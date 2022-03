OTTAWA, ON, le 14 mars 2022 /CNW/ - À l'occasion du Jour du Commonwealth, les Canadiens et Canadiennes œuvrent ensemble à la concrétisation d'un avenir commun fondé sur les valeurs mondiales que nous chérissons.

La démocratie. L'égalité. La paix.

La concrétisation de telles valeurs - et leur protection - repose sur la coopération et la persévérance.

Nous avons vécu tellement de choses au cours des dernières années. La conjoncture est difficile, et le monde subit encore les effets de la pandémie, les impacts des changements climatiques et les ravages causés par les conflits internationaux.

Ajuinnata est un mot en inuktitut, ma langue maternelle. Ce mot n'a pas de traduction littérale, car il englobe de nombreuses notions : la promesse de ne jamais abandonner, l'engagement à agir, peu importe l'ampleur de la tâche. La détermination à toujours garder espoir.

Ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous pourrons relever ces défis et persévérer. Ensemble, nous trouvons de meilleures façons de communiquer et d'innover. Ensemble, nous suscitons l'espoir. Les exemples de ces efforts mondiaux ne manquent pas, ici même au Canada et dans tout le Commonwealth.

Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous engager à avancer, à faire partie de la solution. Nous devons être à l'écoute les uns des autres car chaque personne à quelque chose d'unique à apporter à la conversation. Nous devons faire preuve de gentillesse, de compassion, de compréhension et de respect

Nous devons agir maintenant.

Œuvrons ensemble dans l'esprit d'ajuinnata en vue de construire un avenir meilleur pour tous et toutes.

Mary Simon

