MET - Aéroport métropolitain de Montréal et le Terminal YHU accueillent leurs premiers passagers

LONGUEUIL, QC, le 15 juin 2026 /CNW/ - Depuis ce matin, le MET - Aéroport métropolitain de Montréal accueille ses tout premiers passagers et vols commerciaux, marquant du même coup le début officiel des opérations par les équipes du Terminal YHU.

À l'image de bien d'autres métropoles à travers le monde, le Grand Montréal se dote ainsi d'un aéroport complémentaire, en mesure d'offrir une expérience améliorée pour les voyageurs et davantage de capacité pour les transporteurs aériens opérant des avions monocouloirs.

La traditionnelle coupe de ruban a marqué le début des activités au Terminal YHU au MET- Aéroport Métropolitain de Montréal. De gauche à droite : Yani Gagnon, copropriétaire et vice-président, Pascan Aviation, Charles Roberge, président et chef de la direction, Terminal YHU, Amélie Dionne, ministre du Tourisme du Québec, Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, Simon-Pierre Diamond, président par intérim, MET – Aéroport métropolitain de Montréal, et Michael Deluce, chef de la direction, Porter Airlines. Le vol inaugural de Porter Airlines au départ du MET – Aéroport métropolitain de Montréal, le vol PD181 à destination de Vancouver, reçoit un salut d’honneur par arches d’eau, une tradition aéroportuaire réservée aux grandes occasions.

En début de matinée, le vol inaugural de Porter Airlines au départ de MET - Aéroport métropolitain de Montréal, à destination de Vancouver, a été salué par des arches d'eau formées par les camions du service incendie aéroportuaire dans le cadre d'un salut d'honneur. Cette tradition bien ancrée dans l'industrie aérienne souligne les moments marquants de la vie d'un aéroport ou d'un transporteur aérien.

Cette journée historique a également été marquée par une cérémonie protocolaire et une coupe de ruban en présence de la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier et de la ministre du Tourisme du Québec, Amélie Dionne. L'événement s'est déroulé devant un parterre composé d'intervenants des milieux économique, touristique et du transport de la région de Montréal et de la Rive-Sud.

« Cette nouvelle aérogare est le résultat d'un travail de concertation avec les citoyens et les élus, travail qui a commencé bien avant la première pelletée de terre. Aujourd'hui, nous sommes fiers de constater que 80 % de la population de la Rive-Sud de Montréal appuie le projet du MET. »

- M. Simon-Pierre Diamond, président par intérim du MET - Aéroport métropolitain de Montréal

« Nous célébrons aujourd'hui l'aboutissement d'un projet ambitieux qui transformera durablement le transport aérien dans le Grand Montréal. Dès le départ, nous avons voulu créer une expérience client exceptionnelle, plus simple, plus fluide et plus humaine. Nous sommes extrêmement fiers d'accueillir nos premiers passagers dans cette nouvelle porte d'entrée sur Montréal ».

- Charles Roberge, président et chef de la direction du Terminal YHU

« Cette journée marque une étape importante pour nous. Présente à Saint-Hubert depuis plus de 20 ans, Pascan Aviation contribue chaque jour à rapprocher les régions du Québec. Avec l'ouverture du nouveau terminal et notre entente commerciale avec Porter, nous pouvons aujourd'hui bonifier notre desserte aérienne et offrir davantage d'options aux voyageurs régionaux. »

- Yani Gagnon, co-propriétaire, vice-président exécutif et chef de la direction financière de Pascan Aviation

« Le lancement de 11 nouvelles liaisons au départ d'un tout nouvel aéroport -- jumelé à un partenariat renforcé avec Pascan Aviation visant à relier les régions aux grandes villes canadiennes, marque une étape importante pour Montréal, le Québec et le Canada. Nous renforçons ainsi les liaisons aériennes, l'économie et le tourisme. Je tiens à remercier notre équipe chez Porter ainsi que nos partenaires de MET et de YHU, pour leur engagement commun à mieux servir les voyageurs. »

- Michael Deluce, chef de la direction, Porter Airlines

« Pour Longueuil et toute la Rive-Sud, accueillir aujourd'hui les premiers passagers du Terminal YHU du MET, c'est voir aboutir des années de travail en collaboration avec la direction de l'aéroport pour que ce développement se réalise en respect des paramètres d'acceptabilité sociale. Ce partenariat porte ses fruits : les vols de nuit sont interdits, les heures d'opération sont encadrées, des capteurs de la qualité de l'air sont installés et des travaux routiers de 8,2 M$ financés par le promoteur viendront fluidifier la circulation dans le secteur, en plus des revenus fonciers annuels de plus de 6 M$ qui seront générés au bénéfice de la collectivité. L'ouverture de ce nouveau terminal donnera par ailleurs une impulsion économique réelle à notre région, en nous connectant aux grandes villes canadiennes et en renforçant la fiabilité de nos connexions aux quatre coins du Québec. Non seulement cela représentera un avantage non négligeable pour les voyageuses et les voyageurs en termes de convivialité et d'accessibilité, mais cette position nous permettra d'accroître l'attractivité de notre zone d'innovation en aérospatiale pour les entreprises réfléchissant à s'y établir. "

- Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

« Aujourd'hui, avec l'accueil de ses premiers passagers et le départ de son premier vol, l'Aéroport métropolitain de Montréal prend officiellement son envol. Cette nouvelle infrastructure renforcera l'accessibilité de notre destination, soutiendra la croissance de notre industrie touristique et contribuera au dynamisme économique de l'ensemble du Québec. En offrant davantage d'options aux voyageurs d'affaires et d'agrément, le MET participe au rayonnement de notre savoir-faire et à l'attractivité de nos régions auprès des visiteurs d'ici et d'ailleurs. Je salue le travail et la vision de tous les partenaires qui ont contribué à la réalisation de ce projet porteur. »

- Amélie Dionne, ministre du Tourisme du Québec

À propos de Partenaires d'infrastructures YHU (Terminal YHU)

Partenaires d'infrastructures YHU est responsable de la construction, de l'exploitation et de l'expérience passager de la nouvelle aérogare en vertu d'un bail à long terme avec MET - Aéroport métropolitain de Montréal. Fruit d'un partenariat entre Porter Aviation Holdings Inc. et Macquarie Asset Management, gestionnaire d'actifs mondial spécialisé en infrastructures, Partenaires d'infrastructure YHU exploite une installation appelée à jouer un rôle structurant dans l'écosystème aéroportuaire montréalais.

À propos de MET - Aéroport métropolitain de Montréal

Le MET - Aéroport métropolitain de Montréal est une personne morale sans but lucratif constituée en 2000 qui agit à titre d'autorité aéroportuaire mandatée de gérer, exploiter et développer l'aéroport. La mission du MET est de devenir un vecteur de changement pour l'ensemble de l'industrie et de contribuer à l'essor du pôle en aérospatiale du Québec tout en soutenant le développement de la desserte aérienne.

SOURCE Partenaires d’infrastructure YHU

Renseignements : Pour Partenaires d'infrastructure YHU, André Fortin, Massy Forget Langlois relations publiques, 514-928-3828 [email protected]; Pour MET - Aéroport métropolitain de Montréal, Maxime Landry, 514-928-1570 [email protected]