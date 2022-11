Message de l'Institut national de santé publique du Québec concernant la grève en cours du Syndicat des professionnelles et professionnels de la santé publique (SPPSPQ-CSQ)

QUÉBEC and MONTRÉAL, le 29 nov. 2022 /CNW Telbec/ - À la suite du déclenchement de la grève de trois jours des professionnelles et professionnels de l'Institut national de santé publique du Québec, l'organisation souhaite préciser que c'est dans un climat constructif que se poursuivent les négociations avec le Syndicat des professionnelles et professionnels de la santé publique (SPPSPQ-CSQ). Elle prend au sérieux les revendications du personnel ainsi que leurs préoccupations. Elle bénéficie aussi de l'appui et de la confiance du Conseil du Trésor.

« Nous poursuivons toutes et tous le même objectif; celui de conclure rapidement une entente satisfaisante pour notre personnel et qui correspondra aux valeurs de l'Institut. Les discussions continuent et nous avons bon espoir de pouvoir conclure une entente au cours des prochains jours », affirme son président-directeur général, monsieur Pierre-Gerlier Forest. Des journées de conciliation auront lieu les 29 et 30 novembre et 1er décembre.

Par respect pour toutes les parties impliquées, la direction ne fournira pas de commentaires sur le contenu des négociations en cours et se concentrera sur les rencontres de conciliation des prochains jours.

