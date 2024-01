OTTAWA, ON, le 12 janv. 2024 /CNW/ - Pour la deuxième fois cette semaine, la région de la capitale nationale s'apprête à affronter une tempête hivernale. Selon les prévisions météorologiques, les intempéries devraient atteindre la région d'Ottawa ce soir et se poursuivre jusqu'à demain, le samedi 13 janvier.

Bien que la ville ait évité le pire plus tôt cette semaine, cette nouvelle tempête a le potentiel de causer des pannes de courant compte tenu des importantes chutes de neige et des rafales de vent pouvant atteindre 70 km/h qui sont attendues.

Hydro Ottawa se prépare à une tempête hivernale en fin de semaine (Groupe CNW/Hydro Ottawa)

Par mesure de précaution, Hydro Ottawa surveille de près les conditions météorologiques et dispose d'équipes en attente, prêtes à intervenir si nécessaire. Si des pannes surviennent, les citoyens sont incités à visiter notre carte des pannes, qui est mise à jour toutes les 15 minutes au fur et à mesure que de nouvelles données nous parviennent des équipes sur le terrain. Des heures estimées de rétablissement du service seront déterminées pour chaque panne dès que les dommages auront été évalués.

Hydro Ottawa dépend souvent de ses clients pour lui indiquer la cause d'une panne. Nous invitons donc la population à nous signaler directement une panne ou tout enjeu de sécurité. Pour ce faire, les citoyens peuvent :

Appeler la ligne Info-pannes, accessible 24/7 au 613 738-0188;

Signaler la situation en ligne via l'appli Hydro Ottawa; ou

Signaler la situation par l'entremise du portail client MonCompte.

Hydro Ottawa tient aussi à rappeler à tous ses clients l'importance de rester en sécurité et de se préparer en cas d'une panne prolongée. Nos clients peuvent apprendre quoi faire en consultant nos pages Sécurité en cas de panne et Préparation aux urgences ainsi que notre blogue.

Conseils de sécurité

Rassemblez des articles pour une trousse d'urgence, par exemple : médicaments, articles de premiers soins, lampes de poche, piles neuves, radio à piles, ouvre-boîte manuel, aliments en conserve, bouteilles d'eau, couvertures, nourriture pour animaux de compagnie ainsi que documents et numéros de téléphone importants;

Chargez les appareils mobiles et les ordinateurs portables;

Pour les personnes qui ont besoin d'une source interrompue de courant pour alimenter un appareil médical : assurez-vous de disposer d'une alimentation de secours ou d'un plan pour vous rendre à un endroit où vous recevrez de l'aide;

Pour les personnes à mobilité réduite qui vivent dans un immeuble et doivent utiliser l'ascenseur : n'oubliez pas d'informer le propriétaire ou le gestionnaire des lieux qu'il se pourrait que vous ayez besoin d'assistance;

Installez un dispositif d'alimentation de secours pour votre pompe de vidange. Cette précaution permet d'éviter une inondation lors d'une panne de courant.

Si des citoyens remarquent des lignes électriques affaissées, ils doivent rester à une distance d'au moins 10 mètres (longueur d'un autobus scolaire) des fils et de tout objet en contact avec les lignes, comme les arbres. Si une ligne électrique est tombée, veuillez nous appeler au 613 738-0188;

Veuillez réserver l'utilisation du 9-1-1 aux situations où il y a un risque pour la sécurité publique et aux urgences mettant la vie en danger.

