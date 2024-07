OTTAWA, ON, le 22 juill. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le Canada réaffirme son engagement à éliminer le VIH des préoccupations de santé publique en participant à la 25e Conférence internationale sur le sida à Munich, en Allemagne. Cette conférence réunit des personnes vivant avec le VIH, des personnes touchées par le VIH et des personnes travaillant sur le VIH. Il s'agit d'une occasion de mettre en commun les connaissances, les pratiques exemplaires et les leçons apprises pour lutter contre le VIH à l'échelle mondiale, améliorer la santé de toutes les personnes au Canada et se souvenir des personnes qui ont perdu la vie à cause du VIH/sida. Le thème, « Donner la priorité aux personnes », préconise un engagement à travailler de manière significative avec les personnes vivant avec le VIH et à trouver des solutions du point de vue des personnes les plus touchées.

Au Canada, cela signifie qu'il faut s'attaquer aux déterminants sociaux de la santé et aux inégalités en santé qui contribuent aux taux disproportionnés de VIH chez certaines populations. Chaque communauté et chaque personne a des besoins uniques en matière de santé. Les investissements dans les projets communautaires continuent d'être un pilier essentiel de notre intervention contre le VIH.

En 2022, le Canada a appuyé la déclaration mondiale sur le principe Indétectable = Intransmissible (I = I), après avoir fait preuve de leadership en tant que premier pays à approuver officiellement la campagne en 2018. Depuis, le Canada a intégré le principe I = I à ses programmes et à ses politiques. Le principe I = I repose sur des données scientifiques qui montrent que le VIH ne se transmet pas lors d'activités sexuelles si une personne vivant avec le VIH reçoit un traitement et que la quantité de virus dans son sang demeure très faible. Il s'agit d'un message important qui remet en question la stigmatisation et la discrimination.

Le gouvernement du Canada encourage les communautés, les organisations et les professionnels de la santé à accroître la sensibilisation et à intégrer le message I = I dans leurs activités quotidiennes. Tout le monde a droit à des espaces inclusifs et exempts de stigmatisation où chaque personne se sent à l'aise de parler de son état sérologique relativement au VIH, de se renseigner sur les avantages du traitement et de recevoir les soins dont elle a besoin.

Le 27 février 2024, le gouvernement du Canada a lancé le plan d'action 2024-2030 sur les infections transmissibles sexuellement et par le sang en consultation avec les organismes communautaires, les partenaires autochtones, les provinces et territoires, les chercheurs, les professionnels de la santé et les personnes ayant une expérience vécue afin d'aider à prévenir les nouvelles infections et à réduire les répercussions du VIH et d'autres infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). Le plan d'action sur les ITSS vise à accélérer la prévention, le diagnostic et le traitement afin de réduire les répercussions des ITSS sur la santé au Canada d'ici 2030 et de respecter les engagements mondiaux (en anglais seulement), soit zéro nouvelle infection au VIH, zéro discrimination et zéro décès lié au sida. Les priorités énoncées dans ce plan sont fondées sur des données probantes et tiennent compte des réalités actuelles, notamment les progrès scientifiques, l'intersection des déterminants sociaux et structurels de la santé, les répercussions durables de la COVID-19 et les maladies infectieuses émergentes.

En collaboration avec des partenaires, des intervenants, des organismes communautaires et des dirigeants, le gouvernement du Canada continuera de donner la priorité aux personnes et de favoriser un accès adapté aux réalités culturelles pour le dépistage, le traitement et les soins liés au VIH.

Nous vous invitons à visiter le Pavillon du Canada pour en apprendre davantage sur l'intervention du Canada contre le VIH.

Ministre de la Santé

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances

L'honorable Ya'ara Saks

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Personnes-ressources : Matthew Kronberg, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Mark Holland, Ministre de la Santé, 343-552-5654; Yuval Daniel, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet de l'honorable Ya'ara Saks, Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, 819-360-6927; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]