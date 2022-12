Message de l'Institut national de santé publique du Québec concernant l'entente avec le Syndicat des professionnelles et professionnels de la santé publique (SPPSPQ-CSQ)

QUÉBEC et MONTRÉAL, le 12 déc. 2022 /CNW Telbec/ - L'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et le Syndicat des professionnelles et professionnels de la santé publique (SPPSPQ-CSQ) ont conclu une entente de principe afin de renouveler la convention collective échue.

Cette entente a été acceptée par les membres du SPPSPQ-CSQ lors d'une assemblée spéciale tenue aujourd'hui.

« Je suis très heureux de cette issue favorable. Les professionnelles et professionnels de l'INSPQ représentent plus de la moitié de notre personnel. Cette entente reflète les valeurs de santé publique et permet de reconnaître l'expertise et le dévouement de nos employés », déclare Pierre-Gerlier Forest, président-directeur général de l'Institut national de santé publique du Québec.

Les discussions se poursuivent avec le Syndicat des professionnelles et professionnels du laboratoire de santé publique du Québec.

À propos de l'Institut

Créé en 1998, l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) est aujourd'hui le premier centre d'expertise et de référence en matière de santé publique au Québec. Il produit notamment des connaissances scientifiques qui éclairent et facilitent la prise de décision de tous les responsables de santé publique, tout en favorisant l'optimisation des pratiques de santé publique et la compréhension des déterminants de la santé chez les autres acteurs de la vie collective. Il s'assure aussi que sa production scientifique soit relayée par des activités de transfert de connaissances tant pour ses partenaires que pour la population en général.

