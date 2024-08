OTTAWA, ON, le 9 août 2024 /CNW/ - La défense des droits des Autochtones va bien au-delà de la célébration de nos ancêtres et de nos réalisations. Il s'agit surtout de construire un avenir meilleur pour tous les peuples et pour la planète.

Chaque communauté, aussi isolée ou minoritaire soit-elle, possède des connaissances et des perspectives uniques qui peuvent être mises à profit pour relever les plus pressants défis auxquels le monde est confronté.

Mes parents et ma grand-mère Jeannie m'ont beaucoup appris sur les modes de vie traditionnels des Inuits et sur l'écosystème complexe et fragile de l'Arctique. Ils m'ont appris l'importance d'adapter notre alimentation et nos déplacements en fonction de l'état des glaces et selon les migrations saisonnières des animaux sauvages. Nous vivions dans le respect de cette harmonie qui nous dépasse.

À l'instar des Inuits, des millions de peuples autochtones, partout dans le monde, ont su faire preuve de résilience pour relever de nombreux défis. Nous préservons nos cultures et nos langues distinctes. Nous transmettons, de génération en génération, des connaissances anciennes qui enrichissent notre monde et qui sont un atout inestimable dans la lutte contre la crise climatique.

J'admire particulièrement la résilience de quelque 200 communautés autochtones de différentes régions du monde qui choisissent encore de vivre isolées des autres cultures, dans des environnements reculés qui leur sont chers et qu'elles aident à préserver depuis des millénaires. Ces peuples sont à la fois extrêmement vulnérables et détenteurs d'une remarquable expertise dans la protection des forêts et de la biodiversité.

En cette Journée internationale des peuples autochtones, je tiens à remercier les Aînés autochtones, les gardiens du savoir et les agents du changement de tous horizons qui soutiennent activement les droits des Autochtones par leur engagement dans des projets de développement durable ou d'éducation.

Cet engagement est non seulement de mise, mais bel et bien essentiel en vue de préserver un riche patrimoine culturel mondial pour les générations futures et d'assurer un avenir plus vert pour la planète.

