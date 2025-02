YELLOWKNIFE et INUVIK, NT, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Du personnel d'Anciens Combattants Canada (ACC) serons à Yellowknife pour être à votre disposition du 3 au 5 mars 2025, et Inuvik le 4 et le 6 mars 2025.

Si vous êtes un vétéran ou un membre de la GRC, un membre de la famille ou un membre des Rangers canadiens et que vous aimeriez rencontrer le personnel d'ACC pour connaître les programmes et les services offerts, veuillez appeler au 1-866-522-2022 afin de prendre un rendez-vous.

