TORONTO, le 17 sept. 2025 /CNW/ - Métaux Russel Inc. (TSX: RUS) annonce une série d'initiatives liées à ses activités dans l'Ouest canadien visant à simplifier la surcapacité et les emplacements redondants, réduire le capital investi et réaliser des gains d'efficacité opérationnelle.

En décembre 2023, Métaux Russel a annoncé l'acquisition de sept centres de service de Samuel, Son & Co., Limited, dont cinq dans l'Ouest canadien. À ce moment, le prix d'acquisition initial était de 225 millions de dollars, et nous prévoyions de réduire le capital investi de 50 à 100 millions de dollars. Peu après la clôture du troisième trimestre de 2024, nous avons réduit le capital investi de 58 millions de dollars en raison d'une réduction du fonds de roulement. À la conclusion des initiatives annoncées aujourd'hui, le capital investi sera encore réduit de 40 à 50 millions de dollars, ce qui représente une réduction cumulative du capital investi d'environ 100 millions de dollars, qui se situe dans la partie supérieure de notre objectif initial.

Voici les initiatives en question :

Des ententes exécutoires sont en place pour vendre les biens immobiliers associés à nos succursales de Delta (Colombie-Britannique) et de Saskatoon ( Saskatchewan ). Le produit total en espèces sera supérieur à 40 millions de dollars et entraînera un profit sur la vente pour chaque transaction à sa conclusion, qui est prévue au quatrième trimestre de 2025 pour le site de Saskatoon et au deuxième trimestre de 2026 pour le site de Delta.

( ). Le produit total en espèces sera supérieur à 40 millions de dollars et entraînera un profit sur la vente pour chaque transaction à sa conclusion, qui est prévue au quatrième trimestre de 2025 pour le site de et au deuxième trimestre de 2026 pour le site de Delta. La fermeture permanente de l'emplacement de Delta entraînera le rapatriement de l'excédent du fonds de roulement, une fois que les stocks seront intégrés à nos autres sites de la région.

Un certain nombre d'équipements de traitement, d'étagères et de grues dans trois de nos sites de l'Ouest canadien (y compris le site de Delta) seront retirés, remis à neuf et relocalisés dans nos autres activités en Amérique du Nord ou vendus, ce qui se traduira par une non-attraction des capitaux liés à la réutilisation de ces équipements.

Au troisième trimestre de 2025, nous enregistrerons une provision pour frais de restructuration touchant la fermeture permanente du site de Delta d'environ 4 millions de dollars.

À propos de Métaux Russel inc.

Métaux Russel est l'une des plus grandes sociétés de distribution de métaux en Amérique du Nord avec un intérêt grandissant pour le traitement à valeur ajoutée. Elle exerce ses activités dans trois segments : les centres de services, les magasins du secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier. Son réseau de centres de services propose une vaste gamme de produits de métaux dans diverses tailles, formes et spécifications, y compris des produits d'acier au carbone laminés à chaud et finis à froid, des tuyaux et des produits tubulaires, de l'acier inoxydable, de l'aluminium et autres métaux spécialisés non ferreux. Ses magasins du secteur de l'énergie proposent une gamme de produits spécialisés qui cible les besoins des clients du secteur. Ses distributeurs d'acier vendent de grandes quantités d'acier à d'autres centres de services et à de grands fabricants d'équipement principalement en l'état.

Pour des renseignements complémentaires, communiquez avec : Martin L. Juravsky, Vice-président directeur et chef de la direction des finances, Métaux Russel inc., 905 819-7361, Courriel : [email protected]; Site Web : www.russelmetals.com