de façon importante des résultats prévus dans nos énoncés prospectifs, y compris en raison des facteurs de risque décrits plus haut, sous la rubrique « Risque » dans notre rapport de gestion le plus récent, sous la rubrique « Gestion des risques et risques touchant nos activités » dans notre notice annuelle la plus récente, de même que ceux autrement communiqués dans nos documents déposés auprès des commissions des valeurs mobilières, lesquels sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

Si vous ne voulez plus recevoir nos communiqués, vous pouvez vous désabonner de notre liste d'envoi en nous envoyant un courriel à [email protected], ou en communiquant avec notre service des Relations avec les investisseurs au : 905 816-5178.

Site Web : www.russelmetals.com

ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS DES RÉSULTATS (NON VÉRIFIÉ)



Trois mois terminés

les 31 décembre Exercices terminés

les 31 décembre (en millions de dollars canadiens, sauf les données par actions) 2025

2024

2025

2024

Produits d'exploitation 1 093,7 $ 1 039,2 $ 4 641,5 $ 4 261,2 $ Coût matériel 861,6

827,4

3 629,3

3 371,3

Dépenses d'employé 108,3

97,6

454,9

392,2

Autres charges d'exploitation 78,6

73,7

313,7

275,1

Baisse de valeur des actifs -

0,8

-

0,8

Bénéfice avant intérêts et provision pour impôts 45,2

39,7

243,6

221,8

Intérêts débiteurs 5,1

4,0

21,1

7,7

Bénéfices avant impôts sur les bénéfices 40,1

35,7

222,5

214,1

Provision pour impôts 9,7

8,8

53,7

53,1

Bénéfice net pour la période 30,4 $ 26,9 $ 168,8 $ 161,0 $ Bénéfice de base par action ordinaire 0,55 $ 0,47 $ 3,01 $ 2,73 $ Bénéfice dilué par action ordinaire 0,55 $ 0,47 $ 3,01 $ 2,73 $

ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS DES RÉSULTATS ÉTENDUS (NON VÉRIFIÉ)



Trois mois terminés

les 31 décembre Exercices terminés

les 31 décembre (en millions de dollars canadiens) 2025

2024

2025

2024

Bénéfice net pour la période 30,4 $ 26,9 $ 168,8 $

161,0 $ Autre élément du résultat (perte) étendu















Éléments pouvant être reclasses dans















l'état des résultats















Gains (pertes) non réalisés sur les devises étrangères















à la conversion des états financiers















des établissements étrangers (17,5)

64,7

(51,7)

82,9

Éléments qui ne peuvent pas être reclassés dans















l'état des résultats















(Pertes) gains actuarielles sur les obligations liées















à la retraite et obligations similaires après impôt (0,6)

0,6

(3,7)

3,9

Autres éléments du résultat (perte) étendu (18,1)

65,3

(55,4)

86,8

Total du résultat étendu 12,3 $ 92,2 $ 113,4 $

247,8 $

BILAN CONSOLIDÉ CONDENSÉ (NON VÉRIFIÉ)

(en millions de dollars canadiens) 31 décembre

2025

31 décembre

2024

ACTIF







Actif à court terme







Encaissé et quasi-espèces 114,6 $ 45,6 $ Débiteurs 554,2

490,4

Stocks 1 084,2

919,8

Charges payées d'avance et autres éléments d'actif 33,1

29,0

Impôts à recouvrer 6,2

14,5

Actifs détenus en vue de la vente 4,9

-



1 797,2

1 499,3

Immobilisations corporelles 558,6

492,4

Actif au titre du droit d'utilisation 155,2

157,0

Actifs d'impôts reportés 0,4

0,8

Obligation liée à la retraite et aux avantages sociaux 37,0

45,5

Actifs financiers et autres 5,1

5,9

Écart d'acquisition et actifs incorporels 131,1

145,8

Total des actifs 2 684,6 $ 2 346,7 $ PASSIF ET CAPITAUX PROPRES







Passif à court terme







Emprunts bancaires - $ 13,4 $ Créditeurs et charges à payer 552,2

442,1

Obligations locatives à court terme 28,5

22,4

Impôts à payer 6,3

0,7



587,0

478,6

Dette à long terme 298,3

-

Obligation liée à la retraite et aux avantages sociaux 1,5

1,5

Passifs d'impôts reportés 25,8

25,8

Obligations locatives à long terme 156,9

161,0

Provisions et autres passifs non courants 26,2

21,4



1 095,7

688,3

Capitaux propres







Actions ordinaires 509,4

528,1

Bénéfices non répartis 919,7

918,7

Surplus d'apports 9,9

10,0

Cumul des autres éléments du résultat étendu 149,9

201,6

Total des capitaux propres 1 588,9

1 658,4

Total du passif et des capitaux propres 2 684,6 $ 2 346,7 $

ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON VÉRIFIÉ)



Trois mois terminés

les 31 décembre Exercices terminés

les 31 décembre (en millions de dollars canadiens) 2025

2024

2025

2024

Activités d'exploitation















Bénéfice net pour la période 30,4 $ 26,9 $ 168,8 $ 161,0 $ Amortissement 23,4

21,6

93,5

76,7

Provision pour d'impôts 9,7

8,8

53,7

53,1

Intérêts débiteurs, net 5,1

4,0

21,1

7,7

Gain sur la vente d'immobilisations corporelles (0,3)

(0,1)

(1,1)

(0,7)

Différence entre les charges de retraite et le financement 0,9

0,9

3,3

3,0

Baisse de valeur des actifs -

0,8

-

0,8

Intérêts payés, y compris les intérêts sur















les obligations locatives (5,0)

(1,3)

(17,4)

(5,0)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation avant















les variations hors caisse du fonds de roulement 64,2

61,6

321,9

296,6

Variations des éléments hors caisse















du fonds de roulement















Débiteurs 78,0

112,6

(23,4)

75,2

Stocks (21,1)

41,8

(86,6)

78,7

Créditeurs et charge à payer 0,7

(96,2)

29,5

(50,0)

Autres (4,3)

(3,9)

(4,1)

(1,2)

Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement 53,3

54,3

(84,6)

102,7

Impôt payé, net (12,1)

(5,8)

(37,8)

(55,4)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 105,4

110,1

199,5

343,9

Activités de financement















(Diminution) augmentation des emprunts bancaires -

13,4

(13,4)

13,4

Émission d'actions ordinaires -

0,3

0,3

1,9

Rachat d'actions ordinaires (24,7)

(14,6)

(87,3)

(133,6)

Dividendes sur les actions ordinaires (23,8)

(24,0)

(95,9)

(97,6)

Émission de la dette à long terme -

(150,0)

300,0

(300,0)

Frais de financement reportés (0,1)

(0,3)

(2,0)

(2,1)

Obligations locatives (6,0)

(5,4)

(23,5)

(19,9)

Encaisse utilisée dans les activités de financement (54,6)

(180,6)

78,2

(537,9)

Activités d'investissement















Achat d'immobilisations corporelles (14,4)

(21,2)

(74,4)

(90,2)

Produit sur la vente d'immobilisations corporelles 2,6

0,3

3,9

1,3

Acquisitions d'entreprise (130,0)

(105,9)

(130,0)

(328,8)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (141,8)

(126,8)

(200,5)

(417,7)

Incidence des taux de change sur















l'encaisse et les quasi-espèces (6,0)

20,6

(8,2)

28,1

(Diminution) augmentation de l'encaisse















et des quasi-espèces (97,0)

(176,7)

69,0

(583,6)

Encaisse et quasi-espèces au début 211,6

222,3

45,6

629,2

Encaisse et quasi-espèces à la fin 114,6 $ 45,6 $ 114,6 $ 45,6 v

ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES (NON VÉRIFIÉ)

(en millions de dollars canadiens) Actions

ordinaires Bénéfices

non répartis Surplus

d'apport Cumul des autres

éléments du

résultat étendu Total Solde au 1er janvier 2025 528,1 $ 918,7 $ 10,0 $ 201,6 $ 1 658,4 $ Paiement des dividends -

(95,9)

-

-

(95,9)

Revenue nets pour l'année -

168,8

-

-

168,8

Autre élément du résultat étendu (perte) pour l'année -

-

-

(55,4)

(55,4)

Options d'achat d'actions exercées 0,4

-

(0,1)

-

0,3

Rachat d'actions (19,1)

(68,2)

-

-

(87,3)

Transfert des pertes actuarielles nettes sur plans



















de retraite à restations définies -

(3,7)

-

3,7

-

Solde au 31 décembre 2025 509,4 $ 919,7 $ 9,9 $ 149,9 $ 1 588,9 $

(en millions de dollars canadiens) Actions

ordinaires Bénéfices

non répartis Surplus

d'apport Cumul des autres

éléments du

résultat étendu Total Solde au 1er janvier 2024 556,3 $ 954,6 $ 10,3 $ 118,7 $ 1 639,9 $ Paiement des dividends -

(97,6)

-

-

(97,6)

Revenue nets pour l'année -

161,0

-

-

161,0

Autre élément du résultat étendu (perte) pour l'année -

-

-

86,8

86,8

Options d'achat d'actions exercées 2,2

-

(0,3)

-

1,9

Rachat d'actions (30,4)

(103,2)

-

-

(133,6)

Transfert des gains actuarielles nettes sur plans



















de retraite à restations définies -

3,9

-

(3,9)

-

Solde au 31 décembre 2024 528,1 $ 918,7 $ 10,0 $ 201,6 $ 1 658,4 $

