Mérite québécois de la sécurité civile - Repentigny honorée comme Ville innovante et résiliente

Prêt à faire face aux sinistres

Réalisée en octobre 2018, l'Opération « O » range visait à mesurer le niveau de préparation des autorités municipales et des intervenants régionaux en cas de mesure d'urgence. Cette simulation d'envergure présentait un niveau de complexité des plus importants, nécessitant la mobilisation de près de 300 intervenants et de 15 partenaires issus de secteurs variés. Chapeauté par le Service de police, l'exercice a fait l'objet d'une planification rigoureuse échelonnée sur près d'un an. Cela a permis la concrétisation d'un scénario bien ficelé comportant son lot de difficultés, de même qu'une intervention multisectorielle impliquant la coordination de diverses instances qui pourraient être appelées à travailler ensemble lors d'une réelle mesure d'urgence.

« Cette reconnaissance témoigne de l'engagement de nos équipes et de nos nombreux partenaires de la communauté à assurer un milieu de vie sécuritaire à nos citoyennes et à nos citoyens, et ce, même dans les circonstances les plus difficiles. La simulation a permis de mettre en lumière la qualité de réponse de nos intervenants et confirme que nous sommes prêts à réagir en cas d'urgence. Félicitations et merci à toutes les personnes impliquées et à notre Service de police qui a mené cet exercice avec brio », indique la mairesse de Repentigny, Mme Chantal Deschamps.

Le Service de police a également été invité à présenter l'Opération « O » range lors d'une conférence dans le cadre de la programmation du Colloque sur la sécurité civile.

Culture de résilience

L'Opération « O » range s'inscrit dans une vaste démarche préventive visant à développer et accroître la capacité de la Ville à faire face à tous types de mesures d'urgence. Ce mandat est assuré par le Service de police qui pilote l'ensemble des activités de résilience municipale, passant de la préparation d'exercices, de guides et d'outils, à la formation des employés et à la coordination sur place.

« Nous souhaitons mettre à profit notre expertise afin d'identifier les meilleures pratiques en matière de sécurité civile et soutenir l'organisation dans sa capacité à surmonter les menaces », témoigne le directeur du Service de police, Mme Helen Dion.

À propos du Mérite québécois de sécurité civile

Créé en 1996, le Mérite québécois de la sécurité civile vise à reconnaître de façon tangible les efforts accomplis en sécurité civile par une personne, un groupe bénévole, une municipalité, une entreprise, un organisme public ou parapublic à but non lucratif ou communautaire ou une organisation gouvernementale du Québec.

SOURCE Ville de Repentigny

Renseignements: Marlène Girard, Directrice du Service des communications, Ville de Repentigny, 450 470-3100

Related Links

www.ville-repentigny.qc.ca