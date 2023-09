Meta bannit l'information fiable et vérifiée au profit de la désinformation

MONTRÉAL, le 15 sept. 2023 /CNW/ - En cette Journée internationale de la démocratie, le Conseil de presse du Québec tient à réitérer son constat critique à l'égard de la décision de Meta de bannir de ses réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Threads et WhatsApp) le partage de textes produits par les médias canadiens.

Cette réaction de Meta à l'adoption de la Loi C-18 (Loi concernant les plateformes de communication en ligne rendant disponible du contenu de nouvelles aux personnes se trouvant au Canada) par le Parlement canadien a des conséquences directes sur l'accès des citoyennes et citoyens du pays à de l'information fiable et vérifiée, soit celle produite par les journalistes.

En bannissant de ses réseaux sociaux le contenu produit par des médias d'information, Meta favorise la diffusion d'informations non soumises au respect des normes de pratique journalistique associées à l'information de qualité et favorise donc les opérations de désinformation et de manipulation de l'opinion.

Prenons le temps de nous rappeler aujourd'hui qu'une société bien informée est la base d'une saine démocratie. Le Conseil de presse demande à Meta d'agir dans l'intérêt public en permettant aux Canadiens qui utilisent ses plateformes de partager l'information rapportée par les journalistes et les médias d'information.

À propos

Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis 1973 à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil, qu'ils appartiennent à la presse écrite ou électronique. Le Conseil reçoit les plaintes du public et rend des décisions relativement à la déontologie journalistique. Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut en aucun cas être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif; il n'impose aucune autre sanction que morale.

