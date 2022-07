OTTAWA, ON, le 25 juill. 2022 /CNW/ - L'accès à des soins dentaires de qualité est une condition essentielle à la santé globale et au bien-être. Les Canadiennes et Canadiens ne devraient pas avoir à choisir entre les soins dentaires et des besoins primaires comme la nourriture ou le logement.

Dans son budget de 2022, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 5,3 milliards de dollars sur cinq ans pour fournir des soins dentaires à environ 7 à 9 millions de Canadiennes et de Canadiens qui n'ont pas accès à ces soins pour des raisons financières.

Les soins dentaires sont importants pour la santé, mais peuvent être dispendieux. Nous savons qu'au Canada, un tiers de la population n'a pas d'assurance dentaire. Cette situation doit changer. L'objectif du régime national de soins dentaires est d'aider les Canadiennes et les Canadiens à assumer les coûts des soins dentaires. Au départ, en 2022, le programme s'appliquera aux enfants de moins de 12 ans; puis en 2023, s'ajouteront les enfants de moins de 18 ans, les aînés et les personnes en situation de handicap; et la mise en œuvre complète aura lieu en 2025. Le régime proposé sera conçu pour les familles dont le revenu annuel est inférieur à 90 000 $.

Santé Canada et d'autres partenaires gouvernementaux ont collaboré à la formulation de conseils pour la création d'un nouveau régime de soins dentaires. Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a diffusé une demande de renseignements (DR) afin d'obtenir les commentaires de l'industrie sur le rôle qu'elle pourrait jouer pour appuyer un programme national de soins dentaires. La DR sera en vigueur pendant quatre semaines, du 25 juillet au 22 août 2022.

Les conseils de l'industrie, ainsi que la mobilisation de partenaires provinciaux et territoriaux, aideront à éclairer les décisions du Gouvernement sur la meilleure façon de procéder alors que notre gouvernement continue à faire avancer cet engagement important.

