/R E P R I S E --INVITATION AUX MÉDIAS - Première journée d'opérations du Terminal YHU au MET - Aéroport métropolitain de Montréal/

LONGUEUIL, QC, le 9 juin 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à la première journée d'opérations commerciales du Terminal YHU, situé au MET - Aéroport métropolitain de Montréal.

Ce moment historique sera marqué par l'arrivée et le départ des premiers vols commerciaux du terminal et de leurs passagers. Par la suite, une cérémonie protocolaire de coupure de ruban réunira de nombreux dignitaires et partenaires, notamment la mairesse de Longueuil, Madame Catherine Fournier, ainsi que la ministre du Tourisme du Québec, Madame Amélie Dionne.

Date et lieu Le lundi 15 juin 2026

Terminal YHU au MET - Aéroport métropolitain de Montréal 6400, route de l'Aéroport, Longueuil, J3Y 8Y9 Coupon de stationnement sans frais disponible à la table de presse



Programme





De 7 h à 10 h Vox pop avec les premiers passagers



9 h 15 Brèves allocutions et coupure du ruban • Charles Roberge, président et chef de la direction, Terminal YHU • Simon-Pierre Diamond, président par intérim, MET - Aéroport métropolitain de Montréal • Yani Gagnon, co-propriétaire et vice-président, Pascan Aviation • Michael Deluce, chef de la direction, Porter Airlines • Catherine Fournier, mairesse de Longueuil • Amélie Dionne, ministre du Tourisme du Québec



9 h 40 Entrevues avec les dignitaires

SOURCE Partenaires d’infrastructure YHU

Pour plus de renseignements ou confirmer votre présence : Chloé Chagnon, Massy Forget Langlois relations publiques, 514-743-6302, [email protected]