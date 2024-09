MESURES POUR LES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FRAGILISE LES MANUFACTURIERS ET L'ÉCONOMIE QUÉBÉCOISE

MONTRÉAL, le 18 sept. 2024 /CNW/ - Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ) a appris avec surprise les nouvelles mesures annoncées aujourd'hui par le gouvernement fédéral afin de limiter encore plus le nombre de travailleurs étrangers temporaires (TET), notamment en appliquant un plafond de 10% de TET dans chaque entreprise, même pour les professions qui font l'objet d'un traitement simplifié.

Alors qu'il y a plus de 13 000 postes vacants et près de 12 000 TET dans le secteur manufacturier, il est clair que les mesures annoncées aujourd'hui vont mettre une pression importante sur les entreprises. Selon les données préliminaires d'un sondage éclair effectué par MEQ auprès de ses membres, les principales répercussions seront les suivantes : 80% des répondants anticipent une baisse de la production, 71 % prévoient des retards de livraison et 57 % envisagent de repousser ou annuler leurs projets d'investissements.

Soulignons que le manque d'un bassin de main-d'œuvre suffisant dans leur région a été identifié par 85% des répondants comme une des raisons pour recruter des travailleurs étrangers. Les TET répondent ainsi à des besoins de main-d'œuvre spécifiques ne pouvant pas être comblés autrement.

La décision fédérale est donc dénoncée par MEQ, qui rappelle que le ministre Randy Boissonnault n'a pas consulté le secteur en amont. Considérant que celui-ci représente 12,8% du PIB québécois, cela affectera l'ensemble de l'économie, dans toutes les régions.

« Les gouvernements doivent comprendre que les entreprises manufacturières qui accueillent des TET le font par nécessité, parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre disponible pour répondre aux besoins. S'il y avait une solution magique, ils ne dépenseraient pas des milliers de dollars et des centaines d'heures chaque année à faire du recrutement international. En faisant des annonces de ce type, les gouvernements fragilisent des manufacturiers partout au Québec et mettent en péril des investissements. »

Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 503 600 personnes et représente 12,8% du PIB ainsi que 85,1 % des exportations. Il a généré des ventes globales de près de 214,8 milliards de dollars en 2023.

