Message de Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, à l'occasion de la nomination du vice-amiral Art McDonald, commandant de la Marine royale du Canada, comme prochain chef d'état-major de la défense du Canada, ainsi que du départ à la retraite du général Jonathan Vance

OTTAWA, ON, le 24 déc. 2020 /CNW/ - En tant que commandante en chef, je tiens à féliciter chaleureusement le vice-amiral Art McDonald pour sa nomination comme 20e chef d'état-major de la défense du Canada. Le vice-amiral McDonald possède de nombreuses années d'expérience qui lui seront utiles alors qu'il prend le commandement des Forces armées canadiennes au cours d'une période bien difficile. J'ai hâte de travailler avec lui et je lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions.

Je suis très reconnaissante envers le général Jonathan Vance pour les services exceptionnels qu'il a rendus à notre pays, et pour son dévouement en tant que chef d'état-major de la défense au cours des cinq dernières années et demie. Sous sa direction, les Forces armées canadiennes se sont solidifiées et ont répondu sans relâche aux besoins et aux intérêts des Canadiens, au pays et à l'étranger. Au nom des membres des Forces armées canadiennes et au nom du Canada, merci, général Vance.



Julie Payette

