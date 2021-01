Mesures de la qualité de l'air effectuées par le MEQ : l'incertitude persiste sur la qualité de l'air dans les écoles

MONTRÉAL, le 11 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre Jean-François Roberge a dit estimer que la qualité de l'air des écoles n'était pas un problème pour la transmission de la COVID-19 par aérosols. Or, les données ne sont malheureusement pas aussi claires.

Les mesures qui ont été dévoilées le 8 janvier ont en effet été effectuées en début de journée, au milieu et à la fin d'un cours. Dans les écoles qui n'ont pas un système de ventilation mécanique, la dernière mesure a été prise après l'ouverture des fenêtres, laquelle a duré 20 minutes. « Nous n'avons toujours pas un portrait fiable de la qualité de l'air des écoles, en particulier en fin de journée dans des conditions normales », souligne André Lajoie, secrétaire général de la Fédération des employées et des employés de services publics (FEESP-CSN). Les mesures effectuées sous-estiment probablement les problèmes de qualité de l'air.

Le secteur scolaire de la FEESP-CSN demande donc au ministère de l'Éducation d'effectuer, dans les prochaines semaines, les tests dans 90 % des écoles qui n'ont pas encore été contrôlées et surtout de s'assurer de prendre des mesures représentatives d'une journée de classe normale. « Le ministre Roberge doit nous faire connaître son échéancier pour que toutes les écoles soient testées très rapidement », précise Charland, présidente du secteur scolaire de la FEESP-CSN. Il faut, par exemple, tenir compte du fait que les systèmes de ventilation mécaniques sont moins performants dans certains locaux qui sont situés en fin de parcours des conduites d'aération. Il ne faudrait donc pas oublier non plus de tester ces locaux en fin de journée.

Mieux ventiler les écoles dès maintenant

Avant même de faire tous ces tests, il est possible de prendre dès maintenant des mesures pour mieux ventiler les écoles. Une partie des 330 écoles testées dépassent d'ailleurs déjà le seuil que s'est donné le MEQ pour le gaz carbonique, soit plus de 1000 ppm.

« Il faut absolument prendre les mesures pour corriger la ventilation au plus vite », demande Annie Charland, présidente du secteur scolaire de la FEESP-CSN. L'ouverture plus fréquente des fenêtres d'une part, mais aussi un allongement de la période de ventilation de deux heures avant et après les cours doit être mis en place dès que possible. En ce qui concerne les écoles qui disposent d'un système de ventilation mécanique, il serait également important d'augmenter l'apport d'air frais de l'extérieur dans le système, même si cela devait alourdir la facture de chauffage pour cette année. Finalement, certaines écoles auront besoin rapidement d'effectuer des travaux pour mettre le système de ventilation à niveau.

Le secteur scolaire de la FEESP-CSN estime par ailleurs que l'on doit considérer l'installation de purificateurs d'air. Il est possible de réaliser les travaux dans les règles de l'art afin d'éviter les problèmes soulevés par le docteur Richard Massé en conférence de presse récemment.

La Fédération des employées et employés de services publics compte plus de 425 syndicats affiliés représentant environ 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le secteur scolaire de la Fédération des employé-es et employés de services publics (FEESP-CSN) regroupe 37 syndicats affiliés à la FEESP-CSN et représente plus de 30 000 employés-es de soutien présents dans 31 centres de services scolaires francophones et deux commissions scolaires anglophones. Il représente notamment les classes d'emplois suivantes : les techniciennes en service de garde, les éducatrices en service de garde, le personnel administratif, les préposé-es aux élèves handicapés et les techniciennes en éducation spécialisée, les concierges et les ouvriers.



