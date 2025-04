Lancement de la campagne de sensibilisation contre la désinformation #taspriscaou

MONTRÉAL, le 7 avril 2025 /CNW/ - Le Conseil de presse du Québec lance aujourd'hui taspriscaou.ca, une campagne de sensibilisation contre la désinformation.

Taspriscaou.ca s'adresse aux utilisateurs des médias sociaux et les encourage à vérifier la provenance et la fiabilité des contenus qu'ils partagent sur ces différentes plateformes.

« Il paraît qu'on serait jamais allés sur la Lune! Hein? T'as pris ça où? »

C'est le genre d'échange qu'on retrouve sur taspriscaou.ca et qui encourage les internautes à se questionner sur qui et quoi croire parmi tout ce qu'on retrouve sur Internet.

La jeune journaliste Violette Cantin offre un début de réponse à ces questionnements dans une vidéo où elle explique ce que signifie le journalisme de qualité et met l'accent sur l'importance des principes du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec.

Un message simple, percutant et présenté pour être partagé sur les médias sociaux : sois plus « wise » que les algorithmes, parce qu'on a tous besoin d'information fiable!

Le Conseil de presse remercie la maison de production Urbania pour la réalisation de cette campagne ainsi que le journaliste Jean-Philippe Cipriani pour son aide à la conception.

À propos

Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis plus de 50 ans à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Le Conseil reçoit les plaintes du public et rend des décisions concernant la déontologie journalistique. De plus, il sensibilise le public à l'information de qualité et forme les journalistes et la relève journalistique en déontologie.

Le Conseil de presse remercie Cision d'avoir rendu possible l'envoi de ce communiqué.

SOURCE CONSEIL DE PRESSE DU QUEBEC

RENSEIGNEMENTS : Caroline Locher, secrétaire générale, Conseil de presse du Québec, [email protected]